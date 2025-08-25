La stragrande maggioranza dei prodotti Hue supporta la tecnologia Hue MotionAware™. Tuttavia, alcuni dispositivi potrebbero non supportare la tecnologia MotionAware™ perché si tratta di modelli datati che non dispongono di sufficiente capacità di memoria per le nuove funzionalità oppure perché la natura delle loro funzioni potrebbe impedirne il funzionamento efficiente con questa funzionalità (ad esempio, l'esaurimento più rapido della batteria in alcuni accessori alimentati a batteria). L'elenco seguente mostra i dispositivi e i relativi ID modello che non supportano Hue MotionAware™. Puoi verificare se i tuoi dispositivi hanno questi ID modello utilizzando l'app Hue andando su Impostazioni > Aggiornamento software.