Utilizza il cavo per creare spazi di oscuramento nell'illuminazione per le strisce LED Flux e Flux Hue ultra luminose. Inserisci il cavo da 50 cm /1,6 piedi tra due strisce LED in qualsiasi punto in cui non si desidera far brillare la luce. È flessibile e ideale per l'applicazione lungo gli stipiti delle porte, su mensole o scale oppure su qualsiasi altra superficie che non desideri illuminare.