Signify, il marchio proprietario di Hue, è orgogliosa di aver avviato una collaborazione con il team di F1 Mercedes-AMG Petronas. Le nostre innovazioni nel campo dell'illuminazioni sono essenziali per realizzare la visione di diventare una delle squadre sportive più sostenibili al mondo.

Questi progressi migliorano il benessere e le prestazioni dei piloti e dei membri del team, offrendo al contempo esperienze straordinarie ai fan, indipendentemente che siano presenti all'evento o che lo seguano da casa. Le due aziende sono accomunate dalla passione per la tecnologia e l'innovazione, che è evidente sia nei nostri prodotti per l'illuminazione che nel modo in cui migliorano l'esperienza complessiva.