Striscia di luci neon da esterni 5 m
Aggiungi un tocco giocoso al tuo spazio esterno con la striscia di luci neon da esterni. La tecnologia Chromasync™ offre una corrispondenza precisa dei colori per creare splendide sfumature sul portico, sui vialetti e sulle piante. Goditi la luce bianca indiretta, brillante e pura in qualsiasi tonalità naturale per un'illuminazione pratica degli esterni. Effetti dinamici e scene di luce personalizzabili creano l'ambiente perfetto per ogni momento all'aperto. L'installazione è semplice: basta collegarla a una presa standard usando l'alimentatore a bassa tensione in dotazione oppure integrarla nella tua configurazione a bassa tensione esistente.
- Scene ed effetti personalizzabili
- Chromasync™ miscelazione precisa dei colori
- Luce bianca brillante e vera
- 1.100 lumen
- App e controllo vocale
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Colore(i)
Multi Color
Materiale
Silicone