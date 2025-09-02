Aggiungi un tocco giocoso al tuo spazio esterno con la striscia di luci neon da esterni. La tecnologia Chromasync™ offre una corrispondenza precisa dei colori per creare splendide sfumature sul portico, sui vialetti e sulle piante. Goditi la luce bianca indiretta, brillante e pura in qualsiasi tonalità naturale per un'illuminazione pratica degli esterni. Effetti dinamici e scene di luce personalizzabili creano l'ambiente perfetto per ogni momento all'aperto. L'installazione è semplice: basta collegarla a una presa standard usando l'alimentatore a bassa tensione in dotazione oppure integrarla nella tua configurazione a bassa tensione esistente.