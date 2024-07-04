Uno dei principali vantaggi delle strisce luci LED è la loro adattabilità. Tagliando le strisce luci LED, puoi visualizzare il flusso di luce senza soluzione di continuità attorno agli angoli. Che tu voglia aggiungere ulteriore illuminazione alle superfici di lavoro della tua cucina o fornire una retroilluminazione per la tua TV, le strisce LED possono essere ritagliate per adattarle alle tue esigenze e al tuo spazio.
Posso tagliare le strisce luci LED?
Come tagliare le strisce luci LED
Sebbene le strisce luci LED siano adattabili, è importante tagliarle nel punto giusto perché funzionino. Le strisce LED sono costituite da più circuiti singoli. Le linee di taglio designate segnano la fine di un circuito e l'inizio di un altro. Pertanto, dovresti tagliare solo lungo queste linee, che di solito si trovano tra i punti di rame.
Dove tagliare le strisce luci LED
Tagliando solo lungo le linee indicate, le strisce luci LED e anche alcune Philips Hue Lightstrip continueranno a funzionare in modo corretto. Tagliare senza badare alle linee crea problemi con le strisce luci LED. Le linee di taglio sono anche il punto più sicuro per tagliare le strisce LED, poiché qui i circuiti sono chiusi.
Riesci a tagliare le strisce luminose Philips Hue?
Vuoi riutilizzare il pezzo tagliato di una Philips Hue Lightstrip? Nessun problema, soprattutto con la Philips Hue Lightstrip V4 che è dotata di un connettore per riutilizzare le parti tagliate con altre Philips Hue Lightstrip. Di conseguenza, i pezzi rimanenti non andranno sprecati e potrai personalizzare ulteriormente il posizionamento delle tue strisce luci LED.
Come piegare una striscia luci LED
Le strisce luminose a LED sono progettate per piegarsi facilmente. Se vuoi che la tua striscia luci LED segua il contorno delle superfici o la parte posteriore della TV o dello schermo del computer, hai a disposizione due opzioni per farlo in modo efficace.
1. Piegare direttamente una striscia LED
La tecnica più semplice consiste nel piegare direttamente la striscia luci LED, ma è importante farlo lungo le linee di taglio designate per non danneggiarla. Le Philips Hue Lightstrip presentano delle linee di taglio chiaramente indicate per facilitare questa operazione.
2. Usare un connettore per piegare la striscia luci LED di 90°
Se vuoi che la tua striscia luminosa giri attorno ad un angolo ad angolo retto, ad esempio lungo l'angolo di una superficie di lavoro o in linea con le scale, utilizzare un connettore angolare è l'approccio migliore. I connettori angolari sono a forma di "L" e consentono di collegare facilmente due pezzi di strisce LED. Forniscono una finitura complessiva migliore rispetto al tentativo di piegare le strisce luminose direttamente attorno agli angoli retti.
Scopri una varietà di strisce luminose Philips Hue pieghevoli e tagliabili.