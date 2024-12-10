* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Philips Hue e Matter: Guida completa all'installazione e al supporto
Introduzione: due modi per configurare Hue con Matter
Philips Hue supporta Matter, lo standard universale per la casa connessa che consente ai dispositivi di vari marchi di essere utilizzati insieme senza problemi. È possibile configurare le lampadine Hue con Matter in due modi distinti:
1. Con Hue Bridge
Ideale per gli utenti che dispongono già di un ecosistema Hue o per coloro che desiderano accedere a funzionalità avanzate e massima compatibilità.
2. Senza Hue Bridge (configurazione diretta)
Ideale per gli utenti con le nuove lampadine Hue compatibili con Matter e lampadine Essential (come il modello A19) che desiderano una configurazione più semplice utilizzando piattaforme come Apple Home, Google Home o Alexa.
Opzione 1: configurazione con un Hue Bridge
Perché utilizzare un Hue Bridge?
- Supporta tutti i prodotti Hue, comprese le vecchie lampadine non supportate da Matter.
- Abilita funzionalità avanzate come:
- Illuminazione a gradiente
- Scene dinamiche
- Sincronizzazione con l'intrattenimento (con Hue sync box)
- Fornisce controllo centralizzato tramite l'app Hue oltre alle app dell'ecosistema dei partner
- A prova di futuro: Hue Bridge viene costantemente aggiornato per supportare nuovi standard e funzioni, garantendo che la tua casa connessa resti compatibile con le future tecnologie
- Per chiunque utilizzi già Alexa, Google o SmartThings per controllare le proprie luci Hue, sarà possibile ottenere il meglio da entrambi i mondi (controllo multi-amministratore e tutte le funzionalità di controllo avanzate già sviluppate con questi partner)
Istruzioni di installazione
- Collega Hue Bridge e accendilo.
- Installa l'app Hue e segui i prompt per aggiungere il dispositivo Hue Bridge e le lampade.
- Attiva Integrazione Matter:
- Nell'app Hue, vai su Impostazioni > Casa intelligente.
- Scegli la tua piattaforma (Apple, Google, Alexa) e segui le istruzioni per il collegamento.
Opzione 2: Configurazione senza bridge (diretta tramite lampadine abilitate Matter)
Ciò di cui hai bisogno
- Luci Hue compatibili con Matter (con il logo Matter sulla confezione).
- Un hub con un controller Matter che supporti Thread, anche denominato Thread Border Router (ad esempio Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2a Gen, Amazon Echo 4a Gen).
Istruzioni di installazione
- Apri l'app della casa connessa (Apple Home, Google Home, Alexa).
- Aggiungi un nuovo dispositivo
- Scansiona il codice QR presente nella guida all'installazione (codice QR Matter) oppure inserisci il codice di associazione a 11 cifre.
- Alimenta la lampada e assicurati che sia in modalità di associazione (in caso contrario, lampeggerà o dovrà essere reimpostata.
- Personalizza la lampada: assegnale un nome, una stanza e prova le automazioni.
Suggerimento: se la lampada in precedenza era connessa a un dispositivo Hue Bridge, dovrai rimuoverla da Hue Bridge prima di associarla direttamente tramite Matter.
Confronto delle funzionalità: configurazione Bridge vs. Direct over Matter
|
Funzione
|
Con Hue Bridge over Matter
|
Diretta over Matter
|
Funziona con tutte le lampadine Hue
|
✅
|
❌ (solo le luci compatibili con Matter)
|
Effetti di illuminazione avanzati
|
✅
|
❌
|
Illuminazione adattiva (Apple)
|
✅
|
✅
|
Sincronizzazione Hue Entertainment
|
✅
|
❌
|
Supporto multi-amministratore
|
✅
|
✅
|
Supporto Thread:
|
❌
|
✅ (se supportato)
|
Controllo locale (offline)
|
✅
|
✅ (se utilizzi Thread)
Suggerimenti per la configurazione specifici dell'ecosistema
Casa Apple
- Con Hue Bridge: use l'app Hue per collegare il tuo account Apple Home.
- Senza Hue Bridge: scansiona il codice QR di Matter nell'app Apple Home. Gli utenti di iOS 18 e versioni successive non necessitano di un HomePod o di una Apple TV per associare i dispositivi Matter.
Google Home
Con Hue Bridge:
- Controller supportati:
Altoparlanti: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio
Display: Nest Hub (1a gen), Nest Hub (2a gen), Nest Hub Max
Router Wi-Fi: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)
Streamer: Google TV Streamer (4K)
Senza Hue Bridge:
- Controller supportati: Nest Hub (2a generazione), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).
- Configurazione: utilizza l'app Google Home per scansionare il codice QR o inserire il codice di associazione.
Amazon Alexa
Con Hue Bridge:
- Controller supportati: Echo Dot (2a generazione e successive), Echo Spot, Echo Show (tutte le generazioni), Echo Hub, Echo Studio (1a e 2a generazione), Echo Flex, Echo Plus (2a generazione), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, gateway PoE, Max 7
Senza Hue Bridge:
- Controller supportati: Echo (4a generazione), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1a e 2a generazione), Eero Pro, 6, Max 7.
- Configurazione: utilizza l'app Alexa per scansionare il codice QR o inserisci il codice di associazione manuale.
️ Risoluzione dei problemi e suggerimenti
Problemi comuni
- La lampada non risponde:
- Controlla l'alimentazione e il Wi-Fi: assicurati che il tuo telefono e l'hub Matter siano connessi alla stessa rete Wi-Fi
- Riavviare la lampadina o resettarla.
- Aggiorna le app e il firmware della lampada
- Codice QR smarrito:
- Utilizzare il codice di associazione manuale stampato sulla lampadina.
- Aggiunta a più app:
- Utilizza l'app originale per generare un nuovo codice di configurazione Matter per ogni piattaforma aggiuntiva.
Reimpostazione di una lampada Matter
- Controlla i passaggi per reimpostare la lampada qui Come ripristinare le impostazioni di fabbrica delle lampade Philips Hue | Philips Hue
A proposito di Matter Over Thread
- Thread è un protocollo di rete mesh a basso consumo utilizzato da Matter.
- Alcune lampade Hue supportano Thread, consentendo tempi di risposta più rapidi e un controllo locale.
- Richiede un Thread Border Router, come:
- Apple HomePod Mini
- Google Nest Hub (2a generazione)
- Amazon Echo (4a generazione)
Requisiti del sistema operativo
- iOS: iOS 16+ (iOS 18+ elimina la necessità di un hub Home).
- Android: compatibile con le versioni Android che supportano l'app Hue e Matter.
Supporto multi-amministratore
Matter consente di controllare dispositivi provenienti da più ecosistemi contemporaneamente. Per condividere un dispositivo:
- Apri l'app originale in cui il dispositivo è stato aggiunto per la prima volta.
- Genera un nuovo codice di configurazione.
- Utilizza quel codice in un'altra piattaforma (ad esempio, aggiungi una lampadina Hue sia ad Apple Home che a Google Home).
✅ Considerazioni finali
A prescindere che tu sia un principiante o un esperto di casa connessa, Philips Hue con Matter offre flessibilità:
- Utilizza Hue Bridge per accedere a tutte le funzionalità e supportare i dispositivi legacy.
- Usa direttamente le lampade compatibili con Matter per un'esperienza fluida, senza necessità di hub.
Entrambi i percorsi offrono un'illuminazione intelligente sicura, affidabile e a prova di futuro.