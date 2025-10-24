Assistenza
White LED bulb with rounded shape, metallic screw base, matte finish, placed beside packaging labeled White Single bulb E27.

Lampadina singola E27

Aggiungi una lampada bianca Philips Hue al tuo sistema per abbellire la tua casa con tonalità di luce bianca che puoi regolare e controllare da remoto. Automatizza le luci per dare l'impressione di essere a casa anche quando non ci sei oppure imposta i tuoi timer.

Articolo non più disponibile

  • White
  • Hue Bridge necessario
  • 1 lampadina E27
  • Luce bianca calda (2700 K)
Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    62x110

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

