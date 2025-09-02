Una striscia di luci realizzata per essere ammirata! OmniGlow offre un colore uniforme, ultra-brillante e una pura luce bianca senza "faretti" LED visibili: tutto grazie alla tecnologia all'avanguardia OmniGlow. Progettato sia per creare atmosfera che per un'illuminazione funzionale di qualità superiore, questo capolavoro è il degno complemento d'arredo per la tua cucina, il tuo soggiorno, la tua camera da letto o le tue scale. Ammira gli effetti dinamici ed estremamente naturali resi possibile grazie all'uso di un chip a 16 bit avanzato. Personalizza scene di luce con l'app Hue e il controllo vocale.