Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Filament ST72 Edison - lampadina connessa E27

ST72 Edison - lampadina connessa E27

La versione più grande di questa lampadina ST72 allungata, con filamento stile Edison, dispone della funzionalità Bluetooth, di un filamento a spirale e di un elegante rivestimento ambrato per un tocco moderno su uno stile vintage. Usala con il Bluetooth o aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità intelligenti.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White Filament
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Lampadina a luce bianca soffusa per un'atmosfera vintage
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    73x171

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay