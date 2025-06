Adatto a ogni condizione climatica

Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.