Una partnership straordinaria con
Una partnership che vede insieme il meglio dell'illuminazione intelligente e il miglior team di F1.
Crafted from light, powered by performance.
Signify, il marchio proprietario di Hue, è orgogliosa di aver avviato una collaborazione con il team di F1 Mercedes-AMG Petronas. Le nostre innovazioni nel campo dell'illuminazioni sono essenziali per realizzare la visione di diventare una delle squadre sportive più sostenibili al mondo.
Questi progressi migliorano il benessere e le prestazioni dei piloti e dei membri del team, offrendo al contempo esperienze straordinarie ai fan, indipendentemente che siano presenti all'evento o che lo seguano da casa. Le due aziende sono accomunate dalla passione per la tecnologia e l'innovazione, che è evidente sia nei nostri prodotti per l'illuminazione che nel modo in cui migliorano l'esperienza complessiva.
Scopri la brillantezza in ogni istante
In ogni curva, in ogni momento. Questo è il nostro impegno. Tutte le luci Philips Hue, nessuna esclusa, offrono prestazioni della più alta qualità, perfettamente adattabili a qualsiasi tua esigenza.
Che si tratti di luci d'atmosfera, soluzioni per la sicurezza e luci per l'intrattenimento, siamo pronti ad aiutarti a creare la casa connessa che hai sempre sognato. Non solo per ora, anche per il futuro.
Una squadra in sintonia
I nostri team collaborano su ogni dettaglio per portare la potenza delle prestazioni nel tuo soggiorno attraverso uno dei nostri prodotti di punta: l'HDMI Sync Box 8K. Questo dispositivo trasforma una semplice gara in un'esperienza che ti fa sentire come se fossi lì, sul circuito.
Dopo che avrai provato l'emozione della F1 sincronizzata con la tua casa, il tuo modo di vivere l'intrattenimento cambierà per sempre.
Senti il potere di avere il controllo
Domande e risposte
Che cos'è Signify?
Che cos'è Signify?
In che modo Philips è coinvolta in Signify?
In che modo Philips è coinvolta in Signify?
Perché Signify e Mercedes stanno collaborando?
Perché Signify e Mercedes stanno collaborando?
In che modo Signify aiuterà la squadra a vincere la Formula 1?
In che modo Signify aiuterà la squadra a vincere la Formula 1?
Che impatto avrà questa partnership sugli spettatori a casa?
Che impatto avrà questa partnership sugli spettatori a casa?
Richiedi assistenza
Siamo sempre felici di aiutarti! Se hai bisogno di ulteriore supporto nell'associazione di Philips Hue e IFTTT, dai un'occhiata ad altre domande e risposte oppure contattaci.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.