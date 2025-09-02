* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Nuovo
Plafoniera sottile Devote Hue S
Luce perfettamente uniforme e potente. Questa plafoniera sottile con sistema di illuminazione LED offre milioni di sfumature di bianco e luce colorata in un elegante telaio in alluminio bianco. La sua progettazione a incasso offre profondità e la sua semplicità lo rende una scelta sofisticata per qualsiasi stanza.
Colore
Forma
Formato
Telaio
Il prezzo attuale è € 79,99
- Distribuzione omogenea della luce
- ⌀ 29,1 cm
- Fino a 2000 lumen
- Sintetico opaco bianco
Controlla le luci con la tua voce
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti
Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.
Crea l'atmosfera giusta con luce bianca tenue
Le lampadine e le lampade Hue utilizzano una luce bianca tenue. L'intensità regolabile delle luci, da brillante a bassa per la notte, ti consente di colorare casa tua con la giusta tonalità di luce calda quando ti serve.
Ottieni le ricette luminose perfette per le tue attività quotidiane
Semplificati la giornata e rendila più piacevole con quattro ricette luminose già programmate e preparate appositamente per le tue attività quotidiane: Energia, Concentrazione, Lettura e Relax. Le scene dalle tonalità fredde, Energia e Concentrazione, ti aiutano ad affrontare la mattinata e a non distrarti, mentre le scene più calde, Lettura e Relax, favoriscono una buona lettura e ti permettono di calmare la mente.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Plastica