Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (800)

Saldi

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (800)

Configura il tuo sistema di illuminazione intelligente con questo starter kit, costituito da due lampadine intelligenti con luce bianca tenue e il Bridge Hue. Si tratta di un kit completo per il controllo personalizzato dell'illuminazione per la casa e tutte le sue fantastiche funzionalità.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White
  • Fino a 800 lumen*
  • Luce bianca tenue
  • Configurazione semplice
  • Hue Bridge incluso
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    61x110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay