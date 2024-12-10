Campanello cablato e suoneria smart Hue Secure - Guida

Videocitofono cablato e suoneria smart Hue Secure - Guida

Introduzione

Il videocitofono cablato Hue Secure è stato progettato per integrarsi alla perfezione con il tuo ecosistema Philips Hue, garantendo la massima sicurezza e praticità in prossimità della porta d'ingresso. Questo articolo illustra tutto ciò che devi sapere sulla configurazione, l'installazione e l'uso del videocitofono cablato e della suoneria Hue Secure.

Configurazione e installazione

Configurazione del campanello cablato sicuro Hue

Per configurare il tuo campanello cablato Hue Secure, utilizza l'app Philips Hue per scansionare il codice QR presente sulla scheda di proprietà del campanello. Per collegare il campanello, segui le istruzioni nell'app. Se possiedi già un Bridge, potrai collegarlo. In caso contrario, potrai comunque usare il campanello, ma con funzionalità limitate. Con le luci Hue potrai approfittare dei vantaggi delle funzioni avanzate, come l'attivazione quando viene rilevato un movimento. Durante la configurazione, assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo mobile.

Requisiti di installazione

Il campanello cablato richiede il cablaggio del campanello esistente (bassa tensione 12-24 V CA), una connessione Wi-Fi (2,4 GHz) e, facoltativamente, un Philips Hue Bridge per la piena funzionalità e automazione. Gli strumenti necessari per l'installazione includono una matita, un cacciavite, un trapano elettrico, una punta per muratura da 6 mm, un martello di gomma o un martello.

Montaggio della telecamera del campanello

Per un rilevamento ottimale del movimento, installa la videocamera del campanello vicino all'ingresso, a un'altezza di circa 1,4 metri. La videocamera è impermeabile (IP54) ed è idonea per l'uso in esterni. Se si desidera utilizzare un adattatore a spina anziché un trasformatore cablato, assicurarsi che l'adattatore di corrente sia posizionato all'interno. Per una visuale migliore, anche il campanello può essere montato angolato, utilizzando il relativo supporto.

Estensione di cavi corti

Se i cavi che partono dal muro sono troppo corti, è possibile aggiungere facilmente delle prolunghe utilizzando un dado a torsione e avvitamento. Le istruzioni sono fornite nel manuale. Presta attenzione a non fare scivolare i cavi esistenti nella parete. Piegali per evitare che scivolino e/o raggruppali con nastro adesivo prima di rimuovere il campanello precedente.

Utilizzo di ancoraggi e distanziali da parete

Per un'installazione sicura e robusta, utilizzare gli ancoraggi a parete inclusi per materiali quali mattoni e cemento. Assicurati che non vi siano cablaggi all'interno della parete prima di forare. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato per ricevere assistenza.

Se la superficie non consente di posizionare il campanello a filo muro o se è necessario più spazio per i cavi e i connettori, consigliamo di utilizzare i distanziatori inclusi, che si fissano facilmente al supporto con il nastro adesivo, per creare una certa distanza tra il muro e la staffa.

Trasformatori compatibili

Il campanello cablato Hue è compatibile solo con i sistemi di campanello esistenti che forniscono bassa tensione 12-24 V CA. I trasformatori idonei includono in Europa ABB Ltd. TM15/24 (trasformatore) e Zopule MYT240050 (adattatore plug-in). Negli Stati Uniti: RING T57-0052 (trasformatore) e jiooyy AC-AC 24V 500mA (plug-in).

Opzioni di alimentazione

Il campanello Hue Secure può essere alimentato anche tramite un alimentatore a spina. Gli adattatori idonei includono in Europa Zopule MYT240050 (adattatore plug-in) e negli Stati Uniti jiooyy AC-AC 24V 500mA (plug-in).

Compatibilità e integrazione

Integrazione con le luci Hue

Il campanello Hue Secure si integra perfettamente con le tue luci Philips Hue esistenti. È possibile configurare le luci in modo che lampeggino o si accendano automaticamente quando qualcuno suona il campanello o viene rilevato un movimento.

Integrazione della casa connessa

Il campanello cablato Hue può essere utilizzato con Alexa, Google Assistant e SmartThings per la visualizzazione in tempo reale. Apple Home (e la funzione Video sicura Home) non è supportata.

Collegamento di più dispositivi

Puoi collegare più campanelli Hue Smart a un unico campanello se nella tua configurazione è presente un Bridge. Senza Hue Bridge, puoi connettere un campanello cablato a una suoneria smart. Analogamente, più campanelli cablati Hue possono essere connessi a una suoneria smart se Hue Bridge è incluso nella configurazione.

Notifiche e avvisi

Ricezione di notifiche

Quando qualcuno suona il campanello, riceverai una chiamata telefonica o una notifica push sul telefono tramite l'app Hue. Se hai connesso Hue Chime, puoi ricevere avvisi sonori. Puoi anche utilizzare le luci Hue per creare avvisi della suoneria delle luci.

Suoneria delle luci

La suoneria delle luci è una funzione esclusiva di Hue che consente di accendere e spegnere una o più luci in casa quando viene premuto il campanello. Questa funzione è utile quando non vuoi essere disturbato dal suono del tuo campanello intelligente, ad esempio quando sei al lavoro o quando i tuoi familiari dormono.

Piani di abbonamento

Versione di prova gratuita dei piani di abbonamento sicuri

Ogni nuova telecamera Secure o telecamera Wired Doorbell è dotata di una versione di prova gratuita di 30 giorni del piano Basic. La prova gratuita inizia non appena il campanello è configurato, consentendoti di provare tutte le funzionalità avanzate incluse nel piano Secure.

Acquisto di piani Hue Secure

Dopo la prova gratuita, puoi scegliere di acquistare uno dei piani Hue Secure per continuare a usufruire delle funzionalità avanzate. I piani disponibili sono:

Piano base : questo piano costa $39.99 per telecamera all'anno e include 30 giorni di cronologia video, funzionalità avanzate come zone di attività, videoclip e avvisi più intelligenti.

: questo piano costa $39.99 per telecamera all'anno e include 30 giorni di cronologia video, funzionalità avanzate come zone di attività, videoclip e avvisi più intelligenti. Piano Plus: questo piano costa $99.99 all'anno e copre fino a 10 telecamere. Include 60 giorni di cronologia video, oltre a funzionalità avanzate come le zone di attività, videoclip e avvisi ancora più smart.

Specifiche tecniche

Compatibilità di tensione

Il campanello cablato Hue è compatibile solo con i sistemi di campanello esistenti che forniscono bassa tensione 12-24 V CA. Non è possibile effettuare la connessione alla tensione di rete (220-240 V in Europa, 120 V negli USA) poiché danneggerebbe il prodotto.

Risoluzione e campo visivo della videocamera

La risoluzione della videocamera è di 2K QHD in un rapporto 1:1 (1984x1984 pixel) e il campo visivo è maggiore di 180 gradi, per consentire di rilevare i pacchi consegnati vicino alla porta d'ingresso e fornendo una buona visione di chi vi si trova davanti.

Opzioni di visione notturna

Il campanello Hue Secure offre sia la visione notturna a infrarossi che la visione notturna a colori in condizioni di scarsa illuminazione. Per abilitare la visione notturna a colori, disattivare la modalità notturna (visione a infrarossi).

Visione stellare

La visione Starlight è specifica dei sensori di immagine ottimizzati per acquisire la luce anche nei giorni e/o nei luoghi più bui, assicurando immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Conformità al Regolamento Ecodesign UE

Il campanello cablato Hue è stato progettato per garantire il rilevamento del movimento diurno e notturno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi configurarlo per attivarlo o disattivarlo, in conformità alle linee guida sull'ecodesign UE.

Portata WiFi

Ti consigliamo di posizionare il campanello cablato Hue entro un raggio di 10 metri dal router Wi-Fi della tua casa.

Risoluzione dei problemi e manutenzione

Reimpostazione del campanello

Sul retro del videocitofono cablato Hue è presente un pulsante di reset. Svitare con cautela la vite di sicurezza, inclinare il campanello per accedere al pulsante di reset e spingerlo delicatamente finché il campanello non conferma che il reset è in corso.

Pulizia del campanello e del carillon

Utilizza un panno umido molto morbido per pulire il videocitofono e la suoneria smart. Evitare di applicare troppa forza per evitare graffi.

Significato degli indicatori LED

Viola : il prodotto è alimentato ed è in fase di avvio/riavvio.

: il prodotto è alimentato ed è in fase di avvio/riavvio. Blu : Il pulsante di reset è premuto.

: Il pulsante di reset è premuto. Rosso : il pulsante di reset è stato premuto per più di 10 secondi, indicando un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

: il pulsante di reset è stato premuto per più di 10 secondi, indicando un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Rosso lampeggiante : Il campanello cablato necessita di attenzione; controllare le specifiche di tensione del trasformatore.

: Il campanello cablato necessita di attenzione; controllare le specifiche di tensione del trasformatore. Rosso lampeggiante : il videocitofono Hue sta registrando.

: il videocitofono Hue sta registrando. Verde lampeggiante: il videocitofono Hue si sta aggiornando.

Disconnessione delle suonerie esistenti (EU e Nord America)

Per l'EU: disconnetti la suoneria del campanello esistente seguendo le istruzioni del produttore. Creare un circuito continuo collegando i fili utilizzando il morsetto in dotazione. Per il Nord America: usa il cavo di bypass in per disconnettere la suoneria esistente e bypassare la corrente al campanello cablato Hue. Tuttavia, la situazione potrebbe variare. In caso di dubbi, contatta un elettricista qualificato.

Compatibilità del trasformatore

Per stabilire la tensione del sistema del campanello esistente, controlla le specifiche sul trasformatore. In caso di dubbi, contatta un elettricista qualificato.

Archiviazione di clip video

Le clip video Hue Secure vengono archiviate in modo sicuro e crittografate end-to-end nel nostro ambiente cloud, impedendo l'accesso non autorizzato.

Superfici di montaggio

Il videocitofono Hue può essere montato sulla maggior parte delle superfici, ma non è consigliabile montarlo su superfici metalliche, perché potrebbero causare disturbi e ridurre la connessione Wi-Fi. Per superfici in mattoni e cemento utilizzare gli ancoraggi a muro forniti.

Funzionalità Smart Chime

Puoi azzerare il volume della suoneria smart tramite l'app o il pulsante sul dispositivo. È progettato per essere collegato facilmente a una presa di corrente, ma non deve essere aggiunto a una prolunga. Il prodotto non richiede manutenzione e la copertura frontale è fissa. La sirena ha un volume di 87 dB per avvisare i vicini e/o spaventare gli intrusi.

Colori LED su Smart Chime

Verde fisso (30 secondi) : il dispositivo è alimentato.

: il dispositivo è alimentato. Lampeggiamento arancione lento : pronto per essere aggiunto alla configurazione Hue.

: pronto per essere aggiunto alla configurazione Hue. Lampeggiamento arancione rapido : in procinto di effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

: in procinto di effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Rosso fisso (30 secondi) : il prodotto è disattivato.

: il prodotto è disattivato. Verde fisso: il volume del prodotto non è azzerato.

Tecnologia MotionAwareTM

MotionAware è una tecnologia unica che accende le luci quando viene rilevato un movimento in una stanza, senza utilizzare un sensore di movimento. Funziona con una configurazione di tre luci e/o un campanello o più.

Informazioni aggiuntive per MultiChime

MultiChime consente di personalizzare il colore e la durata del lampeggio della luce quando si preme il campanello. Forniamo alcune colori preimpostati consigliati, ma puoi sempre personalizzarli in base alle tue preferenze. Questa funzionalità è disponibile solo per le luci colorate, elencate come "consigliate".

Per una migliore visibilità, consigliamo di scegliere le luci a colori consigliate. Prendi in considerazione la possibilità di scegliere alcune luci in più stanze per bilanciare il fatto di non alterare troppo le condizioni di illuminazione sottostanti e di assicurarti al contempo di notare la notifica indipendentemente da dove ti trovi in casa.

Puoi anche selezionare il numero di lampeggi delle luci prima che tornino allo stato precedente, in modo da adattare la notifica alle tue esigenze.

Configurazione di Smart Chime e MultiChime

Puoi configurare volumi diversi per il tuo Smart Chime tramite la schermata di modifica dell'app del tuo campanello cablato. In questo modo è possibile impostare fino a 10 fasce orarie diverse, ciascuna con una suoneria e un volume diversi per i campanelli.

Allo stesso modo, puoi configurare diversi colori di luce per il tuo MultiChime tramite l'app. È possibile impostare fino a 10 fasce orarie diverse, ciascuna con un colore diverso per le luci.

Non è necessario che il campanello cablato emetta sempre un suono o una luce. Puoi configurare il comportamento delle luci e delle suonerie smart durante il giorno e hai la possibilità di azzerare il volume o di disattivarli. È possibile scegliere di avere l'audio senza le luci o viceversa.

Alcune luci sono elencate come "consigliate" durante la configurazione di MultiChime perché sono in grado di riprodurre i colori, consentendo un contrasto migliore durante il giorno. Le luci non consigliate lampeggeranno sempre in bianco per impostazione predefinita.

Le luci che partecipano al MultiChime lampeggeranno sempre seguendo uno schema fisso, tra OFF e la massima luminosità.

Per ulteriori domande o per ulteriore assistenza, contatta il nostro servizio clienti.