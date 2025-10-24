Prolunga per striscia LED Hue Flux da 10 m
Wall wash lungo corridoi di grandi dimensioni, nicchie del soffitto e mobili da cucina più grandi con una prolunga facile da installare, compatibile con le strisce LED Flux Hue e Flux Hue ultra-luminose. Vivi un'esperienza perfetta senza compromettere l'atmosfera o la qualità della luce. Aggiungi sfumature di colori intensi e brillanti, nonché un'autentica luce bianca in ancora più angoli della tua casa. La tecnologia Chromasync™ garantisce una miscela precisa dei colori per un impeccabile distribuzione della luce.
- Prolunga della striscia LED da 10 m/33 piedi
- Facile da installare
- Massima estensione di 20 m/65 piedi
- Luce bianca brillante e vera
- Chromasync™ miscelazione precisa dei colori
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Colore(i)
Multi Color
Materiale
Silicone