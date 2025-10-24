Saldi
Sferetta - lampadina connessa E14 - (confezione da 2)
Connetti le tue lampade e i tuoi apparecchi più piccoli, come lampade da parete, da tavola o scrivania, con due sferette Philips Hue White Luster P45 E14. Queste piccole lampadina ti consentono di avere una luce bianca calda dimmerabile e il controllo Bluetooth in una stanza. Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.
Il prezzo attuale è € 23,96, il prezzo originale è € 29,95
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
45x77