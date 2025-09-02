Assistenza
Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Cavo di prolunga per striscia LED Hue Flux da 5 m

Cavo di prolunga per striscia LED Hue Flux da 5 m

Posiziona comodamente la tua striscia LED Flux o Flux ultra-luminosa per interni dove vuoi. Con il suo design discreto e minimalista, questa prolunga di 5 metri semplifica il problema della distanza della striscia LED dalla fonte di alimentazione e consente inoltre di nascondere alla vista l'unità di alimentazione.  

Prodotti in primo piano

  • Cavo di prolunga da 5 m/16 piedi
  • Facile da installare
  • Design minimalista e discreto
  • Configurazione sicura a bassa tensione (IP20)
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    PVC

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay