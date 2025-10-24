La striscia di luci Flux da esterni è progettata per valorizzare cortili, patii e portici con un'atmosfera vivace e decorativa. La tecnologia Chromasync™ fornisce una corrispondenza precisa dei colori per fantastiche sfumature di colore uniformi. Nascondi la striscia per ottenere un effetto di illuminazione indiretta su facciate, pareti e recinzioni. Goditi la luce bianca indiretta, brillante e pura in più tonalità per un'illuminazione pratica degli esterni. Crea scene di luce per esterni personalizzate ed effetti dinamici facilmente controllabili tramite l'app Hue o comandi vocali con gli assistenti intelligenti. L'installazione di questa striscia di luci adatta a ogni condizione climatica è semplice: basta collegarla a una presa standard usando l'alimentatore a bassa tensione in dotazione oppure integrarla nella tua configurazione a bassa tensione esistente.