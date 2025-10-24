Saldi
Candela - lampadina connessa E14
Unisci uno stile classico a moderne funzionalità con questa lampadina a candela E14. Ideale per lampade da tavolo e piccoli apparecchi di illuminazione, offre una luce bianca tenue e una dimmerazione wireless immediata.
Il prezzo attuale è € 13,93, il prezzo originale è € 19,90
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x106