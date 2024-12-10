Informazioni su Hue Labs

Dopo 7 anni di test di nuove funzionalità, l'esperimento Hue Labs è giunto al termine! Molte formule sono state promosse a funzionalità (ancora più ricche!) integrate dell'app, quindi inizia a utilizzare quelle.

Cosa sta succedendo a Hue Labs?



Hue Labs è stata una piattaforma di test che ci ha aiutato a sviluppare le nostre idee più fuori dagli schemi. Molte di queste idee sono diventate formule, che poi sono diventate alcune delle nostre caratteristiche più amate.



Visto il suo successo, abbiamo spostato gran parte dei nostri beta test sull'app, quindi non è più necessaria una piattaforma Hue Labs separata. Vedrai la "Beta" sulle funzionalità che puoi provare!



Cosa dovrei fare?



Potrai accedere a Hue Labs fino a giugno 2024. Successivamente, le formule automatizzate continueranno a funzionare così come sono, ma non potrai modificarle. Le formule attivate manualmente possono essere sostituite dalle scene corrispondenti nella galleria delle scene. Trovate tutte le formule e le relative caratteristiche nella tabella sottostante.

Domande e risposte

Cos'è Hue Labs?

Hue Labs era una piattaforma di test in cui chiunque avesse un sistema Philips Hue poteva provare prototipi di nuove funzionalità chiamate formule. Abbiamo raccolto così tanti feedback dagli utenti di Hue Labs che la maggior parte delle formule sono ora disponibili nell'app Philips Hue, alcune con funzionalità ancora più ricche di prima!

Cosa sta succedendo a Hue Labs?

Hue Labs è sempre stato inteso come un esperimento. Per noi è stato un luogo in cui sviluppare nuove funzionalità, con i nostri utenti che fornivano utili feedback sulle nostre idee più innovative. Molte di queste idee erano così popolari che ora le abbiamo integrate direttamente nell'app.

Abbiamo finito di spostare gran parte dei nostri test beta sull'app stessa, grazie al successo di Hue Labs. Ora puoi testare le funzionalità direttamente nell'app, quindi non è più necessaria una community Hue Labs separata!

Hue Labs è ancora accessibile?

Hue Labs chiuderà a giugno 2024. Fino ad allora, potrai modificare qualsiasi formula installata. Dopo giugno 2024, le formule automatizzate continueranno a funzionare così come sono, ma non potrai modificarle. Le formule attivate manualmente non saranno accessibili, ma potrai trovare le scene corrispondenti nella galleria delle scene.

Come posso eliminare le mie formule Hue Labs esistenti?

Vai alla scheda Automazioni e tocca Hue Labs. Una volta all'interno della piattaforma Hue Labs, tocca la scheda delle tue formule per visualizzarle ed eliminare quelle installate.

Dove posso vedere quali formule Hue Labs fanno parte dell'app Philips Hue?

Controlla la tabella seguente per vedere quali formule Hue Labs hanno funzionalità corrispondenti nell'app Philips Hue. Alcune formule non funzioneranno esattamente come in Hue Labs: potrebbero anche avere più funzionalità.

Le mie formule Hue Labs esistenti continueranno a funzionare dopo la chiusura di Hue Labs?

Ti consigliamo di passare a queste funzionalità integrate, poiché spesso hanno più funzionalità rispetto alle formule. Ne aggiungeremo alcuni altri, descritti nella tabella seguente. Se non vedi una formula elencata, potrebbe non avere una funzione corrispondente.

Perché alcune formule Hue Labs non fanno parte dell'app Philips Hue?

Hue Labs era una piattaforma di test che consentiva agli utenti di provare prototipi di nuove funzionalità. Alcune formule non erano adatte all'app. Potresti riuscire a trovare funzionalità simili nelle app di terze parti che funzionano con Philips Hue.

Altre formule Hue Labs entreranno a far parte dell'app Philips Hue?

È questo il suo scopo! Molte formule Hue Labs hanno già funzionalità corrispondenti nell'app. We’ll add a few more, outlined in the table below. If you don't see a formula listed, it may not have a corresponding feature.

La chiusura di Hue Labs influenzerà il resto del mio sistema Philips Hue?

Il tuo sistema continuerà a funzionare normalmente! Anche se hai installato delle formule, le luci, gli interruttori, i sensori, le automazioni, le aree di intrattenimento, le integrazioni di terze parti e qualsiasi altro componente del tuo sistema rimarranno gli stessi.

Posso ancora testare le funzionalità?

Sì, direttamente nell'app Philips Hue! Vedrai "Beta" accanto alle funzionalità che stiamo attualmente testando.

Perché non vedo una funzionalità corrispondente per la dashboard della temperatura?

Comprendiamo la frustrazione e abbiamo fatto del nostro meglio per garantire che tutte le funzionalità più popolari fossero integrate nell'app. Alcune funzionalità, come la dashboard del sensore di temperatura, non erano adatte all'app. Puoi comunque visualizzare la temperatura nelle app di terze parti come Apple Home e Google Home.

Guida di riferimento alle formule di Hue Labs