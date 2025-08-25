Tutti i prodotti Hue seguono la stessa semplice configurazione tramite codice QR, così puoi scansionare e configurare tutti i tuoi dispositivi Hue contemporaneamente.
Come configurare un videocitofono cablato sicuro Hue.
1. Devi aggiungere più di un dispositivo Hue?
Teneteli tutti insieme! Nello stesso passaggio, acquisirai tutti i codici QR.
2. Hai l'app Hue?
Scaricala dall'app store del tuo telefono.
Connessione con Hue Bridge
Istruzioni per l'installazione del videocitofono cablato sicuro
Il tuo Bridge dovrebbe essere connesso e aggiunto all'app Hue.
Non l'hai ancora fatto? Scopri come configurare il Bridge.
1. Apri l'app Hue.
2. Nella scheda Home, tocca l'icona con i tre puntini (…) . Quindi, tocca Aggiungi dispositivi
Nota: puoi anche aprire la scheda Impostazioni e quindi toccare Dispositivi. Tocca l'icona blu Più (+) nell'angolo in alto a destra.
3. Scansiona il codice QR.
Troverai il codice QR del tuo videocitofono cablato sulla sua scheda di proprietà.
4. Tocca il videocitofono cablato sicuro che desideri aggiungere
Se hai più campanelli, questi verranno visualizzati sullo schermo. Tocca il videocitofono cablato sicuro che desideri aggiungere per primo.
5. Importante! Conserva la tua passphrase e la tua tessera di proprietà in un luogo sicuro.
Passphrase: necessaria per accedere alla visualizzazione in diretta e ai videoclip del tuo videocitofono cablato sicuro.
Scheda di proprietà: necessaria per reimpostare il videocitofono cablato sicuro o per spostarlo su un altro Bridge.
Per la connessione a Hue Smart Chime, consulta la pagina delle istruzioni.
Connessione senza Hue Bridge
Istruzioni per l'installazione del videocitofono cablato sicuro
1. Apri l'app Hue.
2. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni del tuo account e dell'app.
3. Quando ti viene chiesto di aggiungere un Bridge, seleziona No.
4. Scansiona il codice QR.
5. Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere, configurare e personalizzare il tuo videocitofono cablato sicuro.
6. Importante! Conserva la tua passphrase e la tua tessera di proprietà in un luogo sicuro.
Passphrase: necessaria per accedere alla visualizzazione in diretta e ai videoclip del tuo videocitofono cablato sicuro.
Scheda di proprietà: necessaria per reimpostare il videocitofono cablato sicuro o per spostarlo su un altro Bridge.
Per la connessione a Hue Smart Chime, consulta la pagina delle istruzioni. Inoltre, verifica che entrambi i dispositivi siano entro 20 metri di distanza
Hai bisogno di aiuto?
Consulta le nostre FAQ o contatta l'assistenza.
