Ottieni la luce decorativa e funzionale che cerchi, tutto in un'unica striscia di luci! Illumina le nicchie del soffitto in qualsiasi spazio interno con luce bianca ultra-luminosa e autentica per aiutarti a svolgere le attività quotidiane. Crea l'ambiente perfetto con colori naturali e audaci per momenti quotidiani davvero unici. Ottieni sfumature di colore uniformi grazie alla miscela precisa dei colori Chromasync™. Goditi un'installazione flessibile: taglia, riutilizza ed estendi la striscia di luci per adattarla a qualsiasi spazio. Ottieni il controllo totale, la personalizzazione e scene di luce personalizzati con la pluripremiata app Hue e il controllo vocale.