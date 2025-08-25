Assistenza

I miei dispositivi Hue possono utilizzare MotionAware™?

La stragrande maggioranza dei prodotti Hue supporta la tecnologia Hue MotionAware™. Tuttavia, alcuni dispositivi potrebbero non supportare la tecnologia MotionAware™ perché si tratta di modelli datati che non dispongono di sufficiente capacità di memoria per le nuove funzionalità oppure perché la natura delle loro funzioni potrebbe impedirne il funzionamento efficiente con questa funzionalità (ad esempio, l'esaurimento più rapido della batteria in alcuni accessori alimentati a batteria). L'elenco seguente mostra i dispositivi e i relativi ID modello che non supportano Hue MotionAware™. Puoi verificare se i tuoi dispositivi hanno questi ID modello utilizzando l'app Hue andando su Impostazioni > Aggiornamento software. 

Tipo di prodotto ID modello
Go table lamp 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Lampada Hue Color LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Hue Dimmer switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart Button ROM001, RDM003, RDM005
Modulo interruttore a parete RDM001, RDM004
Tap Dial switch RDM002, RDM006
Tap switch ZGPSWITCH
Interruttori Friends of Hue INTERRUTTORE FOH
Sensore di movimento per interni SML001, SML003
Sensore di movimento esterno SML002, SML004
Sensore di contatto SOC001
Telecamera / Campanello CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Dispositivi di terze parti (non Hue né Friends of Hue) (più opzioni possibili)

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

