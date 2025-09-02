Connettore flessibile Hue Flux, confezione da 4
Utilizza il cavo per creare spazi di oscuramento nell'illuminazione per le strisce LED Flux e Flux Hue ultra luminose. Inserisci il cavo da 50 cm /1,6 piedi tra due strisce LED in qualsiasi punto in cui non si desidera far brillare la luce. È flessibile e ideale per l'applicazione lungo gli stipiti delle porte, su mensole o scale oppure su qualsiasi altra superficie che non desideri illuminare.
- Connettore da 50 cm/1,6 piedi per layout sofisticati
- Transizione perfetta della luce
- Consente un'installazione precisa
- Sicura e facile da usare
- Include 4 connettori flessibili
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
PVC
Plastica