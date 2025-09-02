Ti presentiamo la soluzione creativa e flessibile per decorare con l'illuminazione: ecco la striscia LED Essential flessibile! Si adatta a qualsiasi forma e puoi trasformarla in un elemento decorativo centrale per le pareti del tuo soggiorno, dell'ufficio domestico o della camera dei bambini. Utilizza la striscia LED flessibile per decorare specchi e mobili da parete. Imposta qualsiasi sfumatura di colori, inclusi accattivanti effetti al neon per un'atmosfera ancora più vibrante. Fai il primo passo nel mondo dell'illuminazione connessa Hue: controlla le luci con l'app Hue o usando la voce con un assistente domestico connesso, quindi imposta le automazioni e scegli tra decine di scene di luce.