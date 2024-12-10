Come eseguire l'aggiornamento a Hue Bridge Pro

Vuoi passare a Hue Bridge Pro? Questa guida ti spiegherà tutto ciò che devi sapere sulla migrazione dal tuo attuale Hue Bridge al nuovo Hue Bridge Pro.

Integra il tuo nuovo Bridge Pro

È tutto pronto per iniziare a utilizzare il nuovo Bridge Pro? Basta seguire i passaggi indicati nel link per completare l'onboarding e sfruttarne tutto il potenziale.

Introduzione alla migrazione

Una volta integrato Hue Bridge Pro tramite l'app Hue, ti verrà chiesto di migrare i contenuti dal tuo Bridge esistente. Puoi scegliere di effettuare la migrazione immediatamente o di posticiparla se non hai tempo o se il tuo sistema non è ancora pronto per la migrazione perché non soddisfa alcune condizioni. La maggior parte dei dispositivi e delle configurazioni verranno trasferiti automaticamente, anche se si applicano alcune eccezioni.

Migrazione di più bridge

Presto sarà possibile migrare il contenuto di più bridge sul tuo Hue Bridge Pro; attualmente il sistema supporta la migrazione automatica di un solo bridge. A seconda della situazione, puoi scegliere di mantenere i tuoi bridge extra così come erano (non saranno interessati) finché questa modifica non sarà disponibile, oppure puoi scegliere di spostare manualmente i loro contenuti e dispositivi sul tuo Hue Bridge Pro. Il tuo Hue Bridge Pro rimarrà comunque operativo e potrai continuare a usufruire delle sue nuove funzionalità come MotionAwareTM.

Cosa verrà migrato automaticamente

Dispositivi

Luci Hue, spine, interruttori, sensori, telecamere, campanelli e suonerie (devono essere alimentati, rientrare nel raggio d'azione ed essere dotati della versione software più recente).

Dispositivi Amici di Hue: Le impostazioni verranno migrate, ma dovrai aggiungerle nuovamente manualmente (ad esempio, luci, interruttori, spine, ecc. non prodotti da Philips Hue)

Dispositivi SmartLink: Non supportati su Hue Bridge Pro.

Configurazioni

Nomi e impostazioni dei dispositivi

Stanze e zone

Scene

Automazioni

Comportamenti accessori

Impostazioni di intrattenimento

Impostazioni di sicurezza

Preferenze specifiche dell'app (ad esempio, widget, scene basate su foto, ordine di classificazione)

Configurazioni delle app di terze parti: le app richiederanno un nuovo collegamento Bridge (in caso di problemi, contattare l'assistenza dell'app di terze parti).

Integrazioni e compatibilità

Spotify: Verrà migrato automaticamente.

Apple HomeKit: Sarà possibile riconnetterlo solo tramite Matter in Hue Bridge Pro

App di sincronizzazione per TV/PC: la migrazione della configurazione verrà eseguita automaticamente.

Cosa devi sapere prima della migrazione:

Un account e una casa: Entrambi i Bridge devono essere collegati allo stesso account e alla stessa casa e devono disporre della versione software più recente.

Utilizzo dell'app: Tieni aperta l'app Hue e il telefono sbloccato durante la migrazione, soprattutto per i primi 1-2 minuti. Si prevede che il processo di migrazione richieda fino a circa 30 minuti, a seconda delle dimensioni della configurazione Hue

Luci: si accenderanno per confermare il completamento della migrazione.

Controllo dispositivo: Funzionalità limitate e i dispositivi non saranno raggiungibili durante la migrazione.

Sistema di sicurezza: Sarà disattivato durante la migrazione. Successivamente riarmare manualmente.

Evitare: di utilizzare altre app Hue o integrazioni di terze parti durante la migrazione.

Privacy

Avviando la migrazione, acconsenti al trasferimento dei dati del tuo Hue bridge tramite il servizio di migrazione cloud Hue, in conformità con la nostra Informativa sulla privacy. Il servizio di migrazione su cloud Hue è un servizio su cloud protetto con sede in Europa.

I tuoi dati personali saranno trattati allo scopo di migrare i dati del tuo Hue bridge a un nuovo Hue Bridge Pro. I tipi di dati personali trattati includono: dati di utilizzo, dati del dispositivo, configurazioni, integrazioni, dati sulla posizione approssimativa (se l'utente ha attivato servizi o funzionalità che ne fanno uso).

Per maggiori informazioni sui tuoi diritti alla privacy o su come elaboriamo e proteggiamo i tuoi dati personali, visita la nostra Informativa sulla privacy.





Risoluzione dei problemi di migrazione

Interruzioni (ad esempio, perdita di corrente o di Internet): l'app guiderà i passaggi di ripristino. Se necessario, ripristina le impostazioni di fabbrica del tuo Hue Bridge Pro e rimettilo in funzione.

Dispositivi mancanti: Ricollegali manualmente dopo la migrazione (verranno migrate anche tutte le impostazioni)

Nessuna opzione di migrazione: assicurati che entrambi i bridge si trovino nella stessa casa Hue.

Fasi post-migrazione

Bridge precedente: una volta confermata la migrazione, ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Domande frequenti

Posso annullare la migrazione?

No. La migrazione da Bridge v2 a Hue Bridge Pro è unidirezionale.

Posso migrare in un secondo momento?

Sì. Utilizzare l'app Hue: Impostazioni > Bridge.

Devo essere a casa?

Consigliato per gestire eventuali problemi del dispositivo.

È richiesta la connessione a Internet?

Sì. L'app ti avviserà di eventuali problemi di connettività.

In caso di problemi o se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team di assistenza clienti.