Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Striscia di luci Flux da esterni 6 m

Striscia di luci Flux da esterni 6 m

La striscia di luci Flux da esterni è progettata per valorizzare cortili, patii e portici con un'atmosfera vivace e decorativa. La tecnologia Chromasync™ fornisce una corrispondenza precisa dei colori per fantastiche sfumature di colore uniformi. Nascondi la striscia per ottenere un effetto di illuminazione indiretta su facciate, pareti e recinzioni. Goditi la luce bianca indiretta, brillante e pura in più tonalità per un'illuminazione pratica degli esterni. Crea scene di luce per esterni personalizzate ed effetti dinamici facilmente controllabili tramite l'app Hue o comandi vocali con gli assistenti intelligenti. L'installazione di questa striscia di luci adatta a ogni condizione climatica è semplice: basta collegarla a una presa standard usando l'alimentatore a bassa tensione in dotazione oppure integrarla nella tua configurazione a bassa tensione esistente.

Prodotti in primo piano

  • Scene ed effetti personalizzabili
  • Chromasync™ miscelazione precisa dei colori
  • Luce bianca brillante e vera
  • 3000 lumen
  • App e controllo vocale
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Colore(i)

    Multi Color

  • Materiale

    Silicone

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Strisce luminose/Lightstrip

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

