Connettore flessibile Hue Flux, confezione da 4

Connettore flessibile Hue Flux, confezione da 4

Utilizza il cavo per creare spazi di oscuramento nell'illuminazione per le strisce LED Flux e Flux Hue ultra luminose. Inserisci il cavo da 50 cm /1,6 piedi tra due strisce LED in qualsiasi punto in cui non si desidera far brillare la luce. È flessibile e ideale per l'applicazione lungo gli stipiti delle porte, su mensole o scale oppure su qualsiasi altra superficie che non desideri illuminare.

Prodotti in primo piano

  • Connettore da 50 cm/1,6 piedi per layout sofisticati
  • Transizione perfetta della luce
  • Consente un'installazione precisa
  • Sicura e facile da usare
  • Include 4 connettori flessibili
    Bianca

    PVC

    Plastica

