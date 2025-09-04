Ultimo aggiornamento: settembre 2025
1. Contenuto del documento e rapporto con la nostra azienda.
a. Sappiamo bene che può essere allettante non leggere i presenti Termini d'uso Hue ("Termini"), ma è importante comprenderne il contenuto per sapere cosa aspettarsi da noi e anche cosa chiediamo ai nostri utenti.
b. Il tuo rapporto con noi: I presenti Termini stabiliscono il rapporto tra te e noi. Quando ci riferiamo a “noi” oppure “nostro”, intendiamo Signify Netherlands B.V., la società dietro i prodotti Philips Hue con numero di registrazione della Camera di commercio olandese 17061150, numero di partita IVA NL009076992B01 e sede aziendale presso High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Paesi Bassi.
c. Servizi interessati: i servizi si riferiscono ai prodotti Philips Hue e Hue (“Prodotti”) e includono l'accesso e l'utilizzo del software integrato nei Prodotti, l'accesso e l'utilizzo della nostra app da scaricare sul dispositivo smartphone o tablet dell'Utente, nonché i servizi e le funzionalità dei Prodotti accessibili dal nostro sito Web e dalla nostra app. Questi sono indicati complessivamente come “Servizi”. I Prodotti sono progettati e sviluppati in modo specifico per l'uso domestico esclusivamente in condizioni di funzionamento normali.
d. Requisiti di età: se non hai raggiunto l'età legale per il contratto, devi avere il permesso di un genitore o tutore legale per accettare i presenti Termini, utilizzare i Servizi e creare un account utente.
e. Aspetti non disciplinati dalle presenti Condizioni: l'acquisto di un Prodotto è disciplinato dalle condizioni di vendita applicabili e include i diritti di garanzia previsti dalla legge riconosciuti al consumatore nel suo Paese di residenza. Determinate caratteristiche dei Servizi potrebbero essere disciplinate da ulteriori condizioni specifiche.
f. Messa in servizio di terze parti: se sceglie di effettuare la messa in servizio dei propri Prodotti tramite un operatore terzo utilizzando un determinato standard (Matter, Zigbee), l'app Casa di Apple o altri metodi (ad esempio, per controllare i Prodotti tramite altri dispositivi per casa connessa) (“Messa in servizio di terze parti”), l'Utente accetta questi Termini come parte della Messa in servizio di terze parti. Tramite tale Messa in servizio di terze parti, l'Utente sarà vincolato a questi Termini, incluse le restrizioni dei Servizi applicabili. Potrebbe essere possibile per altri componenti della sua famiglia aggiungere Prodotti (ulteriori) una volta completata la messa in servizio di un Prodotto nel sistema di tale operatore terzo e, pertanto, l'Utente sarà l'unico responsabile di garantire che tutti i soggetti all'interno del proprio nucleo famigliare che utilizzano i Prodotti siano a conoscenza di questi Termini e li rispettino. Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso dei Prodotti da parte di individui che non hanno personalmente accettato i presenti Termini d'uso.
2. Utilizzo dei Servizi.
a. Autorizzazione all'utilizzo dei Servizi: riconosciamo all'utente l'autorizzazione a utilizzare i Servizi per controllare e monitorare i Prodotti acquistati o che è autorizzato a controllare e monitorare.
b. Registrazione di un account utente: per l'utilizzo dei Servizi potrebbe essere richiesto un account utente. L'utente è responsabile della correttezza delle informazioni immesse (per configurare l'account utente) e dovrà prendere le misure necessarie per mantenere l'account al sicuro. Per ulteriori informazioni sulla privacy, fare riferimento alla sezione 5.
c. Puoi autorizzare le persone: se hai un account amministratore (ci riferiamo a tali utenti come “Amministratore” o “Proprietario”), puoi autorizzare come consentito dai Servizi, altre persone con account utente ad accedere, utilizzare, monitorare e controllare i Prodotti e Servizi. Ci riferiamo a tali individui come “Utenti autorizzati”. L'utente deve autorizzare solo le persone di fiducia ad accedere ai tuoi Prodotti e ai Servizi.
d. Miglioramento dei Servizi:
• ci impegniamo sempre a migliorare i Servizi e i Prodotti, che possono pertanto cambiare nel tempo. Possiamo aggiornare i Servizi fornendo modifiche o correzioni (di bug), introdurre nuove caratteristiche o funzionalità, modificare o rimuovere (in modo provvisorio o definitivo) caratteristiche, funzionalità, componenti o contenuti, imporre limiti su determinate caratteristiche o limitare l'accesso ai Servizi in modo parziale o totale. Questi aggiornamenti e modifiche sono complessivamente indicati come “Aggiornamenti”.
• In alcuni casi, gli Aggiornamenti potrebbero far sì che dispositivi hardware meno recenti, servizi di terze parti, configurazioni o impostazioni software non siano più utilizzabili con i Servizi e sarà quindi necessario aggiornarli per poter continuare a utilizzare i Servizi.
• Consigliamo di consultare periodicamente la nostra Policy di Fine Supporto, disponibile separatamente all'indirizzo www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. In caso di differenze tra la Policy di Fine Supporto e la garanzia fornita con il Prodotto o qualora la Policy di Fine Supporto implichi la fine del supporto dei Prodotti durante il periodo di validità della garanzia indicato, sarà la disciplina di tale Politica a prevalere sui termini riportati nella garanzia.
• Gli Aggiornamenti possono essere applicati automaticamente senza preavviso e senza richiedere l'ulteriore consenso dell'utente. L'utente accetta questi Aggiornamenti automatici. Nel caso non desideri l'installazione automatica degli Aggiornamenti, potrà indicarlo nelle impostazioni dell'app. Possiamo inoltre richiedere all'utente di installare questi Aggiornamenti manualmente, nel qual caso avrà la responsabilità di agire prontamente. In caso di mancata installazione, l'utente potrebbe esporsi a rischi (ad esempio, legati alla sicurezza) con effetti o limitazioni sulla nostra responsabilità e sulla nostra capacità di fornirgli i Servizi.
e. Sistemi utilizzati dai Servizi: il funzionamento corretto dei Servizi si basa sulla trasmissione dei dati tramite service provider e dispositivi di terze parti, come una rete Wi-Fi, dispositivi con funzionalità wireless (come uno smartphone o tablet) e (per alcuni Prodotti) l'accesso a Internet a banda larga. Signify non ha alcun controllo né è responsabile per i servizi e i dispositivi di terze parti, per la compatibilità e la configurazione corrette relative ai Prodotti e ai Servizi e per i costi correlati. In caso di interruzione, ritardo, rifiuto o limitazione di tali dispositivi o servizi per qualsiasi motivo, i Servizi potrebbero diventare inaffidabili o non disponibili per la durata di tali limitazioni. L'Utente sarà quindi responsabile di eventuali addebiti per questi dispositivi e servizi di terze parti. In particolare, la trasmissione e la visualizzazione dei video registrati potrebbero essere sottoposte a costi aggiuntivi e significativi.
f. Condotta dell'utente: affinché i Servizi rimangano disponibili a tutti, il loro utilizzo è soggetto al rispetto delle seguenti regole di condotta:
• dovrai rispettare tutte le normative applicabili, incluse quelle relative al controllo delle esportazioni e alle sanzioni e ai diritti sulla privacy e sulla proprietà intellettuale.
• non dovrai danneggiare, interferire, utilizzare in modo non corretto o interrompere i Servizi.
• L'utente dichiara e garantisce di non trovarsi in un paese soggetto a un embargo del governo degli Stati Uniti, o che è stato designato dal governo degli Stati Uniti come paese di "sostegno al terrorismo" e di non essere elencato in alcun elenco del governo degli Stati Uniti di parti vietate o limitate.
g. Utilizzo di contenuti video e/o audio: l'utente è al corrente che l'utilizzo dei Prodotti insieme a contenuti video e/o audio specifici possa generare determinate combinazioni di luce che possono causare disagio. In tal caso, è opportuno interrompere la sincronizzazione del Prodotto con tali contenuti.
h. Eventuali ulteriori prodotti necessari: l'uso di determinati Prodotti potrebbe richiedere Prodotti aggiuntivi, eventualmente indicati nelle istruzioni d'uso.
i. Comunicazioni relative ai Servizi: a volte inviamo all'utente comunicazioni o altre informazioni tramite il nostro sito Web o la nostra app. Per qualsiasi domanda relativa ai Prodotti, ai Servizi o alle presenti Condizioni, l'utente potrà contattarci tramite i nostri canali di assistenza clienti.
j. Feedback: siamo sempre lieti di ricevere commenti sui Servizi e i Prodotti. Nel caso in cui l'utente scelga di inviarci un suo feedback, tale feedback sarà utilizzato senza alcun obbligo nei confronti dell'utente.
k. Vulnerabilità: qualsiasi Prodotto che si basa su connessioni wireless o Internet o è connesso a una rete di qualsiasi tipo (come l'archiviazione cloud) potrebbe non essere sicuro e potrebbe essere sfruttato o violato da varianti di malware e spyware (“Vulnerabilità”). Le vulnerabilità possono fornire un gateway per una persona con intenzioni dannose la capacità di inserire o disinserire il sistema o i Prodotti correlati; visualizzare, estrarre, modificare, distruggere, rubare, divulgare o alterare i tuoi dati o i dati di altri; monitorare e/o spiare le tue attività e quelle di altri; causare interruzioni di Internet e della rete; Prevedere l'accesso non intenzionale o non autorizzato da parte di altri al tuo account e altrimenti mettere a rischio persone, proprietà o dati. Non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione che i Servizi siano sicuri e/o che i Servizi non presentino o non siano suscettibili di Vulnerabilità.
l. Al di là del ragionevole controllo, non saremo responsabili nei confronti dell'utente per la mancata o ritardata esecuzione nella misura in cui sono causati da circostanze al di fuori del nostro ragionevole controllo, inclusi atti di Dio, disastri naturali, terrorismo, sommosse o guerre.
m. Funzionalità AI: la locuzione "Funzionalità AI" fa riferimento alle funzioni di intelligenza artificiale integrate nei Prodotti o nei Servizi. Potremmo aggiungere delle Funzionalità AI per svolgere attività specifiche e spiegheremo all'Utente come funzionano, i loro limiti e le eventuali restrizioni. Il funzionamento delle Funzionalità AI dipende dalla qualità e dalla disponibilità dei dati che utilizzano. Potrebbero non funzionare sempre come previsto e non possiamo garantire che funzionino sempre bene, siano accurate o siano affidabili. Potrebbero fornire risultati errati, incompleti o sorprendenti. L'Utente dovrà utilizzare le Funzionalità AI secondo le istruzioni che forniamo e non per attività illegali o proibite.
3. Informazioni dell'utente.
a. Invii dell'utente e Dati dei dispositivi: alcuni Servizi consentono all'utente e ai suoi Utenti autorizzati di archiviare o fornire informazioni a o tramite i Servizi in diversi modi. Queste informazioni sono dette “Invii dell'utente”. Se l'Utente sceglie di fornire Invii dell'Utente, dovrà verificare di disporre dei diritti necessari per concedere i diritti sottostanti e di ottemperare alle normative applicabili. Inoltre, i Servizi ci forniscono informazioni relative all'uso dell'utente dei Prodotti e di vari dispositivi, servizi o applicazioni di terze parti collegati ai Servizi, spesso in modo automatico. Indichiamo queste informazioni come “Dati dei dispositivi”. La titolarità degli Invii dell'Utente e dei Dati dei dispositivi rimane dell'Utente, così come i diritti di proprietà a essi correlati.
b. Autorizzazione all'utilizzo delle informazioni dell'Utente: nel rispetto dei diritti della privacy indicati nella seguente sezione 5 e purché l'Utente si trovi all'interno dell'Unione Europea, nonché dell'Informativa sui dati (come indicato più avanti), utilizzando i Servizi l'Utente ci riconosce una licenza mondiale (quindi valida in tutto il mondo) e senza alcuna royalty (quindi senza richiedere il pagamento di alcun corrispettivo) per consentire a noi (e ai nostri licenziatari, partner dell'ecosistema e collaboratori esterni) di:
• conservare, riprodurre, distribuire, modificare, comunicare e utilizzare gli Invii dell'Utente e i Dati dei dispositivi, ad esempio permettendoci di salvarli sui nostri sistemi e di renderli accessibili; e
• concedere l'accesso agli Invii dell'Utente e ai Dati dei dispositivi agli Utenti autorizzati e per (come indicato in basso) i Prodotti e i Servizi di terze parti;
• utilizzare e migliorare i Prodotti e Servizi (inclusa la creazione di Aggiornamenti);
• sviluppare nuove tecnologie, prodotti e servizi; e
• altri scopri descritti nella nostra Informativa sulla privacy applicabile, disponibile all'indirizzo https://www.philips-hue.com/privacy (“Informativa sulla privacy”).
Se l'Utente risiede in Unione Europea, potremmo utilizzare i Dati dei prodotti e i Dati dei servizi correlati (in conformità a quanto definito nella Legge sui dati UE – Regolamento (UE) 2023/2854) generati tramite l'uso dei Prodotti o Servizi per gli scopi sopra descritti. I Dati dei dispositivi e gli Invii dell'Utente possono essere considerati Dati dei prodotti o Dati dei servizi correlati. Forniamo all'Utente l'accesso a determinati Dati dei prodotti e Dati dei servizi correlati in conformità all'Informativa sui dati Hue (“Informativa sui dati”). Vedere https://www.philips-hue.com/datanotice.
c. Sicurezza delle informazioni dell'utente: poiché riteniamo importanti garantire l'integrità e la sicurezza delle informazioni dell'utente, cerchiamo sempre di applicare le misure di sicurezza più adeguate. Tuttavia, non possiamo vietare la violazione di tali misure o l'uso delle informazioni dell'utente da parte di soggetti terzi non autorizzati. Per ulteriori informazioni sulle responsabilità di Signify, visitare la nostra pagina sulla responsabilità per la vulnerabilità coordinata su https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.
4. Prodotti e servizi di soggetti terzi.
a. Accesso a prodotti e servizi terzi: i Servizi potrebbero consentire ai Prodotti di interagire con prodotti, app e servizi di soggetti terzi (“Prodotti e Servizi di terze parti”). Affinché tale interazione sia possibile, potremmo dover scambiare gli Invii dell'utente e i Dati dei dispositivi con tali soggetti. L'utente sarà responsabile per l'interazione e l'utilizzo dei Servizi e Prodotti di terze parti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i Servizi e i Prodotti di terze parti e per l'interfaccia degli stessi con i Prodotti e i Servizi. La scelta dell'Utente di integrare, mettere in servizio, gestire e/o utilizzare i Prodotti tramite prodotti e servizi di terzi significa che i Servizi non sono più (totalmente o parzialmente) disponibili per l'Utente (o possono influire sul suo pieno godimento dei Servizi) e, inoltre, nonostante la sezione 2d, tutti gli Aggiornamenti dipendono dall'implementazione delle terze parti interessate. Con la presente decliniamo espressamente qualsiasi responsabilità relativa all'onboarding, alla messa in servizio, al funzionamento e/o all'uso dei Prodotti tramite Prodotti e Servizi di Terze Parti. Eventuali controversie, problemi o reclami relativi all'onboarding, alla messa in servizio, al funzionamento e/o all'uso dei Prodotti tramite prodotti e servizi di terze parti saranno risolti tra l'Utente e il fornitore dell'applicazione di terze parti e noi saremo totalmente estranei in tali questioni.
b. Standard o mezzi di comunicazione: i Prodotti potrebbero utilizzare diversi mezzi o standard Open Source o comunemente disponibili per comunicare e funzionare con dispositivi smart o connessi che sono utilizzati in modo analogo anche da altri prodotti, sistemi o servizi di altri produttori. Tali prodotti e i relativi servizi di altri produttori o certificati come compatibili con i Prodotti e i Servizi potrebbero non funzionare con i Prodotti e i Servizi, anche se viene specificato che il loro funzionamento si basa su standard o mezzi di comunicazione identici o analoghi.
c. Link a siti di terze parti: il nostro sito Web, la nostra app o le nostre comunicazioni potrebbero contenere link a siti di terze parti indipendenti. Tali link vengono forniti solo per praticità e sono al di fuori del nostro controllo. Non ne condividiamo pertanto i contenuti e non siamo responsabili per il materiale presente in questi siti.
5. Privacy dell'utente.
a. Dati personali: per Signify la privacy degli utenti è importante. L'uso dei Servizi è disciplinato dalla nostra Informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo https://www.philips-hue.com/privacy. Leggere questi documenti perché descrivono, tra le altre cose, i tipi di dati personali richiesti all'utente, i suoi Prodotti e Servizi, come possiamo utilizzare i dati personali dell'utente, le basi legali per il trattamento di tali dati personali e i diritti della privacy riconosciuti. Per prodotti e servizi specifici, possiamo fornire ulteriori informative sulla privacy.
b. Cookies: in alcune occasioni, Signify potrebbe utilizzare cookie e altre tecnologie di tracciamento. Si prega di leggere la nostra Informativa sui cookie disponibile all'indirizzo https://www.philips-hue.com/cookie-notice o ulteriori informazioni su questa tecnologia e per quali scopi potremmo utilizzarla.
6. Sospensione e risoluzione dei Servizi.
a. Sospensione dei Servizi: ci riserviamo il diritto di sospendere i Servizi temporaneamente, senza obbligo di preavviso, per motivi di sicurezza, guasto dei sistemi, interventi di manutenzione, riparazioni e altre circostanze.
b. Risoluzione o sospensione del diritto di accesso ai Servizi: l'utente può interrompere l'utilizzo dei Servizi in qualunque momento. Ci riserviamo il diritto di interrompere o sospendere l'accesso dell'utente ai Servizi o di eliminarne l'account utente in presenza di una di queste circostanze:
• se riteniamo, in buona fede, che l'utente abbia utilizzato i Prodotti o i Servizi senza rispettare le presenti Condizioni
• se ci viene richiesto di procedere in questo modo per rispettare una disposizione normativa o la decisione di un giudice
• se riteniamo ragionevolmente che la tua condotta possa ledere o determinare delle responsabilità nei confronti di un altro utente, un soggetto terzo o la nostra azienda
• se non hai effettuato l'accesso al tuo account per un periodo di due anni.
7. I nostri contenuti e il nostro software.
a. Diritti di proprietà intellettuale: sebbene riconosciamo all'utente il diritto di utilizzare i nostri Servizi, la nostra azienda (i nostri fornitori e licenzianti) detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Servizi.
b. I nostri contenuti: i Servizi includono contenuti che appartengono alla nostra azienda. L'utente potrà utilizzarli come consentito dalle presenti Condizioni, ma in ogni caso conserveremo qualsiasi diritto di proprietà intellettuale negli stessi. È vietato rimuovere, oscurare o alterare i nostri marchi, loghi o informazioni legali.
c. Contenuti di terze parti: i Servizi potrebbero riconoscere all'utente l'accesso a contenuti di altri individui e organizzazioni. L'utente non potrà utilizzare tali contenuti senza l'autorizzazione di tali soggetti o in modo contrario alla legge.
d. Software: alcuni Servizi includono l'accesso e l'utilizzo del software, ad esempio la nostra app o il software integrato nei Prodotti. Riconosciamo all'utente il diritto di utilizzare detto software come parte dei Servizi. Questa licenza è valida in tutto il mondo, non esclusiva (quindi possiamo concedere il software in licenza anche ad altri soggetti), personale (quindi l'utente non potrà estenderla ad altri) e non cedibile (quindi l'utente non potrà cederla ad altri). Alcuni Servizi includono software con licenza Open Source che mettiamo a disposizione dell'utente. A volte le licenze Open Source contengono disposizioni che esplicitamente annullano parti delle presenti Condizioni, quindi è importante che l'utente le legga con attenzione.
e. Limiti dell'utente: l'utente non può copiare, modificare, distribuire, vendere o noleggiare qualsiasi parte dei Servizi o del software inclusi nei Servizi. Inoltre, l'utente non può effettuare il reverse engineering o tentare di estrarre alcun codice sorgente a meno che tale azione non sia consentita dalla legge.
8. Esclusione di responsabilità e responsabilità.
a. Esclusione di responsabilità: sebbene sia nostra intenzione rendere l'esperienza d'uso dei Servizi più piacevole possibile e nonostante la massima fiducia che riponiamo nei Servizi, l'utente è consapevole che forniamo i Servizi "così come sono" e "secondo disponibilità" e che non rilasciamo alcuna garanzia sui Servizi (inclusi i loro contenuti, funzioni specifiche, disponibilità, affidabilità o capacità), poiché sussiste sempre la possibilità che le cose non vadano come previsto. Nel raro caso in cui i Servizi non dovessero funzionare, invitiamo l'utente ad accettare le nostre scuse per il disagio arrecato.
b. La nostra responsabilità: non saremo responsabili per danni indiretti, conseguenti, punitivi, speciali o incidentali. La nostra responsabilità totale relativa all'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente è limitata all'importo più basso tra (i) le tariffe pagate per l'uso dei Servizi nei 3 mesi precedenti all'eventuale violazione e (ii) €50. Le presenti Condizioni limitano solo la nostra responsabilità come indicato dalla normativa applicabile.
9. Controversie, legge applicabile e tribunali competenti.
a. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile e fatta eccezione per quanto esplicitamente indicato nei seguenti paragrafi nella sezione 9 o nella sezione 11, le presenti Condizioni, il rapporto dell'utente con la nostra azienda e l'uso dei Servizi sono disciplinati dalla normativa del Paese di residenza dell'utente. La nostra azienda e l'utente accettano l'esclusiva giurisdizione del tribunale del luogo di residenza dell'utente. È esplicitamente esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla vendita internazionale di beni e qualsiasi altra normativa che preveda l'applicazione di leggi di qualsiasi altra giurisdizione.
b. Se l'utente risiede negli Stati Uniti d'America, le presenti Condizioni, il rapporto con la nostra azienda e l'uso dei Servizi saranno disciplinati dalla legge dello Stato del New Jersey, escluse le clausole su conflitti tra leggi e scelta della legge.
c. Se l'utente risiede in Canada, le presenti Condizioni, il rapporto con la nostra azienda e l'uso dei Servizi saranno disciplinati dalla legge della Provincia dell'Ontario senza effetto sulle clausole circa la scelta o il conflitto tra leggi.
d. Se l'utente risiede in Francia, la giurisdizione esclusiva viene riconosciuta al tribunale di Nanterre.
e. Se l'utente risiede in India, in caso di differenze o controversie, l'utente e la nostra azienda accettano di risolvere la questione tramite un arbitrato, con un solo arbitro nominato da entrambe le parti nel rispetto dell'Arbitration & Conciliation Act 2015 (e successive modifiche). La sede dell'arbitrato sarà Gurgaon, Haryana.
f. Se l'utente risiede in Sri Lanka, in caso di differenze o controversie, l'utente e la nostra azienda accettano di risolvere la questione tramite un arbitrato, con un solo arbitro nominato da entrambe le parti nel rispetto dell'Arbitration & Conciliation Act 2005 (e relative modifiche). La sede dell'arbitrato sarà Nuova Delhi, India.
g. Se l'utente risiede in Malaysia, la giurisdizione esclusiva viene riconosciuta al tribunale della West Malaysia.
h. Se risiedi in Cina, la giurisdizione esclusiva viene riconosciuta al tribunale locale di Shanghai, Cina..
i. Se l'utente risiede a Taiwan, la giurisdizione esclusiva viene riconosciuta al tribunale locale di Taipei, Taiwan.
j. Se risiedi nella Repubblica Ceca, puoi anche contattare Czech Trade Inspection http://www.coi.cz.
10. Applicazione delle presenti Condizioni.
a. Come previsto dalla legge, alcuni diritti dell'utente potrebbero risultare limitati da un contratto come le presenti Condizioni. Tali Condizioni non intendono limitare nessuno di questi diritti.
b. Qualora l'utente ritenesse che una disposizione non sia valida o applicabile, l'invalidità o la non applicabilità non si estenderà alle altre disposizioni delle presenti Condizioni.
c. Il mancato esercizio di un'azione dopo la violazione delle presenti Condizioni da parte dell'utente non è da intendere come rinuncia all'esercizio di tale azione in futuro.
d. Siamo liberi di aggiornare i presenti Termini per riflettere i cambiamenti nei Servizi o nel modo in cui gestiamo la nostra attività o per motivi legali, normativi o di sicurezza. Se apportiamo modifiche sostanziali che hanno un impatto significativo sull'Utente, faremo ogni ragionevole sforzo per avvisare l'Utente tramite l'app Hue, pubblicando un avviso sul nostro sito Web, inviandogli un'e-mail o con altri mezzi. L'inazione o l'uso continuato dei Servizi, dopo tali avvisi o avvisi, implica che l'utente riconosce e accetta tali modifiche.
e. È possibile che non tutti i Servizi siano disponibili nel Paese dell'utente.
f. Per informazioni su come contattarci, visitare il nostro sito Web per i Prodotti all'indirizzo https://www.philips-hue.com/support#contact.
g. Qualsiasi disposizione destinata (espressa o meno) a sopravvivere a qualsiasi durata o cessazione dei Servizi, sopravviverà così.
11. Termini applicabili a determinati Prodotti, determinati Servizi o determinati paesi.
Questo comma 11 indica ulteriori condizioni applicabili per determinati Prodotti o Servizi. In caso di differenze tra questo comma 11 e qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni diversa dal comma 11, sarà questo comma 11 a prevalere.
• Turchia: il numero di telefono locale è 0850 390 19 22 e l'Informativa sulla Privacy è disponibile all'indirizzo https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• Accesso Anticipato: Abilitando l'"Accesso Anticipato" per determinate funzionalità della tua app, accetti di ottenere l'accesso anticipato a tali funzionalità prima di renderle disponibili a tutti i nostri utenti (“Funzionalità di accesso anticipato”) le quali hanno maggiori probabilità di contenere errori, bug o altri problemi non solitamente associati alla versione standard per tutti gli utenti dell'app (“Versione standard”). Le Funzionalità di Accesso Anticipato sono fornite "così come sono" e "come disponibili" e noi e i nostri affiliati, licenziatari e/o fornitori non forniamo alcuna garanzia o impegno in merito alle Funzionalità di Accesso Anticipato (incluso il suo contenuto, specifiche funzioni, o disponibilità, affidabilità o capacità di soddisfare le tue esigenze) poiché vi è sempre la possibilità che le cose non funzionino come dovrebbero. Non abbiamo alcun dovere di continuare a tenere le Funzionalità di Accesso Anticipato nella Versione Standard e potremmo apportare modifiche alle Funzionalità di Accesso Anticipato o interromperne l'implementazione. Ciò che verrà rilasciato nella Versione Standard potrebbe differire dalle Funzionalità di Accesso Anticipato. Comprendi e accetti che la cessazione dell'utilizzo delle Funzionalità di Accesso Anticipato è il tuo unico diritto e rimedio rispetto a qualsiasi insoddisfazione tu possa avere in relazione all'uso delle Funzionalità di Accesso Anticipato, soggetto all'Informativa sulla Privacy. Nel malaugurato caso in cui le Funzionalità di Accesso Anticipato non funzionassero, ti chiediamo di accettare le nostre più sincere scuse, in quanto ci rendiamo certamente conto di quanto ciò sia spiacevole e sconveniente. Se, in qualsiasi momento, desideri interrompere l'accesso alle Funzionalità di Accesso Anticipato, puoi disabilitarlo nella tua app (ove possibile) o eliminando e reinstallando l'app. Questa sezione sull'Accesso Anticipato sarà applicabile per quanto riguarda le Funzionalità di Accesso Anticipato fino al rilascio della Versione Standard delle stesse o alla interruzione (qualunque cosa si verifichi per prima).
• Termini aggiuntivi Hue Secure: i servizi Hue Secure sono disponibili nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia e, inoltre, i Termini aggiuntivi di Hue Secure di cui all'Allegato 1 si applicano all'utilizzo da parte dell'Utente dei prodotti e servizi Hue Secure.
• Stati Uniti: Avviso per i residenti in California: ai sensi della sezione 1789.3 del codice civile della California, i residenti in California hanno diritto al seguente avviso sui diritti dei consumatori: in caso di domande o richieste relative al nostro sito Web o ai presenti Termini e condizioni, inviare una richiesta al nostro collegamento "Contattaci" all'indirizzo https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Puoi anche contattarci scrivendo al Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 o chiamando Signify al numero 1 (800) 555-0050. I residenti in California possono contattare l'Unità di assistenza ai reclami della Divisione dei servizi ai consumatori del California Department of Consumer Affairs per posta all'indirizzo 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, o per telefono al numero (916) 445-1254 o (800) 952-5210.
• Pagamento tramite App Store dell'Utente:
o Se l'Utente paga delle commissioni (relative ai Servizi o a qualsiasi altro servizio che offriamo in aggiunta agli stessi e che non sia altrimenti specificato nelle presenti Condizioni, dette “Servizi a pagamento") dalla nostra app tramite il relativo store (Apple App Store o Google Play Store) utilizzato (“App Store dell'Utente”), l'Utente può attenersi ai metodi di pagamento scelti nell'App Store dell'Utente e le relative condizioni.
o Nel caso in cui non ricevessimo il pagamento (per i Servizi a pagamento) tramite l'App Store dell'Utente, ci riserviamo il diritto di annullare i Servizi a pagamento interessati.
12. Termini per l'utente finale richiesti da Apple.
Se l'Utente ha scaricato l'app Hue dall'App Store di Apple, Inc. ("Apple") o sta utilizzando l'app Hue su un dispositivo iOS, dichiara di aver letto, compreso e accettato la seguente informativa relativa ad Apple. I presenti Termini sono solo tra voi e noi, non con Apple, e Apple non è responsabile per i Servizi o il loro contenuto. Apple non ha alcun obbligo di fornire servizi di manutenzione e supporto in relazione all'app Hue. In caso di mancata conformità dell'app Hue a qualsiasi garanzia applicabile, è possibile informare Apple e Apple rimborserà qualsiasi prezzo di acquisto applicabile per l'app Hue; inoltre, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Apple non ha alcun altro obbligo di garanzia in relazione all'app Hue. Apple non è responsabile della gestione di eventuali reclami da parte dell'Utente o di terzi relativi all'app Hue o al possesso e/o all'utilizzo dell'app Hue, inclusi: (a) reclami per responsabilità da prodotto; (b) qualsiasi reclamo secondo cui l'app Hue non è conforme a qualsiasi requisito legale o normativo applicabile; e (c) reclami derivanti dalla protezione dei consumatori o da leggi simili. Apple non è responsabile per le indagini, la difesa, la risoluzione e l'adempimento di qualsiasi rivendicazione di terzi secondo cui l'app Hue e/o il possesso e l'utilizzo dell'app Hue da parte dell'Utente violano i diritti di proprietà intellettuale di tali terzi. L'Utente accetta di rispettare qualsiasi termine di terze parti applicabile, quando utilizza l'app Hue. Apple e le sue consociate sono beneficiari terzi dei presenti Termini e, previa accettazione dei presenti Termini, Apple avrà il diritto (e si riterrà che abbia accettato il diritto) di far valere i presenti Termini nei confronti dell'utente in qualità di terzo beneficiario dei presenti Termini. L'autorizzazione all'uso nella sezione 2a è limitata al diritto non trasferibile di utilizzare l'app Hue per controllare e monitorare i Prodotti su qualsiasi prodotto a marchio Apple.
ALLEGATO 1 – Termini aggiuntivi di Hue Secure
SE IL TUO PAESE DI RESIDENZA È GLI STATI UNITI O IL CANADA (AD ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DEL QUEBEC) O SE PORTI UN RECLAMO CONTRO DI NOI NEGLI STATI UNITI O IN CANADA (AD ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DEL QUEBEC), TIENI PRESENTE CHE TALE SEZIONE 9.g and 9.h CONTIENE UNA DISPOSIZIONE OBBLIGATORIA SULL'ARBITRATO E UNA RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA E AL PROCESSO CON GIURIA CHE INFLUISCONO SUI TUOI DIRITTI. AD ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATO NELLA SEZIONE 9.g and 9.h, LA RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA IMPLICA CHE L'UTENTE ACCETTA DI PROCEDERE CON QUALSIASI CONTROVERSIA INDIVIDUALMENTE E NON COME PARTE DI QUALSIASI AZIONE COLLETTIVA, COLLETTIVA E/O RAPPRESENTATIVA. L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA QUESTE DISPOSIZIONI SULLA RISOLUZIONE RECIPROCA DELLE CONTROVERSIE. NELL'ARBITRATO, NON C'È GIUDICE O GIURIA E C'È MENO SCOPERTA E REVISIONE DELL'APPELLO CHE IN TRIBUNALE.
1. Applicabilità:
a. I presenti Termini aggiuntivi Hue Secure (“Termini Hue Secure”) si applicano all'uso dei Prodotti Philips Hue Secure, dei Prodotti Hue Secure e dei Servizi Hue Secure, come descritto di seguito.
b. Per utilizzare i Prodotti Philips Hue Secure, i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure, l'Utente deve accettare i Termini d'uso Hue che includono i presenti Termini Hue Secure ("Contratto Hue Secure"), il contratto legale stipulato tra noi e che regola l'utilizzo dei Prodotti Philips Hue Secure, dei Prodotti Hue Secure e dei Servizi Hue Secure. In caso di incongruenze tra i Termini Hue Secure e i Termini di utilizzo Hue, prevarranno i presenti Termini Hue Secure. Il Contratto Hue Secure contiene condizioni e requisiti applicabili all'Utente e ai suoi Utenti autorizzati e l'Utente è responsabile della conformità da parte loro.
2. Prodotti e Servizi Hue Secure:
a. I Prodotti Philips Hue Secure, i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure sono costituiti da:
• i dispositivi hardware a marchio Philips Hue Secure e Hue Secure e i prodotti Philips Hue e Hue da noi identificati sulla confezione o nei materiali di marketing da utilizzare con i Servizi Hue Secure (“Prodotti Hue Secure”); e
• tali funzionalità incluse nell'accesso gratuito (come indicato nella sezione 5 di seguito), l'abbonamento Hue Secure Basic o l'abbonamento Hue Secure Premium e (a seconda della scelta del piano) contiene funzionalità tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una sequenza temporale di eventi rilevanti per la sicurezza all'interno o all'esterno della casa, la possibilità di inserire/disinserire la casa, notifiche push per dispositivi mobili di eventi rilevanti per la sicurezza se configurati, visualizzazione di video in diretta delle telecamere Philips Hue Secure o Hue Secure, possibilità di riprodurre clip registrate di eventi rilevati. Inoltre, ciò che costituisce un evento rilevante per la sicurezza è personalizzato dall'Utente in qualità di Proprietario (o Utente autorizzato) per escludere, ad esempio, determinate aree della visuale di una telecamera Philips Hue Secure o Hue Secure. Alcune funzionalità (inclusa l'archiviazione estesa dei videoclip) sono disponibili solo con un piano di servizio aggiuntivo Hue Secure Basic o Hue Secure Premium a pagamento. Tutte queste funzionalità sono disponibili tramite l'app Hue. Le funzionalità applicabili in base alla scelta di Free Access, Hue Secure Basic o Hue Secure Premium sono indicate collettivamente come “Servizi Hue Secure”. L'hardware e i piani Hue Secure sono disponibili nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Francia, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Romania.
b. L'Utente è autorizzato a utilizzare i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel Contratto Hue Secure.
3. Condizioni d'uso:
a. Prodotti richiesti: i Servizi Hue Secure richiedono Prodotti Hue Secure compatibili che devono essere acquistati separatamente dall'Utente e abbinati all'app Hue e all'account Utente Hue. L'Utente comprende e accetta che i Servizi Hue Secure funzioneranno solo con i Prodotti Hue Secure e non sono destinati ad essere utilizzati con altri prodotti. Se l'Utente non è più autorizzato a utilizzare i Prodotti Hue Secure (ad esempio, a causa della vendita), sarà obbligato ad annullare immediatamente l'abbinamento di tali Prodotti Hue Secure.
b. Installazione e funzionamento:
• È responsabilità dell'utente:
o ottenere, impostare e mantenere i requisiti tecnici e di altro tipo rigorosamente in conformità con le istruzioni e le specifiche messe a disposizione da noi per te;
o installare, testare e utilizzare i Prodotti e Servizi Hue Secure esclusivamente in conformità a tutti gli avvisi, le avvertenze e le istruzioni applicabili messi a disposizione da noi, nonché le leggi, i regolamenti e gli standard federali, statali e locali applicabili; e
o sostituire o ricaricare le batterie per i prodotti Hue Secure quando necessario.
• Requisiti di sistema e dispositivo: i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure richiedono un account Utente Hue, una rete Wi-Fi funzionante in casa collegata a un accesso Internet affidabile con larghezza di banda sufficiente e un dispositivo mobile con l'app Hue. Altri dispositivi potrebbero anche essere necessari (come indicato da noi) per l'utilizzo di alcuni o tutti i Prodotti Hue Secure e i Servizi Hue Secure, come un bridge Philips Hue. È responsabilità dell'utente assicurarsi di disporre di tutti gli elementi di sistema e dispositivo richiesti e che siano compatibili e configurati correttamente. Possiamo attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile dell'Utente, senza preavviso, ma in base alle impostazioni del dispositivo, per facilitare il corretto funzionamento dei Prodotti Hue Secure e dei Servizi Hue Secure e abilitare determinate funzionalità
• Non monitoriamo i Prodotti Hue Secure dell'Utente e non rispondiamo a informazioni ed eventi ricevuti durante l'utilizzo dei Servizi Hue Secure. È responsabilità esclusiva dell'utente (o al suo Utente autorizzato) intraprendere tali azioni, incluso l'inoltro di messaggi di evento ai contatti designati. Inoltre, è responsabilità dell'Utente determinare la risposta appropriata a tutte le informazioni e gli eventi ricevuti durante l'utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure e l'Utente accetta di essere interamente responsabile della propria risposta e di quella dei contatti designati. Se la risposta dell'Utente a informazioni ed eventi durante l'utilizzo del Servizio Philips Hue Secure comporta dei costi, accetta la piena responsabilità per tali costi. Se l'Utente riceve una notifica di qualsiasi rischio per la vita/sicurezza, proprietà, incendi, inondazioni, furti, rapine, problemi medici o altri eventi di emergenza durante l'utilizzo dei Servizi Hue Secure, è tenuto a contattare immediatamente la polizia, i vigili del fuoco o il servizio di risposta alle emergenze appropriato, poiché non forniamo alcun servizio di monitoraggio o di risposta alle emergenze.
• Se i prodotti Hue Secure non sono installati correttamente o uno qualsiasi dei sensori è al di fuori del raggio di rilevamento oppure ostacolato o ostruito da pareti, mobili, oggetti personali o altri oggetti, è possibile che si verifichino falsi allarmi o errori di rilevamento.
• L'Utente garantisce e dichiara che l'installazione e il funzionamento dei Prodotti Hue Secure sono stati eseguiti a regola d'arte e non violano alcun diritto di terzi, inclusi i diritti alla privacy di altri. Nel caso in cui l'installazione e il funzionamento dei Prodotti Hue Secure violino i diritti di terzi, è responsabilità dell'Utente, ove applicabile, informare e ottenere qualsiasi consenso di terze parti che potrebbe essere richiesto per l'installazione e il funzionamento desiderati dei Prodotti Hue Secure e l'uso dei Servizi Hue Secure.
• Nella misura massima consentita dalla legge, decliniamo espressamente qualsiasi responsabilità relativa all'installazione, al funzionamento e/o all'uso dei Prodotti e Servizi Hue Secure, incluso qualsiasi uso dei Prodotti Hue Secure contrario alle leggi, ai codici o agli standard federali, statali e locali applicabili.
• I Prodotti e i Servizi Hue Secure possono subire interruzioni temporanee a causa di motivi di sicurezza, guasti dei sistemi (inclusi guasti della connessione Wi-Fi e larghezza di banda insufficiente), difficoltà tecniche, manutenzione, test, riparazione, aggiornamenti o altre circostanze. Mentre ci impegneremo a garantire che l'uso dei Prodotti e Servizi Hue Secure sia il più ininterrotto possibile nell'ambito delle sue capacità tecniche e operative, non vi sarà alcun diritto a, e non garantiamo in alcun modo, l'uso ininterrotto.
• Qualsiasi funzione di rilevamento del suono è in grado di rilevare solo il suono designato (ad esempio, un allarme antincendio T3) ed è una misura secondaria che non è in grado di rilevare la presenza di pericoli (ad esempio, fumo) e pertanto non dovrebbe sostituire il dispositivo principale (ad esempio, il rilevatore di fumo primario attiva un allarme in base alla presenza di fumo che può quindi essere udito tramite rilevamento del suono. La funzione di rilevamento del suono non può garantire che l'incendio venga rilevato in modo affidabile). È responsabilità dell'Utente utilizzare il suo dispositivo principale per rilevare il pericolo e non siamo responsabili per eventuali danni derivanti o associati alla presenza dei pericoli. L'uso di qualsiasi funzione di rilevamento del suono è soggetto a requisiti specifici (inclusi ad esempio la distanza dal dispositivo primario).
c. Solo uso residenziale: i Prodotti e i Servizi Hue Secure sono destinati esclusivamente all'uso personale, individuale e privato residenziale. I Prodotti e i Servizi Hue Secure non sono responsabili, così come noi non siamo responsabili, per qualsiasi uso aziendale o commerciale o altro uso non residenziale dei Prodotti e Servizi Hue Secure.
d. Nessun monitoraggio di terze parti: i Servizi Hue Secure non forniscono alcun monitoraggio di terze parti o risposta alle emergenze; e pertanto:
• non abbiamo accesso ad avvisi o filmati in tempo reale;
• non monitoriamo alcuna notifica e non informeremo o invieremo terze parti o autorità di emergenza a casa tua in caso di notifica o emergenza; e
• non siamo responsabili per eventuali ritardi nelle forze dell'ordine o nei tempi di risposta di terze parti.
Tutte le notifiche di risposta alle emergenze, inclusi gli eventi di pericolo di vita, di sicurezza e di emergenza, devono essere indirizzate dall'utente ai servizi di risposta appropriati. IN NESSUN CASO INVIEREMO SERVIZI DI EMERGENZA A CASA TUA IN CASO DI EMERGENZA O ALTRO.
e. Nessuna eliminazione di eventi:
• I Prodotti e Servizi Hue Secure non sono destinati a, e non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia che essi siano in grado di, ridurre o eliminare eventi indesiderati, come trasgressori, furti con scasso e/o rapine, e l'Utente comprende e accetta:
o di non fare affidamento sui Prodotti e Servizi Hue Secure per evitare o ridurre al minimo il verificarsi di eventi, come furti e rapine o le loro conseguenze; e
o che i Prodotti e Servizi Hue Secure potrebbero non evitare o ridurre al minimo tali eventi o le loro conseguenze.
Non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita che l'uso dei Prodotti o Servizi Hue Secure eviterà o ridurrà al minimo tali eventi o le loro conseguenze e/o influenzerà o aumenterà qualsiasi livello di sicurezza.
• L'Utente riconosce che i Prodotti e Servizi Hue Secure non sostituiscono un sistema di notifica di emergenza monitorato da terze parti. I nostri sistemi sono sviluppati per fornire notifiche in modo affidabile e tempestivo, tuttavia non possiamo e non garantiamo che riceverai tutte le notifiche in modo tempestivo.
• Dovresti proteggerti da qualsiasi rischio di perdita con la copertura assicurativa appropriata e sei responsabile di ottenere tutta la copertura assicurativa che ritieni necessaria o richiesta ai sensi dei requisiti applicabili.
f. La tua responsabilità di rispettare la legge:
• La privacy e altre leggi, regolamenti, codici o standard federali, statali o locali applicabili nella giurisdizione dell'Utente possono imporre determinate responsabilità all'Utente e all'utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure e l'Utente comprende e accetta di essere l'unico responsabile del rispetto di tali leggi federali, statali o locali, regolamenti, codici o standard applicabili quando si utilizzano i Prodotti e Servizi Hue Secure. Ciò include:
o conformità relativa alla registrazione o alla condivisione di contenuti video o audio, compresi i contenuti che includono terzi, spazi pubblici o altrimenti contengono informazioni relative all'identità di una o più persone;
o conformità che richiede che venga data notifica o che venga ottenuto il consenso da terze parti in relazione all'utilizzo dei Prodotti o Servizi Hue Secure (ad esempio, leggi o regolamenti che richiedono di esporre segnaletica appropriata che avverta gli altri che è in corso una registrazione audiovisiva). Si prega di notare che eventuali adesivi o materiali simili che potrebbero essere interpretati come segnaletica fornita con qualsiasi Prodotto Hue Secure non sono forniti da noi per scopi di conformità e l'Utente rimane l'unico responsabile di garantire la conformità alla legislazione applicabile;
o garantire che i Prodotti Hue Secure con funzionalità di registrazione audio e video non siano puntati su aree pubbliche; e/o situati vicino a un'area in cui le persone possono avere una ragionevole aspettativa di privacy (come un bagno o una camera da letto);
o conformità per quanto riguarda i requisiti che l'installazione di qualsiasi Prodotto Hue Secure che richiede registrazioni visive e/o audio deve essere installata ad un angolo tale da non prendere alcuna registrazione oltre il confine della proprietà (compresi marciapiedi pubblici o strade);
o conformità a tutte le leggi sulla privacy biometrica applicabili e l'Utente garantisce che tutti i dati caricati nell'ambito dei Servizi Hue Secure ai fini di qualsiasi funzione di riconoscimento facciale sono stati ottenuti in conformità a tali leggi;
o conformità a qualsiasi obbligo di trasparenza o di notifica dell'autorità applicabile;
o conformità ai periodi di conservazione dei dati personali applicabili, inclusa la selezione del piano di abbonamento appropriato in conformità con esso; e
o più in generale, il rispetto della normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati.
• Non siamo responsabili per l'utilizzo dei Servizi o Prodotti Hue Secure in un modo che infranga la legge o violi i diritti di un individuo.
• I Prodotti e Servizi Hue Secure sono destinati esclusivamente all'uso residenziale personale, individuale e privato. Le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy del paese di residenza possono imporre determinate responsabilità all'Utente e al suo utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure. Per alcuni dati video, audio e di riconoscimento facciale raccolti utilizzando i Prodotti e Servizi Hue Secure (ad esempio, segnali e dati video e audio) in qualità di proprietario o Utente autorizzato, l'Utente è il titolare del trattamento di determinati dati raccolti da questi Prodotti e Servizi Hue Secure e noi siamo responsabili del trattamento di tali dati, ai sensi delle leggi applicabili.
• Per quanto riguarda le attività intraprese dall'Utente in qualità di Proprietario o Utente autorizzato che possono essere qualificate come attività domestiche ai sensi della legge applicabile per quanto riguarda la registrazione video o lo streaming e la registrazione audio o lo streaming utilizzando Prodotti e Servizi Hue Secure, siamo responsabili del trattamento dei dati dell'Utente come definito nel Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE applicabile (Regolamento (UE) 2016/679).
• Laddove agiamo in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali raccolti dall'Utente mediante l'utilizzo dei Prodotti e Servizi Hue Secure, si applica l'Accordo sul trattamento dei dati Hue Secure (“DPA”). Accettando i Termini d'uso Hue, l'Utente anche il DPA. Puoi accedere al DPA qui: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.
g. In caso di situazioni spiacevoli:
• Cercheremo di garantire che l'uso dei servizi di Servizi Hue Secure sia il più ininterrotto possibile nell'ambito delle sue possibilità tecniche e operative, ma non possiamo promettere un uso ininterrotto. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile, i Servizi Hue Secure sono forniti "COSÌ COME SONO" e su base "COME DISPONIBILE" e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, DECLINIAMO QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE E QUALSIASI GARANZIA DERIVANTE DAL CORSO DELLA NEGOZIAZIONE O DALL'USO COMMERCIALE. Non garantiamo che i Prodotti e Servizi Hue Secure soddisfino le esigenze dell'Utente o siano disponibili su base ininterrotta, sicura o priva di errori. Non forniamo alcuna garanzia in merito alla qualità delle informazioni o dei contenuti forniti tramite i Servizi Hue Secure. Non garantiamo e decliniamo qualsiasi garanzia implicita che il funzionamento dei Servizi Hue Secure sarà privo di errori o ininterrotto. Non è garantito che l'accesso o l'utilizzo dei Servizi Hue Secure sarà interrotto o non compromesso da lavori di manutenzione, ulteriori sviluppi o altri tipi di interruzioni.
• Se l'Utente è un consumatore residente nello Spazio economico europeo (SEE), le leggi sui consumatori dello SEE ti forniscono una garanzia legale che copre i requisiti di conformità dei Servizi Hue Secure. In base a questa garanzia, siamo responsabili per qualsiasi difetto di conformità rilevato durante l'uso dei Servizi Hue Secure.
• In caso di problemi con la funzionalità dei servizi Hue Secure, è possibile contattarci tramite i nostri canali di assistenza clienti (visitare questo link per visualizzare le nostre informazioni di contatto per la posizione dell'Utente: https://www.philips-hue.com/support#contact) e fornire la collaborazione necessaria nella misura ragionevolmente richiesta. Faremo ogni ragionevole sforzo per correggere il difetto come notificato dall'utente in conformità con il nostro processo standard che prevede (i) la raccolta dell'incidente segnalato da diverse fonti; (ii) eseguire una valutazione dell'impatto utilizzando strumenti di valutazione per stabilire la priorità dell'incidente; e (iii) definire e implementare una soluzione appropriata per la specifica priorità assegnata, che può essere una soluzione intermedia (ad es. hotfix o workaround) o un Aggiornamento futuro (a breve o lungo termine) (“Processo di supporto”).
• Se non siamo in grado di porre rimedio al difetto in conformità con il nostro Processo di supporto, avrai diritto ai seguenti rimedi per il tuo piano Hue Secure Basic e Hue Secure Premium a pagamento (se e come applicabile): (i) una riduzione proporzionale della quota di abbonamento applicabile; o (ii) risoluzione del piano di abbonamento e rimborso dell'importo proporzionale già pagato per il periodo in cui si verifica una mancanza di funzionalità e di eventuali importi (se presenti) già pagati per qualsiasi periodo futuro. La nostra incapacità di porre rimedio al difetto includerà (i) se la rimozione del difetto è impossibile, (ii) il difetto non è risolto in quanto associato a costi sproporzionati, (iii) un difetto di conformità appare nonostante il nostro tentativo di porre rimedio al difetto, (iv) il difetto è così grave che la riduzione immediata del prezzo o la risoluzione è giustificata, (v) rifiutiamo qualsiasi prestazione supplementare, o (vi) è ovvio (inclusa una nostra dichiarazione) che (entro un termine ragionevole o senza notevoli inconvenienti per voi) non possiamo porre rimedio al difetto.
4. Contenuti dell'utente:
a. I Servizi Hue Secure non includono la possibilità di acquisire e/o registrare eventi audio, video, di apertura/chiusura e movimento con timestamp e immagini (testo come sottoinsieme) da parte di determinati Prodotti Hue Secure ("Contenuto dell'Utente"). Audio, video e immagini (testo come sottoinsieme) non sono accessibili da noi. I metadati che c'è stato un evento in un momento specifico e la classificazione dell'evento sono noti a noi.
b. L'utente è l'unico responsabile di tutti i propri Contenuti dell'utente e non avremo alcuna responsabilità nei confronti dell'utente o di chiunque altro utilizzi il proprio account utente in relazione a qualsiasi Contenuto dell'utente. È necessario assicurarsi che i Prodotti Hue Secure domestico registrino i Contenuti dell'Utente solo se autorizzati. L'utente non deve trasferire alcun Contenuto dell'utente che, per il suo contenuto, forma, design o in qualsiasi altro modo, violi la legge o la morale applicabile o violi i diritti di terzi. Una violazione di quanto sopra è motivo di cessazione del diritto dell'Utente di accedere ai Servizi Hue Secure o utilizzarli.
c. Non possiamo visualizzare il Contenuto dell'utente, ad eccezione di (i) i metadati che si è verificato un evento in un momento specifico e la classificazione dell'evento; e (ii) se il Contenuto dell'utente è stato scaricato dall'utente (esclusivamente come amministratore) e condiviso con noi a sua discrezione (ad esempio in relazione alla qualità e all'assistenza al consumatore). Potremmo tuttavia divulgare i Contenuti dell'utente alle forze dell'ordine o a un'autorità governativa, se legalmente obbligati a farlo. In tal caso, dovrai collaborare pienamente con noi per rispettare tali requisiti legali. Si prega di consultare il nostro documento Hue Secure - Disclosure Requests all'indirizzo https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.
d. Consumatori con sede in Canada: se il paese di residenza dell'Utente è il Canada, al fine di fornire il Servizio Hue Secure, l'Utente acconsente al trattamento dei Contenuti dell'Utente necessari per la fornitura dei Servizi Hue Secure. Acconsenti inoltre all'anonimizzazione dei tuoi dati personali (un processo in cui non è più possibile associare i dati a un singolo interessato (da soli o quando combinati con altri dati)) per il loro utilizzo nei nostri scopi aziendali interni.
5. Accesso alle funzionalità; Tasse; Modalità di pagamento:
a. Quando attiva i Prodotti Hue Secure tramite l'app Hue, l'Utente ha diritto a una prova di trenta (30) giorni (“Prova”). Al termine del periodo di prova, ha la possibilità (tramite l'app Hue) di:
i. utilizzare determinate funzionalità disponibili senza costi aggiuntivi (“Accesso gratuito”); o
ii. abbonati a un piano di abbonamento a un costo aggiuntivo. Gli abbonamenti sono disponibili in due diversi piani, ovvero Hue Secure Basic o Hue Secure Premium. Puoi scegliere di ottenere un abbonamento Hue Secure Basic o Hue Secure Premium come piano mensile o annuale, che continuerà fino all'annullamento dell'abbonamento. A MENO CHE NON CI COMUNICHI PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI ABBONAMENTO IN CORSO CHE NON DESIDERI CONTINUARE L'ABBONAMENTO, COMPRENDI CHE IL TUO PIANO DI ABBONAMENTO SI RINNOVERÀ AUTOMATICAMENTE E CI AUTORIZZI AD ADDEBITARE LE TARIFFE DI ABBONAMENTO APPLICABILI IN QUEL MOMENTO PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO, UTILIZZANDO IL METODO DI PAGAMENTO FORNITO TRAMITE L'APP STORE PERTINENTE.
b. Una descrizione completa delle funzionalità di Accesso libero, Hue Secure Basic e Hue Secure Premium insieme alle tariffe applicabili, ai termini di pagamento, ai periodi di preavviso è fornita sul nostro sito Web all'indirizzo https://www.philips-hue.com/securityplans. Le tariffe di abbonamento Hue Secure Basic o Hue Secure Premium vengono addebitate in anticipo, il primo giorno del periodo di abbonamento, può essere mensile o annuale e vengono pagate dall'utente tramite l'app store pertinente (Apple o Google) che utilizza (“Il tuo App Store”) (e quindi segue i metodi di pagamento che scegli di utilizzare nel tuo App Store e le relative condizioni).
c. Quando effettui un ordine per l'abbonamento Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, viene creato un abbonamento valido, vincolante e applicabile tra te e noi e il relativo obbligo di pagare le relative tariffe in base al piano di abbonamento applicabile. Se sei un consumatore con sede nel SEE, acconsenti espressamente a fornirti i servizi previsti dall'abbonamento pertinente immediatamente dopo l'acquisto e a perdere il diritto di recesso.
d. Nel caso in cui non riceviamo il pagamento tramite il tuo App Store, ci riserviamo il diritto di annullare l'abbonamento e avrai diritto solo a utilizzare l'accesso gratuito.
e. Le tariffe al momento della sottoscrizione di un abbonamento Hue Secure Basic e Hue Secure Premium si applicano per il periodo pertinente per il quale hai effettuato il pagamento (ad esempio, se annuale, applicabile a quel periodo annuale specifico e se mensile, applicabile a quel mese specifico). Tutte le tariffe includono l'imposta sul valore aggiunto, se applicabile nella tua giurisdizione.
f. Possiamo aggiornare Free Access, Hue Secure Basic e/o Hue Secure Premium introducendo nuove funzionalità, modificare o interrompere (temporaneamente o permanentemente) qualsiasi funzionalità o componente della stessa o imporre limiti su determinate funzionalità e/o modificare le tariffe applicabili, i termini di pagamento, i periodi di preavviso o altri termini. A tutti questi aggiornamenti e modifiche ci riferiamo come “Aggiornamento del piano”. Informeremo l'Utente di un aggiornamento del piano (via e-mail o nell'app Hue) e durante il periodo di abbonamento in cui abbiamo già ricevuto il pagamento per tale piano di abbonamento, qualsiasi aggiornamento del piano sarà disponibile per il resto del periodo per il quale ha pagato. Ad esempio, se l'utente dispone di un abbonamento annuale e Microsoft rende disponibili funzionalità aggiuntive nel periodo annuale pertinente per il quale è già stato pagato, tali funzionalità saranno disponibili per l'uso alla tariffa già pagata per tale periodo (pertanto non addebiteremo all'utente alcun costo aggiuntivo per tali funzionalità aggiuntive). Se non desideri continuare con il tuo piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium a causa di un aggiornamento del piano, puoi terminare tale abbonamento in conformità con il periodo di preavviso applicabile. Hai il diritto di terminare il tuo piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium se l'aggiornamento del piano influisce negativamente sul tuo accesso o utilizzo del rispettivo piano, a meno che tale impatto negativo non sia solo minore. In tal caso, l'utente avrà il diritto di terminare gratuitamente il proprio piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium entro 30 (trenta) giorni dal (i) ricevimento delle informazioni relative all'Aggiornamento del piano o (ii) dal momento in cui l'Aggiornamento del piano è entrato in vigore, a seconda di quale sia posteriore.
6. Risarcimento: IL CONTRATTO HUE SECURE È INTESO ESCLUSIVAMENTE A VANTAGGIO DELL'UTENTE. PERTANTO, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, L'UTENTE ACCETTA DI INDENNIZZARE, DIFENDERE, RILASCIARE E MANTENERE NOI DA E CONTRO (I) TUTTE LE RIVENDICAZIONI, AZIONI, CAUSE E QUALSIASI ALTRA AZIONE LEGALE PROPOSTA DA TERZI CONTRO DI NOI DERIVANTE DAL O IN RELAZIONE AL CONTRATTO HUE SECURE, I SERVIZI E PRODOTTI HUE SECURE (UN'“AZIONE DI TERZI”); E (II) QUALSIASI PERDITA, DANNO, TRANSAZIONE E SENTENZA CORRELATI (COMPRESO IL PAGAMENTO DI ONERI LEGALI E COSTI DA NOI SOSTENUTI, VALUTATI O ACCERTATI, O EFFETTUATI DA NOI IN MERITO A O DERIVANTI DA QUALSIASI AZIONE DI TERZI DI QUESTO TIPO (“PERDITE COLLEGATE A TERZI”), ANCHE SE TALE AZIONE DI TERZI E TALI PERDITE CORRELATE A TERZI DERIVANO DA NEGLIGENZA DI QUALSIASI TIPO O GRADO, VIOLAZIONE DELL'ACCORDO O GARANZIA O CONDIZIONE, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, NON CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE, INVASIONE DELLA PRIVACY O ALTRO DANNO DA NOI PROVOCATO. NULLA DI QUANTO QUI CONTENUTO SARÀ INTERPRETATO PER RICHIEDERE ALCUN INDENNIZZO CHE RENDEREBBE QUESTA SEZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, NULLA E/O NON ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE. IL PRESENTE OBBLIGO DI INDENNIZZO NON SI APPLICA A QUALSIASI NOSTRA CONDOTTA SCORRETTA, INTENZIONALE, INTENZIONALE O SCONSIDERATA O GRAVE NEGLIGENZA DA PARTE NOSTRA IN QUEGLI STATI/QUELLE PROVINCE/QUEI PAESI CHE NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER GRAVE NEGLIGENZA. I "TERZI" INCLUDONO QUALSIASI PERSONA O ENTITÀ NON FACENTE PARTE DEL CONTRATTO HUE SECURE, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, UN CONIUGE, UN FAMILIARE, UN OSPITE, UN INQUILINO, UN VICINO DI CASA, UN DIPENDENTE O UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.
7. Responsabilità:
a. IN NESSUNA CIRCOSTANZA, INCLUSA LA NEGLIGENZA, SAREMO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI, MULTIPLI O CONSEQUENZIALI (COMPRESE LE SPESE LEGALI) O PERDITA DI PROFITTI DERIVANTI DAI SERVIZI HUE SECURE, ANCHE SE SIAMO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA LEGGE APPLICABILE POTREBBE NON CONSENTIRE LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ O DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL'UTENTE. IN NESSUN CASO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ TOTALE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER TUTTI I DANNI, LE PERDITE E LE CAUSE DI AZIONE (SIA PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO) SUPERERÀ L'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE, SE DEL CASO, PER I SERVIZI HUE SECURE IN QUESTIONE NEI DODICI (12) MESI PRECEDENTI. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. SIGNIFY DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI LICENZIATARI E FORNITORI. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI IN ALCUN MODO PER QUALSIASI CONTENUTO (INCLUSO QUALSIASI CONTENUTO DELL'UTENTE), INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, EVENTUALI ERRORI O OMISSIONI IN QUALSIASI CONTENUTO O EVENTUALI PERDITE O DANNO DI QUALSIASI TIPO SOSTENUTI IN RELAZIONE ALL'USO O ALL'ESPOSIZIONE A QUALSIASI CONTENUTO TRASMESSO O ALTRIMENTI RESI DISPONIBILI TRAMITE I SERVIZI HUE SECURE.
b. L'UTENTE UTILIZZA I SERVIZI HUE SECURE A PROPRIO RISCHIO. L'UTENTE È L'UNICO RESPONSABILE DI UN'ADEGUATA PROTEZIONE E BACKUP DEI PROPRI CONTENUTI UTENTE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI HUE SECURE E ACCETTA DI TENERCI INDENNI DA, E SI IMPEGNA A NON CITARCI IN GIUDIZIO PER, QUALSIASI RECLAMO BASATO SULL'UTILIZZO DEI SERVIZI HUE SECURE, INCLUSI RECLAMI PER DATI O CONTENUTI DELL'UTENTE SMARRITI.
8. Termine; Risoluzione:
a. Durata: il Contratto Hue Secure inizia al primo utilizzo di qualsiasi Prodotto Hue Secure o Servizio Hue Secure e termina con l'entrata in vigore di una risoluzione da parte nostra o dell'Utente.
b. Risoluzione:
• L'utente può terminare il piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium a pagamento in qualsiasi momento in conformità con i periodi di notifica del piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium pertinente.
• Il diritto di recedere per giusta causa rimane inalterato sia per noi che per te.
• Salvo risoluzione di cui sopra, le disposizioni del Contratto Hue Secure rimangono applicabili all'Utente per tutto il tempo in cui utilizza qualsiasi Prodotto Hue Secure.
c. Conseguenze della risoluzione: Al termine del piano Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, tutti i Contenuti dell'utente memorizzati tramite noi per tuo conto al di fuori del nuovo periodo di archiviazione verranno eliminati. Al momento della cancellazione dell'account Hue, tutti i metadati degli eventi e i dati di configurazione saranno resi anonimi e i Contenuti dell'Utente verranno eliminati.
9. Condizioni applicabili per determinati Prodotti, Servizi o Paesi. Questo comma 9 indica le condizioni applicabili per i residenti in determinati Paesi. In caso di differenze tra questa sezione 9 e qualsiasi disposizione del presente Contratto Hue Secure diversa dalla sezione 9, sarà questa sezione 9 a prevalere.
a. Sezione 3g (4o punto):
i. se avete la vostra residenza nella Repubblica Ceca è aggiunta la seguente frase: Per quanto riguarda eventuali difetti, hai diritto ai diritti previsti dal Codice Civile.
ii. se hai la tua residenza in Ungheria è aggiunta la seguente frase: Ti spetteranno i diritti previsti dal decreto governativo 373/2021 (VI.30.) e dal codice civile, che si applicano congiuntamente.
b. Sezione 5d:
i. sarà interamente sostituito dal seguente, se la tua residenza è in Polonia: Nel caso in cui non riceviamo il tuo pagamento via App Store, ci riserviamo il diritto di annullare l'abbonamento entro sessanta (60) giorni dal tuo ordine e avrai diritto a utilizzare solo l'Accesso gratuito.
c. Sezione 6:
i. sarà interamente sostituito dal seguente, se la residenza dell'Utente è in Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera: L'Utente è responsabile per violazione colposa del Contratto Hue Secure in conformità alle leggi applicabili.
d. Sezione 7:
i. sarà interamente sostituito dal seguente se la tua residenza è in Austria o Germania: Sono escluse eventuali richieste di risarcimento danni. Questa esclusione di responsabilità non si applica nella misura in cui siamo soggetti a responsabilità obbligatoria, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto (“Produkthaftungsgesetz”), in caso di dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o violazione di obblighi contrattuali essenziali (“wesentliche Vertragsverletzungen”). Tuttavia, ad eccezione dei casi della legge sulla responsabilità del prodotto, negligenza grave, dolo o lesione della vita, del corpo o della salute, la responsabilità per violazione degli obblighi contrattuali essenziali è limitata al danno prevedibile tipico del rapporto contrattuale.
ii. sarà interamente sostituito dal seguente se la tua residenza è in Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito: qualsiasi richiesta di risarcimento danni è esclusa nella misura massima consentita dalla legge. Questa esclusione di responsabilità non si applica a qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa dalla legge, ad esempio, causando danni intenzionalmente o responsabilità per morte o lesioni personali derivanti dalla nostra negligenza.
iii. sarà interamente cancellato se la tua residenza è in Polonia, Romania, Spagna.
e. Sezione 8c:
i. se risiedete nella Repubblica Ceca, è aggiunta la seguente frase: La presente Sezione si applica nella misura massima consentita dalla legge applicabile.
f. Se l'Utente è residente in Romania, si applica la seguente sezione aggiuntiva: L'Utente accetta che l'accordo Hue Secure non includa clausole insolite (standard) come esplicitamente definito dalla legge rumena. L'Utente accetta e accetta irrevocabilmente, a partire dall'accettazione del Contratto Hue Secure, tutte le clausole ivi stabilite, in particolare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) le seguenti sezioni: 3.b-e, 3.f 1o punto elenco 2o articolo, 3.f 2o punto elenco, 4.b e 6.
g. Se hai la tua residenza in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec):
• la sezione 9 dei Termini d'uso Hue relativa al Contratto Hue Secure è interamente sostituita da:
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE; RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA.
Questa sezione si applica se (i) il tuo paese di residenza o stabilimento è in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec); o (ii) il tuo paese di residenza o stabilimento non è in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec), ma porti qualsiasi reclamo contro di noi in Canada (ad eccezione della provincia del Quebec).
a. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, ED ESCLUDENDO I SINGOLI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DEL QUEBEC, (I) IL CONTRATTO HUE SECURE È REGOLATO DALLE LEGGI DELLA PROVINCIA DELL'ONTARIO. SENZA DARE EFFETTO ALLA SUA SCELTA O ALLE DISPOSIZIONI DI CONFLITTO DI LEGGI; E (II) L'UTENTE E NOI ACCETTIAMO DI RINUNCIARE A QUALSIASI DIRITTO DI CONTESTARE LE RIVENDICAZIONI IN UN TRIBUNALE O DAVANTI A UNA GIURIA, O DI PARTECIPARE A UN'AZIONE COLLETTIVA O UN'AZIONE RAPPRESENTATIVA IN RELAZIONE A UN RECLAMO. ALTRI DIRITTI CHE AVRESTI SE TI RECASSI IN TRIBUNALE POTREBBERO ANCHE NON ESSERE DISPONIBILI O POTREBBERO ESSERE LIMITATI NELL'ARBITRATO.
QUALSIASI RECLAMO, CONTROVERSIA O LITE (SIA PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO, PREESISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUSI RECLAMI LEGALI, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DIRITTO CONSUETUDINARIO, ILLECITO INTENZIONALE, RECLAMI INGIUNTIVI ED EQUI) TRA NOI E L'UTENTE DERIVANTI DA O RELATIVI AL CONTRATTO HUE SECURE E/O AI SERVIZI HUE SECURE SARÀ RISOLTO ESCLUSIVAMENTE E DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE.
NON VI È ALCUN GIUDICE O GIURIA NELL'ARBITRATO E LA REVISIONE GIUDIZIARIA DI UN LODO ARBITRALE È LIMITATA. L'ARBITRO DEVE SEGUIRE QUESTO CONTRATTO HUE SECURE E PUÒ CONCEDERE GLI STESSI DANNI E RISARCIMENTI DI UN TRIBUNALE (COMPRESE LE SPESE LEGALI).
b. Per tutte le controversie, sia perseguite in tribunale che in arbitrato, devi prima darci l'opportunità di risolvere il tuo reclamo inviando una descrizione scritta del reclamo all'indirizzo nella sezione (h). Tu e noi accettiamo di negoziare il reclamo in buona fede. Se tu e noi non siamo in grado di risolvere il reclamo entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di questa descrizione del reclamo e se hai fatto uno sforzo in buona fede per risolvere il reclamo direttamente con noi durante quel periodo, puoi perseguire il reclamo in arbitrato.
c. REGOLE DI ARBITRATO E FORO. L'arbitrato è regolato dalla legge sull'arbitrato nazionale nella provincia di residenza e dalle Regole di arbitrato dell'ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (“Regole ADRIC”) applicabili, sotto tutti gli aspetti, salvo quanto diversamente concordato espressamente nel presente documento. Le richieste di arbitrato devono essere depositate presso ADR Institute of Canada, Inc. (“ADRIC”), devono essere presentate in conformità alle Regole ADRIC e devono includere: (1) il nome, il numero di telefono, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail della parte che richiede l'arbitrato; 2) una dichiarazione dei crediti legali fatti valere e dei relativi fondamenti fattuali; (3) una descrizione del rimedio richiesto e un calcolo accurato e in buona fede dell'importo oggetto della controversia (qualsiasi richiesta di provvedimenti ingiuntivi o spese legali non conterà ai fini del calcolo dell'importo in controversia a meno che tale provvedimento ingiuntivo non richieda il pagamento di denaro); e (4) la firma della parte che richiede l'arbitrato. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata anche all'Ufficio legale di Signify presso Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Regole ADRIC, l'arbitrato sarà ascoltato da un singolo arbitro (selezionato in conformità con le Regole ADRIC), che sarà un avvocato o un ex giudice. La sede dell'arbitrato sarà la capitale della provincia di residenza principale dell'Utente alla data di entrata in vigore del presente Contratto Hue Secure. Tuttavia, su richiesta dell'Utente, l'udienza arbitrale può svolgersi in un luogo che si trova entro 45 chilometri dalla residenza principale dell'Utente a partire dalla data effettiva del presente Contratto Hue Secure. Le parti concordano che l'arbitrato può procedere virtualmente e l'arbitro ha la discrezione di ordinare un arbitrato virtuale su richiesta di una delle parti. Se ADRIC non è disponibile per l'arbitrato, le parti selezioneranno reciprocamente un foro arbitrale alternativo.
d. POTERI DELL'ARBITRO - L'arbitro avrà l'autorità esclusiva per risolvere qualsiasi controversia relativa all'arbitrabilità e/o all'applicabilità della presente disposizione arbitrale, inclusa qualsiasi contestazione di irragionevolezza o qualsiasi altra contestazione che la disposizione arbitrale o il presente Contratto Hue Secure siano nulli, annullabili o altrimenti non validi. L'arbitro avrà il potere di concedere qualsiasi rimedio disponibile in tribunale ai sensi della legge o dell'equità. Qualsiasi lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per ciascuna delle parti e potrà essere inserito come sentenza in qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.
e. SPESE LEGALI E COSTI. Tu e noi concordiamo che saremo responsabili del pagamento del saldo di qualsiasi tassa di deposito iniziale ai sensi delle Regole ADRIC superiore a $200 per reclami di $75.000 o meno. L'utente può avere il diritto di chiedere un risarcimento delle spese legali se prevale nell'arbitrato, nella misura prevista dalla legge applicabile e dalle Regole ADRIC. A meno che l'arbitro non stabilisca che il reclamo dell'utente era frivolo o presentato a scopo di molestia, accettiamo di non cercare, e con la presente rinunciamo a tutti i diritti che potremmo avere ai sensi della legge applicabile o delle Regole ADRIC, di recuperare le spese e le spese legali se prevaliamo nell'arbitrato.
f. RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, ED ESCLUDENDO I SINGOLI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DEL QUEBEC, le parti concordano che entrambe rinunciano al diritto a un processo con giuria e che ciascuna può presentare reclami contro l'altra solo su base individuale, e non come attore o membro di classe in qualsiasi presunta azione legale collettiva. NON SONO CONSENTITI ARBITRATI COLLETTIVI E AZIONI COLLETTIVE. L'UTENTE E NOI CONCORDIAMO CHE QUALSIASI PROCEDIMENTO, SIA IN ARBITRATO CHE IN TRIBUNALE, SARÀ CONDOTTO SOLO SU BASE INDIVIDUALE E NON IN UN'AZIONE COLLETTIVA, DI MASSA O RAPPRESENTATIVA O COME MEMBRO IN UN'AZIONE COLLETTIVA, CONSOLIDATA O RAPPRESENTATIVA. Il tribunale arbitrale non può consolidare le rivendicazioni di più di una persona e non può altrimenti presiedere alcuna forma di procedimento rappresentativo o collettivo. Il tribunale arbitrale non ha il potere di considerare l'applicabilità di questa rinuncia all'arbitrato di classe e qualsiasi contestazione della rinuncia all'arbitrato di classe può essere sollevata solo in un tribunale della giurisdizione competente.
Se una qualsiasi disposizione del presente accordo arbitrale viene ritenuta inapplicabile, la disposizione inapplicabile verrà interrotta e verranno applicati i restanti termini dell'arbitrato.
g. ECCEZIONI ALL'ARBITRATO. Nonostante quanto sopra, ciascuna parte conserva il diritto di far esaminare una controversia in un tribunale per le controversie di modesta entità, a condizione che la controversia rientri nei limiti giurisdizionali di tale tribunale e sia altrimenti qualificabile per tale tribunale, richieda un risarcimento individualizzato e fintanto che l'azione rimane dinanzi a tale tribunale e non viene rimosso o impugnato dinanzi a un tribunale di giurisdizione generale.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta in questa sezione, nulla in questa sezione impedisce all'utente di effettuare una segnalazione o presentare un reclamo, una domanda o un addebito a qualsiasi agenzia o tribunale governativo o amministrativo applicabile, o di cercare un risarcimento ai sensi della legislazione applicabile in materia di protezione dei consumatori se e nella misura in cui i termini della legislazione applicabile autorizzano l'utente a farlo e precludono il ricorso esclusivo all'arbitrato pre-contenzioso. La presente sezione non impedisce inoltre alle agenzie amministrative federali, provinciali o locali di giudicare reclami e assegnare rimedi basati su tali reclami se e nella misura in cui i termini della legislazione applicabile precludono il ricorso esclusivo pre-contenzioso all'arbitrato. Nulla in questa sezione impedisce o scusa una parte dal soddisfare qualsiasi condizione sospensiva e/o esaurire i rimedi amministrativi ai sensi della legislazione applicabile prima di consegnare una notifica di richiesta di arbitrato. Le controversie tra le parti che potrebbero non essere soggette ad arbitrato precontenzioso, incluso quanto previsto dalla legislazione applicabile, sono escluse dalla copertura di questa sezione.
h. RIUNCIA: indipendentemente da quanto indicato in precedenza, l'Utente può scegliere di perseguire il suo reclamo in tribunale se rinuncia a questa sezione 9 entro trenta giorni dalla data della prima accettazione del Contratto Hue Secure tramite la nostra app. L'Utente può esercitare la rinuncia su Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) oppure inviandoci una comunicazione scritta con il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail utilizzato per inviare informazioni sul nostro sito Web e/o app all'indirizzo:
Signify Canada Ltd.
All'attenzione di: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3
i. Se l'utente rinuncia a questa sezione o se questa sezione 9 è ritenuta inapplicabile o se non si applica a te, allora l'intera sezione 9 sarà nulla e, in tal caso, ti sottoponi irrevocabilmente alla giurisdizione personale ed esclusiva dei tribunali della Provincia dell'Ontario per la risoluzione di qualsiasi causa o procedimento giudiziario consentito ai sensi della presente sezione. Se una qualsiasi parte di questa sezione è ritenuta illegale, nulla o inapplicabile da qualsiasi arbitro o tribunale della giurisdizione competente, questa sezione nel suo complesso non sarà considerata illegale, nulla o inapplicabile, ma solo la parte di questa sezione che è illegale, nulla o inapplicabile sarà eliminata da questa sezione.
h. Se hai residenza negli Stati Uniti d'America:
• la sezione 9 dei Termini d'uso Hue relativa al Contratto Hue Secure è interamente sostituita da:
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE; RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA.
La presente sezione 9 si applica se (i) il paese di residenza o di stabilimento dell'utente si trova negli Stati Uniti; o (ii) il tuo paese di residenza o stabilimento non è negli Stati Uniti, ma hai presentato qualsiasi reclamo contro di noi negli Stati Uniti.
a. IL CONTRATTO HUE SECURE È REGOLATO DALLE LEGGI DELLO STATO DEL NEW JERSEY, SENZA DARE EFFETTO ALLA SUA SCELTA O AL CONFLITTO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE; E (II) L'UTENTE E NOI ACCETTIAMO DI RINUNCIARE A QUALSIASI DIRITTO DI CONTESTARE LE RIVENDICAZIONI IN UN TRIBUNALE O DAVANTI A UNA GIURIA, O DI PARTECIPARE A UN'AZIONE COLLETTIVA O UN'AZIONE RAPPRESENTATIVA IN RELAZIONE A UN RECLAMO. ALTRI DIRITTI CHE AVRESTI SE TI RECASSI IN TRIBUNALE POTREBBERO ANCHE NON ESSERE DISPONIBILI O POTREBBERO ESSERE LIMITATI NELL'ARBITRATO.
QUALSIASI RECLAMO, CONTROVERSIA O LITE (SIA PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO, PREESISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUSI RECLAMI LEGALI, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, DIRITTO CONSUETUDINARIO, ILLECITO INTENZIONALE, RECLAMI INGIUNTIVI ED EQUI) TRA NOI E L'UTENTE DERIVANTI DA O RELATIVI AL CONTRATTO HUE SECURE E/O AI SERVIZI HUE SECURE SARÀ RISOLTO ESCLUSIVAMENTE E DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRATO VINCOLANTE.
NON VI È ALCUN GIUDICE O GIURIA NELL'ARBITRATO E LA REVISIONE GIUDIZIARIA DI UN LODO ARBITRALE È LIMITATA. L'ARBITRO DEVE SEGUIRE QUESTO CONTRATTO HUE SECURE E PUÒ CONCEDERE GLI STESSI DANNI E RISARCIMENTI DI UN TRIBUNALE (COMPRESE LE SPESE LEGALI).
b. Per tutte le controversie, siano esse perseguite in tribunale o in arbitrato, dovete prima darci l'opportunità di risolvere il vostro reclamo inviando una descrizione scritta del reclamo al Dipartimento di soddisfazione del cliente, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, con una copia dell'Ufficio legale di Signify allo stesso indirizzo. Tu e noi accettiamo di negoziare il reclamo in buona fede. Se tu e noi non siamo in grado di risolvere il reclamo entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di questa descrizione del reclamo e se hai fatto uno sforzo in buona fede per risolvere il reclamo direttamente con noi durante quel periodo, puoi perseguire il reclamo in arbitrato.
c. L'arbitrato sarà amministrato dall'American Arbitration Association ("AAA") in conformità con le Consumer Arbitration Rules e le Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (le "Regole AAA") in vigore, salvo quanto modificato dal presente 9. (Le regole AAA sono disponibili su adr.org). In modo specifico, le regole di arbitrato dei consumatori prevedono:
• i reclami possono essere presentati con AAA online (www.adr.org);
• gli arbitri devono essere neutrali e nessuna parte può scegliere unilateralmente un arbitro;
• gli arbitri devono rivelare qualsiasi pregiudizio, interesse nel risultato dell'arbitrato o relazione con qualsiasi parte;
• le parti conservano il diritto di chiedere un risarcimento in tribunale per le controversie di modesta entità per determinate rivendicazioni, a loro discrezione;
• la tassa di deposito iniziale per il consumatore è limitata a $200;
• il consumatore può scegliere il luogo dell'udienza e può scegliere di partecipare dal vivo, per telefono, videoconferenza o, per i reclami di cui al punto $25,000, mediante la presentazione di documenti;
• l'arbitro può concedere qualsiasi rimedio che le parti avrebbero potuto ricevere in tribunale per risolvere la rivendicazione individuale della parte.
L'arbitrato sarà condotto davanti a un arbitro neutrale unico che si troverà nel luogo in cui si svolgerà l'arbitrato o nelle vicinanze. L'arbitrato sarà condotto in un luogo ragionevolmente conveniente per l'utente. L'arbitro avrà l'autorità esclusiva di risolvere qualsiasi controversia relativa all'arbitrabilità e/o all'applicabilità della presente disposizione arbitrale, inclusa qualsiasi contestazione di irragionevolezza o qualsiasi altra contestazione che la disposizione arbitrale o il presente Contratto Hue Secure siano nulli, annullabili o altrimenti non validi. L'arbitro avrà il potere di concedere qualsiasi rimedio disponibile in tribunale ai sensi della legge o dell'equità. Qualsiasi lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per ciascuna delle parti e potrà essere inserito come sentenza in qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.
d. MODIFICHE ALLE REGOLE AAA - SPESE LEGALI E COSTI. Tu e noi concordiamo che saremo responsabili del pagamento del saldo di qualsiasi tassa di deposito iniziale ai sensi delle Regole AAA superiore a $200 per reclami di $75.000 o meno. L'utente può avere il diritto di chiedere un risarcimento delle spese legali se prevale nell'arbitrato, nella misura prevista dalla legge applicabile e dalle regole AAA. A meno che l'arbitro non stabilisca che il reclamo dell'utente era frivolo o presentato a scopo di molestia, accettiamo di non cercare, e con la presente rinunciamo a tutti i diritti che potremmo avere ai sensi della legge applicabile o delle Regole AAA, di recuperare le spese e le spese legali se prevaliamo nell'arbitrato.
e. RINUNCIA ALL'AZIONE COLLETTIVA. Le parti concordano che entrambe rinunciano al diritto a un processo con giuria e che ciascuna può presentare reclami contro l'altra solo su base individuale, e non come attore o membro di classe in qualsiasi presunta azione legale collettiva. NON SONO CONSENTITI ARBITRATI COLLETTIVI E AZIONI COLLETTIVE. L'UTENTE E NOI CONCORDIAMO CHE QUALSIASI PROCEDIMENTO, SIA IN ARBITRATO CHE IN TRIBUNALE, SARÀ CONDOTTO SOLO SU BASE INDIVIDUALE E NON IN UN'AZIONE COLLETTIVA, DI MASSA O RAPPRESENTATIVA O COME MEMBRO IN UN'AZIONE COLLETTIVA, CONSOLIDATA O RAPPRESENTATIVA. Il tribunale arbitrale non può consolidare le rivendicazioni di più di una persona e non può altrimenti presiedere alcuna forma di procedimento rappresentativo o collettivo. Il tribunale arbitrale non ha il potere di considerare l'applicabilità di questa rinuncia all'arbitrato di classe e qualsiasi contestazione della rinuncia all'arbitrato di classe può essere sollevata solo in un tribunale della giurisdizione competente.
Se una qualsiasi disposizione del presente accordo arbitrale viene ritenuta inapplicabile, la disposizione inapplicabile verrà interrotta e verranno applicati i restanti termini dell'arbitrato.
f. Il diritto all'arbitrato ai sensi del presente Contratto Hue Secure è protetto da, e qualsiasi arbitrato sarà anche regolato da, il Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 e seguenti). Entrambe le parti concordano sul fatto che la relazione delle parti coinvolge il commercio interstatale. La sentenza sulla sentenza così pronunciata può essere emessa in un tribunale competente, oppure può essere presentata a tale tribunale una domanda per l'accettazione giudiziaria di qualsiasi sentenza e di un ordine di esecuzione, a seconda dei casi.
ECCEZIONI ALL'ARBITRATO. Nonostante quanto sopra, ciascuna parte conserva il diritto di far esaminare una controversia in un tribunale per le controversie di modesta entità, a condizione che la controversia rientri nei limiti giurisdizionali di tale tribunale e sia altrimenti qualificabile per tale tribunale, richieda un risarcimento individualizzato e fintanto che l'azione rimane dinanzi a tale tribunale e non viene rimosso o impugnato dinanzi a un tribunale di giurisdizione generale.
versione settembre 2025 - applicabile da App 5
