G93 Globo - lampadina connessa E27
Esprimi il tuo stile con una lampadina LED globo con filamento a spirale. In stile vintage ma moderno, le lampadine a filamento possono svolgere le stesse funzioni di altre, incluso attenuare o aumentare l'illuminazione.
Il prezzo attuale è € 26,18, il prezzo originale è € 34,90
- White Filament
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Lampadina a luce bianca soffusa per un'atmosfera vintage
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
95x150