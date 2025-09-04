1. Applicabilità:

a. I presenti Termini aggiuntivi Hue Secure (“Termini Hue Secure”) si applicano all'uso dei Prodotti Philips Hue Secure, dei Prodotti Hue Secure e dei Servizi Hue Secure, come descritto di seguito.

b. Per utilizzare i Prodotti Philips Hue Secure, i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure, l'Utente deve accettare i Termini d'uso Hue che includono i presenti Termini Hue Secure ("Contratto Hue Secure"), il contratto legale stipulato tra noi e che regola l'utilizzo dei Prodotti Philips Hue Secure, dei Prodotti Hue Secure e dei Servizi Hue Secure. In caso di incongruenze tra i Termini Hue Secure e i Termini di utilizzo Hue, prevarranno i presenti Termini Hue Secure. Il Contratto Hue Secure contiene condizioni e requisiti applicabili all'Utente e ai suoi Utenti autorizzati e l'Utente è responsabile della conformità da parte loro.

2. Prodotti e Servizi Hue Secure:

a. I Prodotti Philips Hue Secure, i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure sono costituiti da:

• i dispositivi hardware a marchio Philips Hue Secure e Hue Secure e i prodotti Philips Hue e Hue da noi identificati sulla confezione o nei materiali di marketing da utilizzare con i Servizi Hue Secure (“Prodotti Hue Secure”); e

• tali funzionalità incluse nell'accesso gratuito (come indicato nella sezione 5 di seguito), l'abbonamento Hue Secure Basic o l'abbonamento Hue Secure Premium e (a seconda della scelta del piano) contiene funzionalità tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una sequenza temporale di eventi rilevanti per la sicurezza all'interno o all'esterno della casa, la possibilità di inserire/disinserire la casa, notifiche push per dispositivi mobili di eventi rilevanti per la sicurezza se configurati, visualizzazione di video in diretta delle telecamere Philips Hue Secure o Hue Secure, possibilità di riprodurre clip registrate di eventi rilevati. Inoltre, ciò che costituisce un evento rilevante per la sicurezza è personalizzato dall'Utente in qualità di Proprietario (o Utente autorizzato) per escludere, ad esempio, determinate aree della visuale di una telecamera Philips Hue Secure o Hue Secure. Alcune funzionalità (inclusa l'archiviazione estesa dei videoclip) sono disponibili solo con un piano di servizio aggiuntivo Hue Secure Basic o Hue Secure Premium a pagamento. Tutte queste funzionalità sono disponibili tramite l'app Hue. Le funzionalità applicabili in base alla scelta di Free Access, Hue Secure Basic o Hue Secure Premium sono indicate collettivamente come “Servizi Hue Secure”. L'hardware e i piani Hue Secure sono disponibili nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Francia, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Romania.

b. L'Utente è autorizzato a utilizzare i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel Contratto Hue Secure.

3. Condizioni d'uso:

a. Prodotti richiesti: i Servizi Hue Secure richiedono Prodotti Hue Secure compatibili che devono essere acquistati separatamente dall'Utente e abbinati all'app Hue e all'account Utente Hue. L'Utente comprende e accetta che i Servizi Hue Secure funzioneranno solo con i Prodotti Hue Secure e non sono destinati ad essere utilizzati con altri prodotti. Se l'Utente non è più autorizzato a utilizzare i Prodotti Hue Secure (ad esempio, a causa della vendita), sarà obbligato ad annullare immediatamente l'abbinamento di tali Prodotti Hue Secure.

b. Installazione e funzionamento:

• È responsabilità dell'utente:

o ottenere, impostare e mantenere i requisiti tecnici e di altro tipo rigorosamente in conformità con le istruzioni e le specifiche messe a disposizione da noi per te;

o installare, testare e utilizzare i Prodotti e Servizi Hue Secure esclusivamente in conformità a tutti gli avvisi, le avvertenze e le istruzioni applicabili messi a disposizione da noi, nonché le leggi, i regolamenti e gli standard federali, statali e locali applicabili; e

o sostituire o ricaricare le batterie per i prodotti Hue Secure quando necessario.

• Requisiti di sistema e dispositivo: i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure richiedono un account Utente Hue, una rete Wi-Fi funzionante in casa collegata a un accesso Internet affidabile con larghezza di banda sufficiente e un dispositivo mobile con l'app Hue. Altri dispositivi potrebbero anche essere necessari (come indicato da noi) per l'utilizzo di alcuni o tutti i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure, come un bridge Philips Hue. È responsabilità dell'utente assicurarsi di disporre di tutti gli elementi di sistema e dispositivo richiesti e che siano compatibili e configurati correttamente. Possiamo attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile dell'Utente, senza preavviso, ma in base alle impostazioni del dispositivo, per facilitare il corretto funzionamento dei Prodotti Hue Secure e dei Servizi Hue Secure e abilitare determinate funzionalità

• Non monitoriamo i Prodotti Hue Secure dell'Utente e non rispondiamo a informazioni ed eventi ricevuti durante l'utilizzo dei Servizi Hue Secure. È responsabilità esclusiva dell'utente (o al suo Utente autorizzato) intraprendere tali azioni, incluso l'inoltro di messaggi di evento ai contatti designati. Inoltre, è responsabilità dell'Utente determinare la risposta appropriata a tutte le informazioni e gli eventi ricevuti durante l'utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure e l'Utente accetta di essere interamente responsabile della propria risposta e di quella dei contatti designati. Se la risposta dell'Utente a informazioni ed eventi durante l'utilizzo del Servizio Philips Hue Secure comporta dei costi, accetta la piena responsabilità per tali costi. Se l'Utente riceve una notifica di qualsiasi rischio per la vita/sicurezza, proprietà, incendi, inondazioni, furti, rapine, problemi medici o altri eventi di emergenza durante l'utilizzo dei Servizi Hue Secure, è tenuto a contattare immediatamente la polizia, i vigili del fuoco o il servizio di risposta alle emergenze appropriato, poiché non forniamo alcun servizio di monitoraggio o di risposta alle emergenze.

• Se i prodotti Hue Secure non sono installati correttamente o uno qualsiasi dei sensori è al di fuori del raggio di rilevamento oppure ostacolato o ostruito da pareti, mobili, oggetti personali o altri oggetti, è possibile che si verifichino falsi allarmi o errori di rilevamento.

• L'Utente garantisce e dichiara che l'installazione e il funzionamento dei Prodotti Hue Secure sono stati eseguiti a regola d'arte e non violano alcun diritto di terzi, inclusi i diritti alla privacy di altri. Nel caso in cui l'installazione e il funzionamento dei Prodotti Hue Secure violino i diritti di terzi, è responsabilità dell'Utente, ove applicabile, informare e ottenere qualsiasi consenso di terze parti che potrebbe essere richiesto per l'installazione e il funzionamento desiderati dei Prodotti Hue Secure e l'uso dei Servizi Hue Secure.

• Nella misura massima consentita dalla legge, decliniamo espressamente qualsiasi responsabilità relativa all'installazione, al funzionamento e/o all'uso dei Prodotti e Servizi Hue Secure, incluso qualsiasi uso dei Prodotti Hue Secure contrario alle leggi, ai codici o agli standard federali, statali e locali applicabili.

• I Prodotti e i Servizi Hue Secure possono subire interruzioni temporanee a causa di motivi di sicurezza, guasti dei sistemi (inclusi guasti della connessione Wi-Fi e larghezza di banda insufficiente), difficoltà tecniche, manutenzione, test, riparazione, aggiornamenti o altre circostanze. Mentre ci impegneremo a garantire che l'uso dei Prodotti e Servizi Hue Secure sia il più ininterrotto possibile nell'ambito delle sue capacità tecniche e operative, non vi sarà alcun diritto a, e non garantiamo in alcun modo, l'uso ininterrotto.

• Qualsiasi funzione di rilevamento del suono è in grado di rilevare solo il suono designato (ad esempio, un allarme antincendio T3) ed è una misura secondaria che non è in grado di rilevare la presenza di pericoli (ad esempio, fumo) e pertanto non dovrebbe sostituire il dispositivo principale (ad esempio, il rilevatore di fumo primario attiva un allarme in base alla presenza di fumo che può quindi essere udito tramite rilevamento del suono. La funzione di rilevamento del suono non può garantire che l'incendio venga rilevato in modo affidabile). È responsabilità dell'Utente utilizzare il suo dispositivo principale per rilevare il pericolo e non siamo responsabili per eventuali danni derivanti o associati alla presenza dei pericoli. L'uso di qualsiasi funzione di rilevamento del suono è soggetto a requisiti specifici (inclusi ad esempio la distanza dal dispositivo primario).

c. Solo uso residenziale: i Prodotti e i Servizi Hue Secure sono destinati esclusivamente all'uso personale, individuale e privato residenziale. I Prodotti e i Servizi Hue Secure non sono responsabili, così come noi non siamo responsabili, per qualsiasi uso aziendale o commerciale o altro uso non residenziale dei Prodotti e Servizi Hue Secure.

d. Nessun monitoraggio di terze parti: i Servizi Hue Secure non forniscono alcun monitoraggio di terze parti o risposta alle emergenze; e pertanto:

• non abbiamo accesso ad avvisi o filmati in tempo reale;

• non monitoriamo alcuna notifica e non informeremo o invieremo terze parti o autorità di emergenza a casa tua in caso di notifica o emergenza; e

• non siamo responsabili per eventuali ritardi nelle forze dell'ordine o nei tempi di risposta di terze parti.

Tutte le notifiche di risposta alle emergenze, inclusi gli eventi di pericolo di vita, di sicurezza e di emergenza, devono essere indirizzate dall'utente ai servizi di risposta appropriati. IN NESSUN CASO INVIEREMO SERVIZI DI EMERGENZA A CASA TUA IN CASO DI EMERGENZA O ALTRO.

e. Nessuna eliminazione di eventi:

• I Prodotti e Servizi Hue Secure non sono destinati a, e non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia che essi siano in grado di, ridurre o eliminare eventi indesiderati, come trasgressori, furti con scasso e/o rapine, e l'Utente comprende e accetta:

o di non fare affidamento sui Prodotti e Servizi Hue Secure per evitare o ridurre al minimo il verificarsi di eventi, come furti e rapine o le loro conseguenze; e

o che i Prodotti e Servizi Hue Secure potrebbero non evitare o ridurre al minimo tali eventi o le loro conseguenze.

Non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita che l'uso dei Prodotti o Servizi Hue Secure eviterà o ridurrà al minimo tali eventi o le loro conseguenze e/o influenzerà o aumenterà qualsiasi livello di sicurezza.

• L'Utente riconosce che i Prodotti e Servizi Hue Secure non sostituiscono un sistema di notifica di emergenza monitorato da terze parti. I nostri sistemi sono sviluppati per fornire notifiche in modo affidabile e tempestivo, tuttavia non possiamo e non garantiamo che riceverai tutte le notifiche in modo tempestivo.

• Dovresti proteggerti da qualsiasi rischio di perdita con la copertura assicurativa appropriata e sei responsabile di ottenere tutta la copertura assicurativa che ritieni necessaria o richiesta ai sensi dei requisiti applicabili.

f. La tua responsabilità di rispettare la legge:

• La privacy e altre leggi, regolamenti, codici o standard federali, statali o locali applicabili nella giurisdizione dell'Utente possono imporre determinate responsabilità all'Utente e all'utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure e l'Utente comprende e accetta di essere l'unico responsabile del rispetto di tali leggi federali, statali o locali, regolamenti, codici o standard applicabili quando si utilizzano i Prodotti e Servizi Hue Secure. Ciò include:

o conformità relativa alla registrazione o alla condivisione di contenuti video o audio, compresi i contenuti che includono terzi, spazi pubblici o altrimenti contengono informazioni relative all'identità di una o più persone;

o conformità che richiede che venga data notifica o che venga ottenuto il consenso da terze parti in relazione all'utilizzo dei Prodotti o Servizi Hue Secure (ad esempio, leggi o regolamenti che richiedono di esporre segnaletica appropriata che avverta gli altri che è in corso una registrazione audiovisiva). Si prega di notare che eventuali adesivi o materiali simili che potrebbero essere interpretati come segnaletica fornita con qualsiasi Prodotto Hue Secure non sono forniti da noi per scopi di conformità e l'Utente rimane l'unico responsabile di garantire la conformità alla legislazione applicabile;

o garantire che i Prodotti Hue Secure con funzionalità di registrazione audio e video non siano puntati su aree pubbliche; e/o situati vicino a un'area in cui le persone possono avere una ragionevole aspettativa di privacy (come un bagno o una camera da letto);

o conformità per quanto riguarda i requisiti che l'installazione di qualsiasi Prodotto Hue Secure che richiede registrazioni visive e/o audio deve essere installata ad un angolo tale da non prendere alcuna registrazione oltre il confine della proprietà (compresi marciapiedi pubblici o strade);

o conformità a tutte le leggi sulla privacy biometrica applicabili e l'Utente garantisce che tutti i dati caricati nell'ambito dei Servizi Hue Secure ai fini di qualsiasi funzione di riconoscimento facciale sono stati ottenuti in conformità a tali leggi;

o conformità a qualsiasi obbligo di trasparenza o di notifica dell'autorità applicabile;

o conformità ai periodi di conservazione dei dati personali applicabili, inclusa la selezione del piano di abbonamento appropriato in conformità con esso; e

o più in generale, il rispetto della normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati.

• Non siamo responsabili per l'utilizzo dei Servizi o Prodotti Hue Secure in un modo che infranga la legge o violi i diritti di un individuo.

• I Prodotti e Servizi Hue Secure sono destinati esclusivamente all'uso residenziale personale, individuale e privato. Le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy del paese di residenza possono imporre determinate responsabilità all'Utente e al suo utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure. Per alcuni dati video, audio e di riconoscimento facciale raccolti utilizzando i Prodotti e Servizi Hue Secure (ad esempio, segnali e dati video e audio) in qualità di proprietario o Utente autorizzato, l'Utente è il titolare del trattamento di determinati dati raccolti da questi Prodotti e Servizi Hue Secure e noi siamo responsabili del trattamento di tali dati, ai sensi delle leggi applicabili.

• Per quanto riguarda le attività intraprese dall'Utente in qualità di Proprietario o Utente autorizzato che possono essere qualificate come attività domestiche ai sensi della legge applicabile per quanto riguarda la registrazione video o lo streaming e la registrazione audio o lo streaming utilizzando Prodotti e Servizi Hue Secure, siamo responsabili del trattamento dei dati dell'Utente come definito nel Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE applicabile (Regolamento (UE) 2016/679).

• Laddove agiamo in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali raccolti dall'Utente mediante l'utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure, si applica l'Accordo sul trattamento dei dati Hue Secure (“DPA”). Accettando i Termini d'uso Hue, l'Utente anche il DPA. Puoi accedere al DPA qui: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. In caso di situazioni spiacevoli:

• Cercheremo di garantire che l'uso dei servizi di Servizi Hue Secure sia il più ininterrotto possibile nell'ambito delle sue possibilità tecniche e operative, ma non possiamo promettere un uso ininterrotto. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile, i Servizi Hue Secure sono forniti "COSÌ COME SONO" e su base "COME DISPONIBILE" e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, DECLINIAMO QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE E QUALSIASI GARANZIA DERIVANTE DAL CORSO DELLA NEGOZIAZIONE O DALL'USO COMMERCIALE. Non garantiamo che i Prodotti e Servizi Hue Secure soddisfino le esigenze dell'Utente o siano disponibili su base ininterrotta, sicura o priva di errori. Non forniamo alcuna garanzia in merito alla qualità delle informazioni o dei contenuti forniti tramite i Servizi Hue Secure. Non garantiamo e decliniamo qualsiasi garanzia implicita che il funzionamento dei Servizi Hue Secure sarà privo di errori o ininterrotto. Non è garantito che l'accesso o l'utilizzo dei Servizi Hue Secure sarà interrotto o non compromesso da lavori di manutenzione, ulteriori sviluppi o altri tipi di interruzioni.

• Se l'Utente è un consumatore residente nello Spazio economico europeo (SEE), le leggi sui consumatori dello SEE ti forniscono una garanzia legale che copre i requisiti di conformità dei Servizi Hue Secure. In base a questa garanzia, siamo responsabili per qualsiasi difetto di conformità rilevato durante l'uso dei Servizi Hue Secure.

• In caso di problemi con la funzionalità dei servizi Hue Secure, è possibile contattarci tramite i nostri canali di assistenza clienti (visitare questo link per visualizzare le nostre informazioni di contatto per la posizione dell'Utente: https://www.philips-hue.com/support#contact) e fornire la collaborazione necessaria nella misura ragionevolmente richiesta. Faremo ogni ragionevole sforzo per correggere il difetto come notificato dall'utente in conformità con il nostro processo standard che prevede (i) la raccolta dell'incidente segnalato da diverse fonti; (ii) eseguire una valutazione dell'impatto utilizzando strumenti di valutazione per stabilire la priorità dell'incidente; e (iii) definire e implementare una soluzione appropriata per la specifica priorità assegnata, che può essere una soluzione intermedia (ad es. hotfix o workaround) o un Aggiornamento futuro (a breve o lungo termine) (“Processo di supporto”).

• Se non siamo in grado di porre rimedio al difetto in conformità con il nostro Processo di supporto, avrai diritto ai seguenti rimedi per il tuo piano Hue Secure Basic e Hue Secure Premium a pagamento (se e come applicabile): (i) una riduzione proporzionale della quota di abbonamento applicabile; o (ii) risoluzione del piano di abbonamento e rimborso dell'importo proporzionale già pagato per il periodo in cui si verifica una mancanza di funzionalità e di eventuali importi (se presenti) già pagati per qualsiasi periodo futuro. La nostra incapacità di porre rimedio al difetto includerà (i) se la rimozione del difetto è impossibile, (ii) il difetto non è risolto in quanto associato a costi sproporzionati, (iii) un difetto di conformità appare nonostante il nostro tentativo di porre rimedio al difetto, (iv) il difetto è così grave che la riduzione immediata del prezzo o la risoluzione è giustificata, (v) rifiutiamo qualsiasi prestazione supplementare, o (vi) è ovvio (inclusa una nostra dichiarazione) che (entro un termine ragionevole o senza notevoli inconvenienti per voi) non possiamo porre rimedio al difetto.

4. Contenuti dell'utente:

a. I Servizi Hue Secure non includono la possibilità di acquisire e/o registrare eventi audio, video, di apertura/chiusura e movimento con timestamp e immagini (testo come sottoinsieme) da parte di determinati Prodotti Hue Secure ("Contenuto dell'Utente"). Audio, video e immagini (testo come sottoinsieme) non sono accessibili da noi. I metadati che c'è stato un evento in un momento specifico e la classificazione dell'evento sono noti a noi.

b. L'utente è l'unico responsabile di tutti i propri Contenuti dell'utente e non avremo alcuna responsabilità nei confronti dell'utente o di chiunque altro utilizzi il proprio account utente in relazione a qualsiasi Contenuto dell'utente. È necessario assicurarsi che i Prodotti Hue Secure domestico registrino i Contenuti dell'Utente solo se autorizzati. L'utente non deve trasferire alcun Contenuto dell'utente che, per il suo contenuto, forma, design o in qualsiasi altro modo, violi la legge o la morale applicabile o violi i diritti di terzi. Una violazione di quanto sopra è motivo di cessazione del diritto dell'Utente di accedere ai Servizi Hue Secure o utilizzarli.

c. Non possiamo visualizzare il Contenuto dell'utente, ad eccezione di (i) i metadati che si è verificato un evento in un momento specifico e la classificazione dell'evento; e (ii) se il Contenuto dell'utente è stato scaricato dall'utente (esclusivamente come amministratore) e condiviso con noi a sua discrezione (ad esempio in relazione alla qualità e all'assistenza al consumatore). Potremmo tuttavia divulgare i Contenuti dell'utente alle forze dell'ordine o a un'autorità governativa, se legalmente obbligati a farlo. In tal caso, dovrai collaborare pienamente con noi per rispettare tali requisiti legali. Si prega di consultare il nostro documento Hue Secure - Disclosure Requests all'indirizzo https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Consumatori con sede in Canada: se il paese di residenza dell'Utente è il Canada, al fine di fornire il Servizio Hue Secure, l'Utente acconsente al trattamento dei Contenuti dell'Utente necessari per la fornitura dei Servizi Hue Secure. Acconsenti inoltre all'anonimizzazione dei tuoi dati personali (un processo in cui non è più possibile associare i dati a un singolo interessato (da soli o quando combinati con altri dati)) per il loro utilizzo nei nostri scopi aziendali interni.

5. Accesso alle funzionalità; Tasse; Modalità di pagamento:

a. Quando attiva i Prodotti Hue Secure tramite l'app Hue, l'Utente ha diritto a una prova di trenta (30) giorni (“Prova”). Al termine del periodo di prova, ha la possibilità (tramite l'app Hue) di:

i. utilizzare determinate funzionalità disponibili senza costi aggiuntivi (“Accesso gratuito”); o

ii. abbonati a un piano di abbonamento a un costo aggiuntivo. Gli abbonamenti sono disponibili in due diversi piani, ovvero Hue Secure Basic o Hue Secure Premium. Puoi scegliere di ottenere un abbonamento Hue Secure Basic o Hue Secure Premium come piano mensile o annuale, che continuerà fino all'annullamento dell'abbonamento. A MENO CHE NON CI COMUNICHI PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI ABBONAMENTO IN CORSO CHE NON DESIDERI CONTINUARE L'ABBONAMENTO, COMPRENDI CHE IL TUO PIANO DI ABBONAMENTO SI RINNOVERÀ AUTOMATICAMENTE E CI AUTORIZZI AD ADDEBITARE LE TARIFFE DI ABBONAMENTO APPLICABILI IN QUEL MOMENTO PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO, UTILIZZANDO IL METODO DI PAGAMENTO FORNITO TRAMITE L'APP STORE PERTINENTE.

b. Una descrizione completa delle funzionalità di Accesso libero, Hue Secure Basic e Hue Secure Premium insieme alle tariffe applicabili, ai termini di pagamento, ai periodi di preavviso è fornita sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.philips-hue.com/securityplans. Le tariffe di abbonamento Hue Secure Basic o Hue Secure Premium vengono addebitate in anticipo, il primo giorno del periodo di abbonamento, può essere mensile o annuale e vengono pagate dall'utente tramite l'app store pertinente (Apple o Google) che utilizza (“Il tuo App Store”) (e quindi segue i metodi di pagamento che scegli di utilizzare nel tuo App Store e le relative condizioni).

c. Quando effettui un ordine per l'abbonamento Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, viene creato un abbonamento valido, vincolante e applicabile tra te e noi e il relativo obbligo di pagare le relative tariffe in base al piano di abbonamento applicabile. Se sei un consumatore con sede nel SEE, acconsenti espressamente a fornirti i servizi previsti dall'abbonamento pertinente immediatamente dopo l'acquisto e a perdere il diritto di recesso.

d. Nel caso in cui non riceviamo il pagamento tramite il tuo App Store, ci riserviamo il diritto di annullare l'abbonamento e avrai diritto solo a utilizzare l'accesso gratuito.

e. Le tariffe al momento della sottoscrizione di un abbonamento Hue Secure Basic e Hue Secure Premium si applicano per il periodo pertinente per il quale hai effettuato il pagamento (ad esempio, se annuale, applicabile a quel periodo annuale specifico e se mensile, applicabile a quel mese specifico). Tutte le tariffe includono l'imposta sul valore aggiunto, se applicabile nella tua giurisdizione.

f. Possiamo aggiornare Free Access, Hue Secure Basic e/o Hue Secure Premium introducendo nuove funzionalità, modificare o interrompere (temporaneamente o permanentemente) qualsiasi funzionalità o componente della stessa o imporre limiti su determinate funzionalità e/o modificare le tariffe applicabili, i termini di pagamento, i periodi di preavviso o altri termini. A tutti questi aggiornamenti e modifiche ci riferiamo come “Aggiornamento del piano”. Informeremo l'Utente di un aggiornamento del piano (via e-mail o nell'app Hue) e durante il periodo di abbonamento in cui abbiamo già ricevuto il pagamento per tale piano di abbonamento, qualsiasi aggiornamento del piano sarà disponibile per il resto del periodo per il quale ha pagato. Ad esempio, se l'utente dispone di un abbonamento annuale e Microsoft rende disponibili funzionalità aggiuntive nel periodo annuale pertinente per il quale è già stato pagato, tali funzionalità saranno disponibili per l'uso alla tariffa già pagata per tale periodo (pertanto non addebiteremo all'utente alcun costo aggiuntivo per tali funzionalità aggiuntive). Se non desideri continuare con il tuo piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium a causa di un aggiornamento del piano, puoi terminare tale abbonamento in conformità con il periodo di preavviso applicabile. Hai il diritto di terminare il tuo piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium se l'aggiornamento del piano influisce negativamente sul tuo accesso o utilizzo del rispettivo piano, a meno che tale impatto negativo non sia solo minore. In tal caso, l'utente avrà il diritto di terminare gratuitamente il proprio piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium entro 30 (trenta) giorni dal (i) ricevimento delle informazioni relative all'Aggiornamento del piano o (ii) dal momento in cui l'Aggiornamento del piano è entrato in vigore, a seconda di quale sia posteriore.

6. Risarcimento: IL CONTRATTO HUE SECURE È INTESO ESCLUSIVAMENTE A VANTAGGIO DELL'UTENTE. PERTANTO, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, L'UTENTE ACCETTA DI INDENNIZZARE, DIFENDERE, RILASCIARE E MANTENERE NOI DA E CONTRO (I) TUTTE LE RIVENDICAZIONI, AZIONI, CAUSE E QUALSIASI ALTRA AZIONE LEGALE PROPOSTA DA TERZI CONTRO DI NOI DERIVANTE DAL O IN RELAZIONE AL CONTRATTO HUE SECURE, I SERVIZI E PRODOTTI HUE SECURE (UN'“AZIONE DI TERZI”); E (II) QUALSIASI PERDITA, DANNO, TRANSAZIONE E SENTENZA CORRELATI (COMPRESO IL PAGAMENTO DI ONERI LEGALI E COSTI DA NOI SOSTENUTI, VALUTATI O ACCERTATI, O EFFETTUATI DA NOI IN MERITO A O DERIVANTI DA QUALSIASI AZIONE DI TERZI DI QUESTO TIPO (“PERDITE COLLEGATE A TERZI”), ANCHE SE TALE AZIONE DI TERZI E TALI PERDITE CORRELATE A TERZI DERIVANO DA NEGLIGENZA DI QUALSIASI TIPO O GRADO, VIOLAZIONE DELL'ACCORDO O GARANZIA O CONDIZIONE, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, NON CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE, INVASIONE DELLA PRIVACY O ALTRO DANNO DA NOI PROVOCATO. NULLA DI QUANTO QUI CONTENUTO SARÀ INTERPRETATO PER RICHIEDERE ALCUN INDENNIZZO CHE RENDEREBBE QUESTA SEZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, NULLA E/O NON ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE. IL PRESENTE OBBLIGO DI INDENNIZZO NON SI APPLICA A QUALSIASI NOSTRA CONDOTTA SCORRETTA, INTENZIONALE, INTENZIONALE O SCONSIDERATA O GRAVE NEGLIGENZA DA PARTE NOSTRA IN QUEGLI STATI/QUELLE PROVINCE/QUEI PAESI CHE NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER GRAVE NEGLIGENZA. I "TERZI" INCLUDONO QUALSIASI PERSONA O ENTITÀ NON FACENTE PARTE DEL CONTRATTO HUE SECURE, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, UN CONIUGE, UN FAMILIARE, UN OSPITE, UN INQUILINO, UN VICINO DI CASA, UN DIPENDENTE O UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.

7. Responsabilità:

a. IN NESSUNA CIRCOSTANZA, INCLUSA LA NEGLIGENZA, SAREMO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI, MULTIPLI O CONSEQUENZIALI (COMPRESE LE SPESE LEGALI) O PERDITA DI PROFITTI DERIVANTI DAI SERVIZI HUE SECURE, ANCHE SE SIAMO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA LEGGE APPLICABILE POTREBBE NON CONSENTIRE LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ O DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL'UTENTE. IN NESSUN CASO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ TOTALE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER TUTTI I DANNI, LE PERDITE E LE CAUSE DI AZIONE (SIA PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO) SUPERERÀ L'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE, SE DEL CASO, PER I SERVIZI HUE SECURE IN QUESTIONE NEI DODICI (12) MESI PRECEDENTI. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. SIGNIFY DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI LICENZIATARI E FORNITORI. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI IN ALCUN MODO PER QUALSIASI CONTENUTO (INCLUSO QUALSIASI CONTENUTO DELL'UTENTE), INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, EVENTUALI ERRORI O OMISSIONI IN QUALSIASI CONTENUTO O EVENTUALI PERDITE O DANNO DI QUALSIASI TIPO SOSTENUTI IN RELAZIONE ALL'USO O ALL'ESPOSIZIONE A QUALSIASI CONTENUTO TRASMESSO O ALTRIMENTI RESI DISPONIBILI TRAMITE I SERVIZI HUE SECURE.

b. L'UTENTE UTILIZZA I SERVIZI HUE SECURE A PROPRIO RISCHIO. L'UTENTE È L'UNICO RESPONSABILE DI UN'ADEGUATA PROTEZIONE E BACKUP DEI PROPRI CONTENUTI UTENTE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI HUE SECURE E ACCETTA DI TENERCI INDENNI DA, E SI IMPEGNA A NON CITARCI IN GIUDIZIO PER, QUALSIASI RECLAMO BASATO SULL'UTILIZZO DEI SERVIZI HUE SECURE, INCLUSI RECLAMI PER DATI O CONTENUTI DELL'UTENTE SMARRITI.

8. Termine; Risoluzione:

a. Durata: il Contratto Hue Secure inizia al primo utilizzo di qualsiasi Prodotto Hue Secure o Servizio Hue Secure e termina con l'entrata in vigore di una risoluzione da parte nostra o dell'Utente.

b. Risoluzione:

• L'utente può terminare il piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium a pagamento in qualsiasi momento in conformità con i periodi di notifica del piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium pertinente.

• Il diritto di recedere per giusta causa rimane inalterato sia per noi che per te.

• Salvo risoluzione di cui sopra, le disposizioni del Contratto Hue Secure rimangono applicabili all'Utente per tutto il tempo in cui utilizza qualsiasi Prodotto Hue Secure.

c. Conseguenze della risoluzione: Al termine del piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, tutti i Contenuti dell'utente memorizzati tramite noi per tuo conto al di fuori del nuovo periodo di archiviazione verranno eliminati. Al momento della cancellazione dell'account Hue, tutti i metadati degli eventi e i dati di configurazione saranno resi anonimi e i Contenuti dell'Utente verranno eliminati.

9. Condizioni applicabili per determinati Prodotti, Servizi o Paesi. Questo comma 9 indica le condizioni applicabili per i residenti in determinati Paesi. In caso di differenze tra questa sezione 9 e qualsiasi disposizione del presente Contratto Hue Secure diversa dalla sezione 9, sarà questa sezione 9 a prevalere.

a. Sezione 3g (4o punto):

i. se avete la vostra residenza nella Repubblica Ceca è aggiunta la seguente frase: Per quanto riguarda eventuali difetti, hai diritto ai diritti previsti dal Codice Civile.

ii. se hai la tua residenza in Ungheria è aggiunta la seguente frase: Ti spetteranno i diritti previsti dal decreto governativo 373/2021 (VI.30.) e dal codice civile, che si applicano congiuntamente.

b. Sezione 5d:

i. sarà interamente sostituito dal seguente, se la tua residenza è in Polonia: Nel caso in cui non riceviamo il tuo pagamento via App Store, ci riserviamo il diritto di annullare l'abbonamento entro sessanta (60) giorni dal tuo ordine e avrai diritto a utilizzare solo l'Accesso gratuito.

c. Sezione 6:

i. sarà interamente sostituito dal seguente, se la residenza dell'Utente è in Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera: L'Utente è responsabile per violazione colposa del Contratto Hue Secure in conformità alle leggi applicabili.

d. Sezione 7:

i. sarà interamente sostituito dal seguente se la tua residenza è in Austria o Germania: Sono escluse eventuali richieste di risarcimento danni. Questa esclusione di responsabilità non si applica nella misura in cui siamo soggetti a responsabilità obbligatoria, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto (“Produkthaftungsgesetz”), in caso di dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o violazione di obblighi contrattuali essenziali (“wesentliche Vertragsverletzungen”). Tuttavia, ad eccezione dei casi della legge sulla responsabilità del prodotto, negligenza grave, dolo o lesione della vita, del corpo o della salute, la responsabilità per violazione degli obblighi contrattuali essenziali è limitata al danno prevedibile tipico del rapporto contrattuale.

ii. sarà interamente sostituito dal seguente se la tua residenza è in Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito: qualsiasi richiesta di risarcimento danni è esclusa nella misura massima consentita dalla legge. Questa esclusione di responsabilità non si applica a qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa dalla legge, ad esempio, causando danni intenzionalmente o responsabilità per morte o lesioni personali derivanti dalla nostra negligenza.

iii. sarà interamente cancellato se la tua residenza è in Polonia, Romania, Spagna.

e. Sezione 8c:

i. se risiedete nella Repubblica Ceca, è aggiunta la seguente frase: La presente Sezione si applica nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

f. Se l'Utente è residente in Romania, si applica la seguente sezione aggiuntiva: L'Utente accetta che l'accordo Hue Secure non includa clausole insolite (standard) come esplicitamente definito dalla legge rumena. L'Utente accetta e accetta irrevocabilmente, a partire dall'accettazione del Contratto Hue Secure, tutte le clausole ivi stabilite, in particolare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) le seguenti sezioni: 3.b-e, 3.f 1o punto elenco 2o articolo, 3.f 2o punto elenco, 4.b e 6.

g. Se hai la tua residenza in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec):

• la sezione 9 dei Termini d'uso Hue relativa al Contratto Hue Secure è interamente sostituita da:

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE; RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA.

Questa sezione si applica se (i) il tuo paese di residenza o stabilimento è in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec); o (ii) il tuo paese di residenza o stabilimento non è in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec), ma porti qualsiasi reclamo contro di noi in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec).

a. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, ED ESCLUDENDO I SINGOLI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DEL QUEBEC, (I) IL CONTRATTO HUE SECURE È REGOLATO DALLE LEGGI DELLA PROVINCIA DELL'ONTARIO. SENZA DARE EFFETTO ALLA SUA SCELTA O ALLE DISPOSIZIONI DI CONFLITTO DI LEGGI; E (II) L'UTENTE E NOI ACCETTIAMO DI RINUNCIARE A QUALSIASI DIRITTO DI CONTESTARE LE RIVENDICAZIONI IN UN TRIBUNALE O DAVANTI A UNA GIURIA, O DI PARTECIPARE A UN'AZIONE COLLETTIVA O UN'AZIONE RAPPRESENTATIVA IN RELAZIONE A UN RECLAMO. ALTRI DIRITTI CHE AVRESTI SE TI RECASSI IN TRIBUNALE POTREBBERO ANCHE NON ESSERE DISPONIBILI O POTREBBERO ESSERE LIMITATI NELL'ARBITRATO.

QUALSIASI RECLAMO, CONTROVERSIA O LITE (SIA PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO, PREESISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUSI RECLAMI LEGALI, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DIRITTO CONSUETUDINARIO, ILLECITO INTENZIONALE, RECLAMI INGIUNTIVI ED EQUI) TRA NOI E L'UTENTE DERIVANTI DA O RELATIVI AL CONTRATTO HUE SECURE E/O AI SERVIZI HUE SECURE SARÀ RISOLTO ESCLUSIVAMENTE E DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE.

NON VI È ALCUN GIUDICE O GIURIA NELL'ARBITRATO E LA REVISIONE GIUDIZIARIA DI UN LODO ARBITRALE È LIMITATA. L'ARBITRO DEVE SEGUIRE QUESTO CONTRATTO HUE SECURE E PUÒ CONCEDERE GLI STESSI DANNI E RISARCIMENTI DI UN TRIBUNALE (COMPRESE LE SPESE LEGALI).

b. Per tutte le controversie, sia perseguite in tribunale che in arbitrato, devi prima darci l'opportunità di risolvere il tuo reclamo inviando una descrizione scritta del reclamo all'indirizzo nella sezione (h). Tu e noi accettiamo di negoziare il reclamo in buona fede. Se tu e noi non siamo in grado di risolvere il reclamo entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di questa descrizione del reclamo e se hai fatto uno sforzo in buona fede per risolvere il reclamo direttamente con noi durante quel periodo, puoi perseguire il reclamo in arbitrato.

c. REGOLE DI ARBITRATO E FORO. L'arbitrato è regolato dalla legge sull'arbitrato nazionale nella provincia di residenza e dalle Regole di arbitrato dell'ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (“Regole ADRIC”) applicabili, sotto tutti gli aspetti, salvo quanto diversamente concordato espressamente nel presente documento. Le richieste di arbitrato devono essere depositate presso ADR Institute of Canada, Inc. (“ADRIC”), devono essere presentate in conformità alle Regole ADRIC e devono includere: (1) il nome, il numero di telefono, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail della parte che richiede l'arbitrato; 2) una dichiarazione dei crediti legali fatti valere e dei relativi fondamenti fattuali; (3) una descrizione del rimedio richiesto e un calcolo accurato e in buona fede dell'importo oggetto della controversia (qualsiasi richiesta di provvedimenti ingiuntivi o spese legali non conterà ai fini del calcolo dell'importo in controversia a meno che tale provvedimento ingiuntivo non richieda il pagamento di denaro); e (4) la firma della parte che richiede l'arbitrato. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata anche all'Ufficio legale di Signify presso Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Regole ADRIC, l'arbitrato sarà ascoltato da un singolo arbitro (selezionato in conformità con le Regole ADRIC), che sarà un avvocato o un ex giudice. La sede dell'arbitrato sarà la capitale della provincia di residenza principale dell'Utente alla data di entrata in vigore del presente Contratto Hue Secure. Tuttavia, su richiesta dell'Utente, l'udienza arbitrale può svolgersi in un luogo che si trova entro 45 chilometri dalla residenza principale dell'Utente a partire dalla data effettiva del presente Contratto Hue Secure. Le parti concordano che l'arbitrato può procedere virtualmente e l'arbitro ha la discrezione di ordinare un arbitrato virtuale su richiesta di una delle parti. Se ADRIC non è disponibile per l'arbitrato, le parti selezioneranno reciprocamente un foro arbitrale alternativo.

d. POTERI DELL'ARBITRO - L'arbitro avrà l'autorità esclusiva per risolvere qualsiasi controversia relativa all'arbitrabilità e/o all'applicabilità della presente disposizione arbitrale, inclusa qualsiasi contestazione di irragionevolezza o qualsiasi altra contestazione che la disposizione arbitrale o il presente Contratto Hue Secure siano nulli, annullabili o altrimenti non validi. L'arbitro avrà il potere di concedere qualsiasi rimedio disponibile in tribunale ai sensi della legge o dell'equità. Qualsiasi lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per ciascuna delle parti e potrà essere inserito come sentenza in qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.

e. SPESE LEGALI E COSTI. Tu e noi concordiamo che saremo responsabili del pagamento del saldo di qualsiasi tassa di deposito iniziale ai sensi delle Regole ADRIC superiore a $200 per reclami di $75.000 o meno. L'utente può avere il diritto di chiedere un risarcimento delle spese legali se prevale nell'arbitrato, nella misura prevista dalla legge applicabile e dalle Regole ADRIC. A meno che l'arbitro non stabilisca che il reclamo dell'utente era frivolo o presentato a scopo di molestia, accettiamo di non cercare, e con la presente rinunciamo a tutti i diritti che potremmo avere ai sensi della legge applicabile o delle Regole ADRIC, di recuperare le spese e le spese legali se prevaliamo nell'arbitrato.

f. RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, ED ESCLUDENDO I SINGOLI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DEL QUEBEC, le parti concordano che entrambe rinunciano al diritto a un processo con giuria e che ciascuna può presentare reclami contro l'altra solo su base individuale, e non come attore o membro di classe in qualsiasi presunta azione legale collettiva. NON SONO CONSENTITI ARBITRATI COLLETTIVI E AZIONI COLLETTIVE. L'UTENTE E NOI CONCORDIAMO CHE QUALSIASI PROCEDIMENTO, SIA IN ARBITRATO CHE IN TRIBUNALE, SARÀ CONDOTTO SOLO SU BASE INDIVIDUALE E NON IN UN'AZIONE COLLETTIVA, DI MASSA O RAPPRESENTATIVA O COME MEMBRO IN UN'AZIONE COLLETTIVA, CONSOLIDATA O RAPPRESENTATIVA. Il tribunale arbitrale non può consolidare le rivendicazioni di più di una persona e non può altrimenti presiedere alcuna forma di procedimento rappresentativo o collettivo. Il tribunale arbitrale non ha il potere di considerare l'applicabilità di questa rinuncia all'arbitrato di classe e qualsiasi contestazione della rinuncia all'arbitrato di classe può essere sollevata solo in un tribunale della giurisdizione competente.

Se una qualsiasi disposizione del presente accordo arbitrale viene ritenuta inapplicabile, la disposizione inapplicabile verrà interrotta e verranno applicati i restanti termini dell'arbitrato.

g. ECCEZIONI ALL'ARBITRATO. Nonostante quanto sopra, ciascuna parte conserva il diritto di far esaminare una controversia in un tribunale per le controversie di modesta entità, a condizione che la controversia rientri nei limiti giurisdizionali di tale tribunale e sia altrimenti qualificabile per tale tribunale, richieda un risarcimento individualizzato e fintanto che l'azione rimane dinanzi a tale tribunale e non viene rimosso o impugnato dinanzi a un tribunale di giurisdizione generale.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in questa sezione, nulla in questa sezione impedisce all'utente di effettuare una segnalazione o presentare un reclamo, una domanda o un addebito a qualsiasi agenzia o tribunale governativo o amministrativo applicabile, o di cercare un risarcimento ai sensi della legislazione applicabile in materia di protezione dei consumatori se e nella misura in cui i termini della legislazione applicabile autorizzano l'utente a farlo e precludono il ricorso esclusivo all'arbitrato pre-contenzioso. La presente sezione non impedisce inoltre alle agenzie amministrative federali, provinciali o locali di giudicare reclami e assegnare rimedi basati su tali reclami se e nella misura in cui i termini della legislazione applicabile precludono il ricorso esclusivo pre-contenzioso all'arbitrato. Nulla in questa sezione impedisce o scusa una parte dal soddisfare qualsiasi condizione sospensiva e/o esaurire i rimedi amministrativi ai sensi della legislazione applicabile prima di consegnare una notifica di richiesta di arbitrato. Le controversie tra le parti che potrebbero non essere soggette ad arbitrato precontenzioso, incluso quanto previsto dalla legislazione applicabile, sono escluse dalla copertura di questa sezione.

h. RIUNCIA: indipendentemente da quanto indicato in precedenza, l'Utente può scegliere di perseguire il suo reclamo in tribunale se rinuncia a questa sezione 9 entro trenta giorni dalla data della prima accettazione del Contratto Hue Secure tramite la nostra app. L'Utente può esercitare la rinuncia su Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) oppure inviandoci una comunicazione scritta con il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail utilizzato per inviare informazioni sul nostro sito Web e/o app all'indirizzo:

Signify Canada Ltd.

All'attenzione di: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Se l'utente rinuncia a questa sezione o se questa sezione 9 è ritenuta inapplicabile o se non si applica a te, allora l'intera sezione 9 sarà nulla e, in tal caso, ti sottoponi irrevocabilmente alla giurisdizione personale ed esclusiva dei tribunali della Provincia dell'Ontario per la risoluzione di qualsiasi causa o procedimento giudiziario consentito ai sensi della presente sezione. Se una qualsiasi parte di questa sezione è ritenuta illegale, nulla o inapplicabile da qualsiasi arbitro o tribunale della giurisdizione competente, questa sezione nel suo complesso non sarà considerata illegale, nulla o inapplicabile, ma solo la parte di questa sezione che è illegale, nulla o inapplicabile sarà eliminata da questa sezione.

h. Se hai residenza negli Stati Uniti d'America:

• la sezione 9 dei Termini d'uso Hue relativa al Contratto Hue Secure è interamente sostituita da:

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE; RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA.

La presente sezione 9 si applica se (i) il paese di residenza o di stabilimento dell'utente si trova negli Stati Uniti; o (ii) il tuo paese di residenza o stabilimento non è negli Stati Uniti, ma hai presentato qualsiasi reclamo contro di noi negli Stati Uniti.

a. IL CONTRATTO HUE SECURE È REGOLATO DALLE LEGGI DELLO STATO DEL NEW JERSEY, SENZA DARE EFFETTO ALLA SUA SCELTA O AL CONFLITTO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE; E (II) L'UTENTE E NOI ACCETTIAMO DI RINUNCIARE A QUALSIASI DIRITTO DI CONTESTARE LE RIVENDICAZIONI IN UN TRIBUNALE O DAVANTI A UNA GIURIA, O DI PARTECIPARE A UN'AZIONE COLLETTIVA O UN'AZIONE RAPPRESENTATIVA IN RELAZIONE A UN RECLAMO. ALTRI DIRITTI CHE AVRESTI SE TI RECASSI IN TRIBUNALE POTREBBERO ANCHE NON ESSERE DISPONIBILI O POTREBBERO ESSERE LIMITATI NELL'ARBITRATO.

QUALSIASI RECLAMO, CONTROVERSIA O LITE (SIA PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO, PREESISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUSI RECLAMI LEGALI, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DIRITTO CONSUETUDINARIO, ILLECITO INTENZIONALE, RECLAMI INGIUNTIVI ED EQUI) TRA NOI E L'UTENTE DERIVANTI DA O RELATIVI AL CONTRATTO HUE SECURE E/O AI SERVIZI HUE SECURE SARÀ RISOLTO ESCLUSIVAMENTE E DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE.

NON VI È ALCUN GIUDICE O GIURIA NELL'ARBITRATO E LA REVISIONE GIUDIZIARIA DI UN LODO ARBITRALE È LIMITATA. L'ARBITRO DEVE SEGUIRE QUESTO CONTRATTO HUE SECURE E PUÒ CONCEDERE GLI STESSI DANNI E RISARCIMENTI DI UN TRIBUNALE (COMPRESE LE SPESE LEGALI).

b. Per tutte le controversie, siano esse perseguite in tribunale o in arbitrato, dovete prima darci l'opportunità di risolvere il vostro reclamo inviando una descrizione scritta del reclamo al Dipartimento di soddisfazione del cliente, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, con una copia dell'Ufficio legale di Signify allo stesso indirizzo. Tu e noi accettiamo di negoziare il reclamo in buona fede. Se tu e noi non siamo in grado di risolvere il reclamo entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di questa descrizione del reclamo e se hai fatto uno sforzo in buona fede per risolvere il reclamo direttamente con noi durante quel periodo, puoi perseguire il reclamo in arbitrato.

c. L'arbitrato sarà amministrato dall'American Arbitration Association ("AAA") in conformità con le Consumer Arbitration Rules e le Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (le "Regole AAA") in vigore, salvo quanto modificato dal presente 9. (Le regole AAA sono disponibili su adr.org). In modo specifico, le regole di arbitrato dei consumatori prevedono:

• i reclami possono essere presentati con AAA online (www.adr.org);

• gli arbitri devono essere neutrali e nessuna parte può scegliere unilateralmente un arbitro;

• gli arbitri devono rivelare qualsiasi pregiudizio, interesse nel risultato dell'arbitrato o relazione con qualsiasi parte;

• le parti conservano il diritto di chiedere un risarcimento in tribunale per le controversie di modesta entità per determinate rivendicazioni, a loro discrezione;

• la tassa di deposito iniziale per il consumatore è limitata a $200;

• il consumatore può scegliere il luogo dell'udienza e può scegliere di partecipare dal vivo, per telefono, videoconferenza o, per i reclami di cui al punto $25,000, mediante la presentazione di documenti;

• l'arbitro può concedere qualsiasi rimedio che le parti avrebbero potuto ricevere in tribunale per risolvere la rivendicazione individuale della parte.

L'arbitrato sarà condotto davanti a un arbitro neutrale unico che si troverà nel luogo in cui si svolgerà l'arbitrato o nelle vicinanze. L'arbitrato sarà condotto in un luogo ragionevolmente conveniente per l'utente. L'arbitro avrà l'autorità esclusiva di risolvere qualsiasi controversia relativa all'arbitrabilità e/o all'applicabilità della presente disposizione arbitrale, inclusa qualsiasi contestazione di irragionevolezza o qualsiasi altra contestazione che la disposizione arbitrale o il presente Contratto Hue Secure siano nulli, annullabili o altrimenti non validi. L'arbitro avrà il potere di concedere qualsiasi rimedio disponibile in tribunale ai sensi della legge o dell'equità. Qualsiasi lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per ciascuna delle parti e potrà essere inserito come sentenza in qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.

d. MODIFICHE ALLE REGOLE AAA - SPESE LEGALI E COSTI. Tu e noi concordiamo che saremo responsabili del pagamento del saldo di qualsiasi tassa di deposito iniziale ai sensi delle Regole AAA superiore a $200 per reclami di $75.000 o meno. L'utente può avere il diritto di chiedere un risarcimento delle spese legali se prevale nell'arbitrato, nella misura prevista dalla legge applicabile e dalle regole AAA. A meno che l'arbitro non stabilisca che il reclamo dell'utente era frivolo o presentato a scopo di molestia, accettiamo di non cercare, e con la presente rinunciamo a tutti i diritti che potremmo avere ai sensi della legge applicabile o delle Regole AAA, di recuperare le spese e le spese legali se prevaliamo nell'arbitrato.

e. RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA. Le parti concordano che entrambe rinunciano al diritto a un processo con giuria e che ciascuna può presentare reclami contro l'altra solo su base individuale, e non come attore o membro di classe in qualsiasi presunta azione legale collettiva. NON SONO CONSENTITI ARBITRATI COLLETTIVI E AZIONI COLLETTIVE. L'UTENTE E NOI CONCORDIAMO CHE QUALSIASI PROCEDIMENTO, SIA IN ARBITRATO CHE IN TRIBUNALE, SARÀ CONDOTTO SOLO SU BASE INDIVIDUALE E NON IN UN'AZIONE COLLETTIVA, DI MASSA O RAPPRESENTATIVA O COME MEMBRO IN UN'AZIONE COLLETTIVA, CONSOLIDATA O RAPPRESENTATIVA. Il tribunale arbitrale non può consolidare le rivendicazioni di più di una persona e non può altrimenti presiedere alcuna forma di procedimento rappresentativo o collettivo. Il tribunale arbitrale non ha il potere di considerare l'applicabilità di questa rinuncia all'arbitrato di classe e qualsiasi contestazione della rinuncia all'arbitrato di classe può essere sollevata solo in un tribunale della giurisdizione competente.

Se una qualsiasi disposizione del presente accordo arbitrale viene ritenuta inapplicabile, la disposizione inapplicabile verrà interrotta e verranno applicati i restanti termini dell'arbitrato.

f. Il diritto all'arbitrato ai sensi del presente Contratto Hue Secure è protetto da, e qualsiasi arbitrato sarà anche regolato da, il Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 e seguenti). Entrambe le parti concordano sul fatto che la relazione delle parti coinvolge il commercio interstatale. La sentenza sulla sentenza così pronunciata può essere emessa in un tribunale competente, oppure può essere presentata a tale tribunale una domanda per l'accettazione giudiziaria di qualsiasi sentenza e di un ordine di esecuzione, a seconda dei casi.

ECCEZIONI ALL'ARBITRATO. Nonostante quanto sopra, ciascuna parte conserva il diritto di far esaminare una controversia in un tribunale per le controversie di modesta entità, a condizione che la controversia rientri nei limiti giurisdizionali di tale tribunale e sia altrimenti qualificabile per tale tribunale, richieda un risarcimento individualizzato e fintanto che l'azione rimane dinanzi a tale tribunale e non viene rimosso o impugnato dinanzi a un tribunale di giurisdizione generale.

versione settembre 2025 - applicabile da App 5