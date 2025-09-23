Assistenza
Promozione luci LED per ogni stanza

Reinventa la tua casa con sconti fino al 25% su prodotti Hue

Fino al 25% di sconto sull'illuminazione di ogni stanza

Risparmia il 15% acquistando 2 o più prodotti in promozione - se uno di questi è un Bridge, risparmi il 25%!

Sblocca risparmi e funzionalità extra

Aggiungi un Hue Bridge al carrello e risparmia il 25% sul valore totale dell'ordine. 

In più potrai sbloccare la suite completa di funzionalità Hue!

Offerta
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata

€ 59,90

Trasforma ogni stanza con Hue!

Acquista i nostri prodotti di illuminazione per stanze in saldo e goditi i benefici di Hue in tutta la tua casa.

Un soggiorno con diverse lampade Philips Hue che forniscono un'illuminazione calda e accogliente.

Più di una semplice stanza

Trasforma la tua casa in un luogo accogliente e crea il soggiorno più accogliente che tu possa immaginare con una selezione di lampade e luci eleganti. Oppure rendi magica la tua serata film con una luce immersiva che replica in tempo reale i colori presenti sullo schermo della tua TV.

Acquista le luci per il soggiorno
Una camera da letto con lampade da tavolo e da terra Hue su entrambi i lati del letto.

Dormi come non mai

Abbassa l'intensità delle luci per rilassarti prima di andare a letto e svegliati riposato grazie alle luci che si accendono gradualmente al mattino. Utilizza colori vivaci e scene di luce personalizzabili per creare l'atmosfera che desideri in qualsiasi momento.

Acquista le luci per la camera da letto
Una cucina in cui i piani di lavoro sono illuminati da una luce bianca brillante.

La cucina dei tuoi sogni

Rendi più luminoso ogni angolo della tua cucina con le strisce di luci LED flessibili che puoi controllare tramite comandi vocali: ideali quando hai le mani impegnate a sbucciare, tagliare o tirare fuori qualcosa di delizioso dal forno!

Acquista le luci per la cucina

Tutto sulla promozione illuminazione per stanze

Quando è possibile acquistare i prodotti di illuminazione per stanze in promozione?

Quali prodotti sono in saldo?

Come posso rimanere aggiornato sulle offerte e le promozioni Philips Hue?

Termini e condizioni

Questa promozione è valida fino alle 23:59 del 12 ottobre 2025.

• Aggiungi due (2) o più prodotti al carrello e risparmia il 15% sul valore totale dei prodotti parte della promozione. Se uno di questi è un Hue Bridge, otterrai il 25% di sconto sul valore totale dei prodotti parte della promozione. 

• Questa promozione è soggetta alla disponibilità delle scorte e qualsiasi acquisto è ulteriormente soggetto ai Termini e condizioni di vendita di Philips Hue.

• In caso di reso di una parte di un ordine, ove ammissibile, il valore dello sconto proporzionale verrà detratto dall'importo del rimborso. · Questa promozione non è cumulabile con altre offerte in corso su www.philips-hue.com.

•  Signify Italy Spa si riserva il diritto di annullare un codice promozionale in qualsiasi momento o di modificare i presenti Termini e condizioni ripubblicandoli.

Leggi le informazioni sul processo di restituzione

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

