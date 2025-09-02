La striscia di luci Flux crea una sottile linea di luce per illuminare gli spazi interni con una sfumatura di colori uniforme grazie alla miscela precisa dei colori Chromasync™. Illumina gli angoli con i toni più puri di bianco con specifici LED di colore bianco e bianco caldo. Utilizza la striscia di luci Flux dietro i mobili della TV, negli angoli del letto e lungo le librerie per aggiungere una luce morbida e indiretta adatta a qualsiasi atmosfera. Goditi un'installazione flessibile: taglia, riutilizza ed estendi la striscia di luci per adattarla a qualsiasi spazio. Ottieni il controllo totale, la personalizzazione e scene di luce personalizzati con la pluripremiata app Hue e il controllo vocale.