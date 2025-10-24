Globe con filamento G125 B22 (confezione da 1)
Esprimi il tuo stile con una lampadina LED globo con filamento a spirale. In stile vintage ma moderno, le lampadine a filamento possono svolgere le stesse funzioni di altre, incluso attenuare o aumentare l'illuminazione.
Prodotti in primo piano
- White Filament
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Lampadina a luce bianca soffusa per un'atmosfera vintage
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
190x5