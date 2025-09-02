Striscia LED Essential Hue 5 m
La striscia LED Essential Hue è la soluzione semplice e accessibile per arricchire ogni spazio della casa con l'illuminazione decorativa senza compromettere la qualità della luce. La striscia LED Essential crea una bellissima atmosfera rivestendo le pareti con sfumature di luce colorate, adatte a ogni stato d'animo o occasione. Installa e nascondi facilmente la striscia LED dietro i televisori, negli scaffali o nei mobili delle camere da letto. Personalizza la striscia LED tagliandola per adattarla perfettamente in qualsiasi spazio. Fai il primo passo nel mondo dell'illuminazione connessa Hue: controlla le luci con l'app Hue o usando la voce con un assistente domestico connesso, quindi imposta le automazioni e scegli tra decine di scene di luce.
Prodotti in primo piano
- Scene ed effetti personalizzabili
- Tecnologia RGBIC
- Puoi tagliarlo alla misura di qualsiasi spazio
- Sblocca tutte le funzionalità con Hue Bridge
- App e controllo vocale
Pronti a entrare nell'entusiasmante mondo dell'illuminazione smart Hue? La gamma Essential di strisce LED offre un modo facile, conveniente e divertente di iniziare con l'ecosistema Hue. Che tu voglia introdurre un'illuminazione decorativa d'atmosfera in una sola stanza o in tutta la casa, le strisce LED Hue Essential sono dotate di tutte le migliori funzionalità, progettate per valorizzare qualsiasi spazio con colori, scene ed effetti giocosi che combinano anche il neon. La gamma Essential è facile e veloce da installare. Scarica la pluripremiata app Hue per controllare e personalizzare. Le strisce LED Essential sono compatibili anche con i prodotti avanzati Hue, per quando sarai pronto a portare la tua configurazione a un livello superiore.
Dai vita alla tua casa con milioni di colori: perfetti per creare l'atmosfera giusta per ogni occasione. Che tu voglia creare l'atmosfera giusta per festeggiare, socializzare o semplicemente rilassarti, le strisce LED Hue Essential sono la soluzione ideale per trasformare qualsiasi stanza con straordinari effetti di illuminazione a parete. Vuoi essere creativo? Fai un ulteriore passo avanti e usa le strisce LED come illuminazione diretta. Gli effetti di luce al neon sono un modo accattivante per incorniciare specchi, mettere in risalto mobili o persino creare forme per realizzare opere d'arte murali personalizzate. Le strisce LED Hue Essential creano l'ambiente perfetto per ogni momento, che si tratti di relax o di festeggiamenti.
Le strisce LED Hue Essential offrono molto più di una semplice illuminazione: trasformano il tuo spazio in una tela di luci vibranti e personalizzabili. Esplora la Galleria scene nell'app Hue, dove troverai una raccolta curata di scene luminose colorate e a tema, pensate per adattarsi a ogni stato d'animo. Dal calore rilassante di un tramonto nella savana ai vivaci colori pastello di Cancun, c'è uno scenario per ogni momento. Seleziona una scena preimpostata in base all'atmosfera che desideri, progetta una scena personalizzata o immergiti in effetti dinamici come lo scintillio delle stelle o il confortante bagliore di un caminetto. Qualunque sia il tuo stato d'animo, le strisce LED Essential lasciano brillare la tua immaginazione!
Hue Bridge e Bridge Pro offrono una vasta gamma di funzionalità avanzate di illuminazione smart. Sono inclusi effetti luminosi di luce fredda, illuminazione surround da sincronizzare con il sistema di home entertainment, l'integrazione del sistema di sicurezza domestica Hue Secure con luci e telecamere, il controllo vocale con assistenti smart e molte automazioni smart. Bridge Pro è il nostro smart light hub più avanzato: è più veloce, supporta più luci e accessori e offre più funzionalità. L'app Hue è il modo più intuitivo e completo per organizzare, controllare e personalizzare tutte le tue strisce LED Hue Essential e tutti gli altri prodotti Hue che aggiungerai alla tua configurazione in futuro.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Multicolore
Colore(i)
multi
Materiale
Silicone