Posso tagliare le strisce luci LED?

Sebbene le strisce luci LED siano adattabili, è importante tagliarle nel punto giusto perché funzionino. Le strisce LED sono costituite da più circuiti singoli. Le linee di taglio designate segnano la fine di un circuito e l'inizio di un altro. Pertanto, dovresti tagliare solo lungo queste linee, che di solito si trovano tra i punti di rame.