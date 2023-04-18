Comunicaci che desideri restituire il tuo acquisto. Avrai bisogno del numero d'ordine, disponibile nell'e-mail di conferma.
Stato dell'ordine e resi
Vuoi seguire lo stato del tuo ordine o restituire qualcosa che hai acquistato nel negozio Philips Hue? Nessun problema! Puoi restituire il tuo acquisto entro 30 giorni gratuitamente.
Come restituire un prodotto
Registra il tuo reso
Stampa l'etichetta
Ti invieremo via e-mail un'etichetta di spedizione che potrai stampare e utilizzare per inviarci il tuo reso gratuitamente.
Rispedire il prodotto
Metti il prodotto in una scatola, attacca l'etichetta all'esterno e consegnalo presso una sede del corriere.
Domande e risposte
Ho acquistato un prodotto e voglio restituirlo. Tuttavia, il sito Web indica che il mio ordine è ancora in elaborazione. Quando posso iniziare il reso?
Ho acquistato un pacchetto o più prodotti di una promozione. Come posso restituirli?
Quanto tempo ho per restituire un prodotto?
Dove trovo il numero dell'ordine?
Dove verrà accreditato il rimborso?
Mi verranno rimborsate le spese di spedizione originali?
Quanto costa restituire un prodotto?
Il prodotto deve essere restituito inutilizzato e nella confezione originale?
