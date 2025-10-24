Wireless dimming kit E27
Comincia con un wireless dimming kit Philips Hue e prova l'attenuazione ottimale senza fili. Funziona subito senza installazione. Controlla la lampadina con il telecomando dimmer incluso o connetti ogni cosa al bridge Philips Hue per sbloccare tutte le funzioni intelligenti.
Il prezzo attuale è € 39,90
Prodotti in primo piano
- White
- Hue Bridge Pro abilitato
- 1 lampadina E27
- Luce bianca calda
- Dimmerabile
- Dimmer switch incluso
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
62x110