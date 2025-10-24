GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
Utilizza queste due lampadine LED connesse GU10 nei tuoi faretti per ottenere una luce bianca tenue e una dimmerazione wireless immediata in qualunque stanza della tua casa.
Il prezzo attuale è € 39,90
Prodotti in primo piano
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x54