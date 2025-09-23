Questa promozione è valida fino alle 23:59 del 12 ottobre 2025.

• Aggiungi due (2) o più prodotti al carrello e risparmia il 15% sul valore totale dei prodotti parte della promozione. Se uno di questi è un Hue Bridge, otterrai il 25% di sconto sul valore totale dei prodotti parte della promozione.

• Questa promozione è soggetta alla disponibilità delle scorte e qualsiasi acquisto è ulteriormente soggetto ai Termini e condizioni di vendita di Philips Hue.

• In caso di reso di una parte di un ordine, ove ammissibile, il valore dello sconto proporzionale verrà detratto dall'importo del rimborso. · Questa promozione non è cumulabile con altre offerte in corso su www.philips-hue.com.

• Signify Italy Spa si riserva il diritto di annullare un codice promozionale in qualsiasi momento o di modificare i presenti Termini e condizioni ripubblicandoli.

Leggi le informazioni sul processo di restituzione