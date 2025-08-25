La stragrande maggioranza dei prodotti Hue supporta la tecnologia Hue MotionAware™. Tuttavia, alcuni dispositivi potrebbero non supportare la tecnologia MotionAware™ perché si tratta di modelli datati che non dispongono di sufficiente capacità di memoria per le nuove funzionalità oppure perché la natura delle loro funzioni potrebbe impedirne il funzionamento efficiente con questa funzionalità (ad esempio, l'esaurimento più rapido della batteria in alcuni accessori alimentati a batteria). L'elenco seguente mostra i dispositivi e i relativi ID modello che non supportano Hue MotionAware™. Puoi verificare se i tuoi dispositivi hanno questi ID modello utilizzando l'app Hue andando su Impostazioni > Aggiornamento software.
I miei dispositivi Hue possono utilizzare MotionAware™?
|Tipo di prodotto
|ID modello
|Go table lamp
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Lampada Hue Color
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Hue Dimmer switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart Button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Modulo interruttore a parete
|RDM001, RDM004
|Tap Dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap switch
|ZGPSWITCH
|Interruttori Friends of Hue
|INTERRUTTORE FOH
|Sensore di movimento per interni
|SML001, SML003
|Sensore di movimento esterno
|SML002, SML004
|Sensore di contatto
|SOC001
|Telecamera / Campanello
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Dispositivi di terze parti (non Hue né Friends of Hue)
|(più opzioni possibili)
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.