Staffa Hue Flux, confezione da 10

Installa o reinstalla facilmente le tue strisce luminose Flux e Flux ultra-luminosa Hue su qualsiasi superficie all'interno della casa con queste staffe di montaggio appositamente progettate. Sono incluse viti e nastro adesivo per un facile montaggio sottopensile e per un fissaggio a parete strutturati, nonché per garantire un lungo supporto per l'installazione. Il design trasparente garantisce uniformità e qualità della luce ininterrotte.

  • Montaggio o fissaggio su diverse superfici
  • Viti e nastro adesivo inclusi
  • Design trasparente e robusto
  • Installazione semplice della striscia LED
  • Include 10 staffe
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Trasparente

  • Materiale

    PC

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Sistema operativo supportato

Altro

