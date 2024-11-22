Assistenza
A Philips Hue Signe gradient table lamp washes a wall in purple and pink tones of smart light.

Le offerte Black Friday sono terminate

Registrati subito per scoprire tutte le future promozioni Philips Hue.

  • Spedizione gratuita per acquisti superiori a €50
  • Resi fino a 30 giorni
  • 2 anni di garanzia

Le nostre offerte Black Friday e Cyber Monday torneranno nel 2025

Non preoccuparti se te lo sei perso!
Abbiamo ancora tante altre fantastiche promozioni in arrivo per l'anno prossimo.
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre offerte

Iscriviti
Due donne in un soggiorno controllano le luci intelligenti Philips Hue con la Hue app.

Scopri altre offerte Philips Hue

Scopri le altre promozioni Philips Hue attualmente in corso!

Scopri le offerte

Domande e risposte: Saldi di illuminazione del Black Friday e del Cyber Monday

Quando è il Black Friday 2024?

Perché è chiamato Black Friday?

Quando è il Cyber Monday?

Cos'è il Cyber Monday?

Quando iniziano e finiscono le offerte del Black Friday e del Cyber Monday?

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay