Assistenza

Come configurare un videocitofono cablato sicuro Hue.

Tutti i prodotti Hue seguono la stessa semplice configurazione tramite codice QR, così puoi scansionare e configurare tutti i tuoi dispositivi Hue contemporaneamente.

Leggi questo, intanto!

1. Devi aggiungere più di un dispositivo Hue?
Teneteli tutti insieme! Nello stesso passaggio, acquisirai tutti i codici QR.

2. Hai l'app Hue?
Scaricala dall'app store del tuo telefono.

 

Scarica sull'app store Ottieni su Google play
Connessione con Hue Bridge
Connessione senza Hue Bridge

Connessione con Hue Bridge

Istruzioni per l'installazione del videocitofono cablato sicuro

Il tuo Bridge dovrebbe essere connesso e aggiunto all'app Hue. 

Non l'hai ancora fatto? Scopri come configurare il Bridge.

 

1. Apri l'app Hue.

2. Nella scheda Home, tocca l'icona con i tre puntini (…) . Quindi, tocca Aggiungi dispositivi

L'app Hue con la scheda Casa visualizzata e l'indicatore sull'icona con i tre punti, l'app Hue con il menu con i tre punti visualizzato e l'indicatore su Aggiungi dispositivi

Nota: puoi anche aprire la scheda Impostazioni e quindi toccare Dispositivi. Tocca l'icona blu Più (+) nell'angolo in alto a destra.

L'app Hue con la scheda Impostazioni visualizzata e l'indicatore su Dispositivi, l'app Hue con il menu Dispositivi visualizzato e l'indicatore sull'icona blu Più (Aggiungi)

3. Scansiona il codice QR.
    Troverai il codice QR del tuo videocitofono cablato sulla sua scheda di proprietà.

L'app Hue visualizza la schermata Aggiungi dispositivi con l'indicatore sul pulsante Scansiona codice QR, l'app Hue visualizza la schermata Scansiona codici QR con l'indicatore sul pulsante Avanti

4. Tocca il videocitofono cablato sicuro che desideri aggiungere
    Se hai più campanelli, questi verranno visualizzati sullo schermo. Tocca il videocitofono cablato sicuro che desideri aggiungere per primo.
        

L'app Hue mostra quali dispositivi sono stati scansionati con l'indicatore sul pulsante Avanti, l'app Hue mostra la schermata di conferma che mostra i dispositivi aggiunti

5. Importante! Conserva la tua passphrase e la tua tessera di proprietà in un luogo sicuro.

Passphrase: necessaria per accedere alla visualizzazione in diretta e ai videoclip del tuo videocitofono cablato sicuro.

Scheda di proprietà: necessaria per reimpostare il videocitofono cablato sicuro o per spostarlo su un altro Bridge.

iPhone che visualizza un messaggio importante

Per la connessione a Hue Smart Chime, consulta la pagina delle istruzioni.

Connessione senza Hue Bridge

Istruzioni per l'installazione del videocitofono cablato sicuro

1. Apri l'app Hue.

2. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni del tuo account e dell'app.

3. Quando ti viene chiesto di aggiungere un Bridge, seleziona No.

iPhone che visualizza il Centro di controllo, iPhone che visualizza le impostazioni dell'app Hue

4. Scansiona il codice QR. 
    

iPhone che visualizza il Centro di controllo, iPhone che visualizza le impostazioni dell'app Hue

5. Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere, configurare e personalizzare il tuo videocitofono cablato sicuro.
    

iPhone che visualizza il Centro di controllo, iPhone che visualizza le impostazioni dell'app Hue

6. Importante! Conserva la tua passphrase e la tua tessera di proprietà in un luogo sicuro.

Passphrase: necessaria per accedere alla visualizzazione in diretta e ai videoclip del tuo videocitofono cablato sicuro.

Scheda di proprietà: necessaria per reimpostare il videocitofono cablato sicuro o per spostarlo su un altro Bridge.

iPhone che visualizza un messaggio importante

Per la connessione a Hue Smart Chime, consulta la pagina delle istruzioni. Inoltre, verifica che entrambi i dispositivi siano entro 20 metri di distanza

Hai bisogno di aiuto?

Consulta le nostre FAQ o contatta l'assistenza. 

Leggi le FAQ dell'app Philips Hue >

Vai all'Assistenza >

