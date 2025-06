- Questa promozione è valida fino ad esaurimento delle quantità di prodotto riservate a questa promozione. Una volta esauriti i prodotti, la promozione terminerà automaticamente.

- Questo codice promozionale deve essere applicato in fase di carrello su www.philips-hue.com/it-it per ottenere lo sconto. Lo sconto è applicato a un massimo di 25 prodotti per ordine.

- Questo codice promozionale non può essere utilizzato insieme a qualsiasi altra offerta su philips-hue.com e non può essere combinato con altri codici.

- Questo codice promozionale è valido per qualsiasi prodotto acquistato su www.philips-hue.com/it-it, ad eccezione delle strisce LED Gradient (tutte le dimensioni e gli accessori), Hue Sync Box HDMI 8K e 4K, strisce LED per TV e PC (tutte le dimensioni e gli accessori), tubi luminosi Gradient Play (tutte le dimensioni e gli accessori) e nuovi prodotti.

- In caso di restituzione di un ordine, ove ammissibile, il valore proporzionale dello sconto sarà dedotto dall'importo del rimborso.

- Questa promozione è soggetta alla disponibilità delle scorte e qualsiasi acquisto è inoltre soggetto ai Termini e condizioni di vendita di Philips Hue.

- Signify Italy Spa si riserva il diritto di annullare un codice promozionale in qualsiasi momento o di modificare i presenti Termini e condizioni ripubblicandoli.