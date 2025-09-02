La striscia LED Essential Hue è la soluzione semplice e accessibile per arricchire ogni spazio della casa con l'illuminazione decorativa senza compromettere la qualità della luce. La striscia LED Essential crea una bellissima atmosfera rivestendo le pareti con sfumature di luce colorate, adatte a ogni stato d'animo o occasione. Installa e nascondi facilmente la striscia LED dietro i televisori, negli scaffali o nei mobili delle camere da letto. Personalizza la striscia LED tagliandola per adattarla perfettamente in qualsiasi spazio. Fai il primo passo nel mondo dell'illuminazione connessa Hue: controlla le luci con l'app Hue o usando la voce con un assistente domestico connesso, quindi imposta le automazioni e scegli tra decine di scene di luce.