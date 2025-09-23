Reinventa la tua casa con sconti fino al 25% su prodotti Hue
Fino al 25% di sconto sull'illuminazione di ogni stanza
Risparmia il 15% acquistando 2 o più prodotti in promozione - se uno di questi è un Bridge, risparmi il 25%!
Sblocca risparmi e funzionalità extra
Aggiungi un Hue Bridge al carrello e risparmia il 25% sul valore totale dell'ordine.
In più potrai sbloccare la suite completa di funzionalità Hue!
Hue
Hue Bridge
€ 59,90
Trasforma ogni stanza con Hue!
Acquista i nostri prodotti di illuminazione per stanze in saldo e goditi i benefici di Hue in tutta la tua casa.
Più di una semplice stanza
Trasforma la tua casa in un luogo accogliente e crea il soggiorno più accogliente che tu possa immaginare con una selezione di lampade e luci eleganti. Oppure rendi magica la tua serata film con una luce immersiva che replica in tempo reale i colori presenti sullo schermo della tua TV.
Dormi come non mai
Abbassa l'intensità delle luci per rilassarti prima di andare a letto e svegliati riposato grazie alle luci che si accendono gradualmente al mattino. Utilizza colori vivaci e scene di luce personalizzabili per creare l'atmosfera che desideri in qualsiasi momento.
La cucina dei tuoi sogni
Rendi più luminoso ogni angolo della tua cucina con le strisce di luci LED flessibili che puoi controllare tramite comandi vocali: ideali quando hai le mani impegnate a sbucciare, tagliare o tirare fuori qualcosa di delizioso dal forno!
Tutto sulla promozione illuminazione per stanze
Quando è possibile acquistare i prodotti di illuminazione per stanze in promozione?
Quali prodotti sono in saldo?
Come posso rimanere aggiornato sulle offerte e le promozioni Philips Hue?
Termini e condizioni
Questa promozione è valida fino alle 23:59 del 12 ottobre 2025.
• Aggiungi due (2) o più prodotti al carrello e risparmia il 15% sul valore totale dei prodotti parte della promozione. Se uno di questi è un Hue Bridge, otterrai il 25% di sconto sul valore totale dei prodotti parte della promozione.
• Questa promozione è soggetta alla disponibilità delle scorte e qualsiasi acquisto è ulteriormente soggetto ai Termini e condizioni di vendita di Philips Hue.
• In caso di reso di una parte di un ordine, ove ammissibile, il valore dello sconto proporzionale verrà detratto dall'importo del rimborso. · Questa promozione non è cumulabile con altre offerte in corso su www.philips-hue.com.
• Signify Italy Spa si riserva il diritto di annullare un codice promozionale in qualsiasi momento o di modificare i presenti Termini e condizioni ripubblicandoli.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.