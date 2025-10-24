E27 (confezione da 2)
Ottieni un'illuminazione intelligente in qualunque punto della tua casa con queste due lampadine LED intelligenti E27 che offrono una luce bianca tenue. Adatte alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione, offrono una dimmerazione wireless immediata.
Il prezzo attuale è € 29,90
Prodotti in primo piano
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110