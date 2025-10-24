Standard con filamento A60 B22 (confezione da 1)
Aggiungi un tocco di stile vintage alle tue lampadine tradizionali con questa lampadina LED dimmerabile a filamento con attacco B22. In stile vintage ma moderno, le lampadine a filamento possono svolgere le stesse funzioni di altre, incluso attenuare o aumentare l'illuminazione.
- White Filament
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Lampadina a luce bianca soffusa per un'atmosfera vintage
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
113x2