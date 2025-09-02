Cavo di prolunga per striscia LED Hue Flux da 5 m
Posiziona comodamente la tua striscia LED Flux o Flux ultra-luminosa per interni dove vuoi. Con il suo design discreto e minimalista, questa prolunga di 5 metri semplifica il problema della distanza della striscia LED dalla fonte di alimentazione e consente inoltre di nascondere alla vista l'unità di alimentazione.
- Cavo di prolunga da 5 m/16 piedi
- Facile da installare
- Design minimalista e discreto
- Configurazione sicura a bassa tensione (IP20)
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
PVC