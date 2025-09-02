Installa o reinstalla facilmente le tue strisce luminose Flux e Flux ultra-luminosa Hue su qualsiasi superficie all'interno della casa con queste staffe di montaggio appositamente progettate. Sono incluse viti e nastro adesivo per un facile montaggio sottopensile e per un fissaggio a parete strutturati, nonché per garantire un lungo supporto per l'installazione. Il design trasparente garantisce uniformità e qualità della luce ininterrotte.