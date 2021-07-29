Condizioni di vendita dello Shop

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI PHILIPS HUE

ORDINANDO I PRODOTTI TRAMITE QUESTO SITO WEB O QUESTA APP, ACCETTI E SARAI VINCOLATO/A DALLE PRESENTI CONDIZIONI DI VENDITA. DOVRAI ASTENERTI DALL'ORDINARE O DAL RICEVERE I PRODOTTI TRAMITE QUESTO SITO WEB O QUESTA APP SE (A) NON INTENDI RISPETTARE QUESTE DISPOSIZIONI, (B) NON HAI ANCORA COMPIUTO 18 ANNI DI ETÀ O (C) NON PUOI ACCEDERE O UTILIZZARE IL SITO WEB O L'APP SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE APPLICABILE. EFFETTUANDO L'ORDINE, DICHIARI DI VOLER UTILIZZARE IL PRODOTTO PER FINI PERSONALI E NON PROFESSIONALI.

ORGANIZZAZIONE SIGNIFY:

SIGNIFY ITALY S.P.A.



Società a socio unico, interamente controllata da Signify Holding B.V., con sede legale in Viale Sarca 235, Milano - Italia

Partita iva e numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano 04149320154

1. Informazioni sulle presenti Condizioni . I presenti Termini e Condizioni ("Condizioni") si applicano all'acquisto e alla vendita di prodotti tramite il sito Web Philips Hue o l'app Philips Hue (collettivamente indicati come "Sito") da consegnare nel territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei Comuni di Livigno e Campione d’Italia. Le Condizioni possono essere modificate dall'organizzazione Signify sopra indicata ("Signify") previa notifica. Le eventuali modifiche apportate alle Condizioni saranno applicabili dalla loro pubblicazione sul Sito e non avranno effetti retroattivi sugli ordini già effettuati. Prima di acquistare un prodotto disponibile sul nostro Sito, dovrai leggere le presenti Condizioni. Dopo il completamento dell'ordine, ti consigliamo di conservare il testo di queste Condizioni. Prima di effettuare un ordine tramite il nostro Sito, dovrai leggere attentamente l'Informativa sulla privacy di Signify.

Per i prodotti Philips Hue, l'accesso e l'utilizzo del software integrato in tali prodotti e l'accesso e l'utilizzo dell'app scaricabile sullo smartphone o sul tablet, e i servizi e le funzioni disponibili per questi prodotti tramite il Sito sono disciplinati dai termini e dalle condizioni delle Condizioni d'uso del prodotto Philips Hue (disponibili tramite l'app).

2. Invio di un ordine . Quando effettui un ordine, tra te e Signify viene siglato un contratto vincolante ed efficace che sarà disciplinato dalle presenti Condizioni. Signify ti invierà un'e-mail di conferma dell'ordine contenente il numero dell'ordine e le informazioni relative agli articoli ordinati.

Signify compirà ogni sforzo possibile per fornire i prodotti indicati nella conferma dell'ordine. In queste circostanze, Signify ti contatterà per proporti prodotti alternativi che potresti accettare di acquistare (allo stesso prezzo o a un prezzo diverso). In caso di errore di prezzo, Signify ti comunicherà il prezzo corretto. Qualora non accettassi la soluzione alternativa proposta da Signify o la variazione di prezzo, Signify annullerà l'ordine e ti rimborserà l'importo pagato.

Effettuando un ordine, dichiari di utilizzare il prodotto per scopi personali e non professionali.

3. Prezzi . Tutti i prezzi, gli sconti e le promozioni riportati sul Sito possono essere modificati senza preavviso, fermo restando che un aumento dei prezzi non avrà effetti retroattivi sugli ordini già effettuati. Gli importi sono riportati nella valuta locale. Le offerte mostrate non costituiscono un'offerta al pubblico. Il prezzo applicato a un prodotto sarà quello applicato al momento dell'invio dell'ordine e riportato sulla fattura. Per i residenti nell'Unione europea, l'IVA è compresa nel prezzo indicato. Tuttavia, potrebbero essere esclusi oneri e imposte locali, come imposte statali applicabili ai residenti degli Stati Uniti o spese di spedizione. Tali importi saranno aggiunti all'importo totale e saranno dettagliati nel riepilogo dell'ordine prima dell'acquisto e nell'e-mail di conferma dell'ordine. Nel caso di pagamento con carta di credito, l'importo totale per l'ordine sarà riportato nell'estratto conto della carta in valuta locale. I costi per la spedizione dei prodotti saranno a tuo carico e sono indicati e inclusi nel prezzo.

4. Pagamento dei prodotti . Le condizioni di pagamento sono definite da Signify a sua esclusiva discrezione e pubblicate sul Sito. A meno che non diversamente indicato da Signify per iscritto, il pagamento sarà addebitato al momento dell'ordine. Puoi pagare i prodotti utilizzando i metodi di pagamento proposti durante l'operazione. Dichiari e garantisci che (i) le informazioni della carta di credito fornite a Signify sono vere, corrette e complete, (ii) sei autorizzato/a a utilizzare la carta di credito per il pagamento, (iii) gli addebiti saranno pagati dall'istituto che ha emesso la carta di credito e (iv) pagherai gli importi indicati come descritto nella precedente Sezione 3.

Attività di supporto al pagamento. Signify ha un rapporto commerciale con Luzern Technology Solutions Limited, un fornitore di servizi terzo che si occupa di gestire determinati servizi relativi all'elaborazione dei pagamenti, come elaborazione dei pagamenti con carta, cambio valuta, verifica dell'identità, verifiche contro le truffe e conformità alla normativa applicabile. Signify potrebbe pertanto trasferire a questo fornitore di servizi terzo le tue informazioni personali o i dati dell'operazione quando necessario. Questo trasferimento di informazioni personali/dati dell'operazione sarà disciplinato dall'Informativa sulla privacy di Signify come indicato nella successiva Sezione 10 e dall'informativa sulla privacy del fornitore di servizi terzo disponibile a questo indirizzo: https://luzern.co/privacy-policy/

5. Consegna dei prodotti . Signify gestirà la spedizione (non l'installazione) dei prodotti. Controlla la pagina del singolo prodotto per vedere le opzioni specifiche per la consegna. I prodotti potrebbero essere consegnati da Signify in maniera graduale.

La proprietà dei prodotti ti verrà trasferita dopo (a) il pagamento a Signify e successiva (b) consegna dei prodotti all'indirizzo indicato. Le date di spedizione e consegna sono indicative e non possono essere garantite. Nei limiti massimi consentiti dalla legislazione applicabile, Signify non sarà responsabile per qualsiasi eventuale ritardo nelle spedizioni.

Per la consegna dei prodotti, Signify utilizza un corriere. Appena quest'ultimo riceve i prodotti, Signify ti invierà un'e-mail con un numero di tracciamento per consentirti di monitorare la spedizione. Ricorda che, al momento, le consegne sono disponibili solo nei Paesi indicati nella sezione “Informazioni sulle presenti condizioni” di cui sopra. Non effettueremo consegne in Paesi diversi da quelli qui elencati.

6. Diritto di recesso . Oltre al diritto di recesso previsto dall’articolo 52 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e quindi oltre al periodo di 14 giorni, Signify accetta la restituzione dei prodotti e rimborserà il prezzo pagato, sempre che la restituzione avvenga nel maggior periodo applicabile indicato nell'informativa sul diritto di recesso Signify, disponibile sul sito http://www.philips-hue.com/shoperturns, con una prova di acquisto valida e sempre che i prodotti siano restituiti nella loro condizione originale. Per esercitare il diritto di recesso, leggi le relative informazioni sul nostro Sito.

Sarai responsabile per tutti i costi diretti della restituzione dei prodotti restituiti, a meno che non diversamente specificato.

Il rimborso verrà accreditato sullo stesso metodo di pagamento utilizzato per effettuare l'acquisto sul Sito.

Per la restituzione di prodotti difettosi, fai riferimento alla garanzia del produttore (vedi la Sezione 6) fornita con il prodotto o a quanto indicato nella descrizione del prodotto sul Sito Signify.

7. Garanzia limitata . La garanzia standard sui prodotti di Signify si aggiunge ai diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa applicabile e non compromette tali diritti.

Nella maggior parte dei casi, i prodotti Signify venduti sono coperti dalla garanzia limitata standard applicabile, che accompagna il prodotto o indicata nel Sito come garanzia standard applicabile ("Garanzia dei prodotti standard"). Per qualsiasi prodotto venduto da Signify non coperto dalla Garanzia dei prodotti standard, Signify garantisce che per due (2) anni dalla consegna, i componenti hardware del prodotto saranno privi di difetti nel materiale e lavorazione che possano impedirne il funzionamento, quando il prodotto viene utilizzato nel rispetto delle indicazioni e delle specifiche fornite da Signify relativamente alle prestazioni complessive e sulla base di un massimo di 3 ore di funzionamento medio al giorno per 7 giorni a settimana.

In caso di prodotti difettosi, saranno applicate le clausole del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo) e dovrai segnalare il difetto entro 2 mesi dalla data in cui il difetto è stato scoperto. In caso di violazione, la garanzia non verrà applicata.

Se non diversamente specificato nella Garanzia dei prodotti standard, (i) se presenti una richiesta coperta dalla garanzia, dovrai presentarla a Signify entro due mesi dalla fine del periodo della garanzia; (ii) se hai una richiesta coperta dalla garanzia, Signify dovrà, entro un tempo ragionevole riparare il prodotto o offrire un prodotto sostitutivo, a tua scelta; (iii) se, malgrado gli sforzi, Signify non è in grado di riparare o sostituire il prodotto, ti riconoscerà un adeguato rimborso del prezzo pagato per l'acquisto dello stesso; (iv) riparazioni, sostituzioni o rimedi non estendono né rinnovano il periodo della garanzia originaria; (v) i prodotti sostitutivi forniti da Signify possono presentare piccole differenze di progettazione e/o specifiche che non incidono in alcun modo sulla funzionalità del prodotto sostituito; (vi) se la tua richiesta in garanzia risulterà manifestamente infondata, ti verrà richiesto il pagamento delle spese di trasporto per la restituzione dei prodotti; (vii) la garanzia Signify non copre i prodotti non installati correttamente o non utilizzati nel pieno rispetto dei manuali o delle altre istruzioni fornite da Signify.

Riconosci e accetti che alcune funzionalità del prodotto possano dipendere dalla disponibilità e dal funzionamento corretto di servizi o prodotti di produttori o fornitori terzi da te autonomamente scelti e/o acquistati, inclusi dispositivi di connessione e comunicazione e servizi di fornitori e operatori di telefonia mobile. Signify non è in grado di controllare questi fornitori terzi né i servizi o dispositivi da essi offerti e non ha alcuna pertanto responsabilità per le loro prestazioni/mancate prestazioni.

8. Responsabilità di Signify . Nessuna disposizione delle presenti Condizioni potrà limitare o escludere la responsabilità di Signify in caso di morte o lesioni personali risultanti da un fatto o da un’omissione di Signify.

Sulla base della responsabilità sopra indicata e ferma la piena responsabilità di Signify in caso di dolo o colpa grave, (i) Signify non sarà responsabile per qualsiasi perdita di profitto, contratti o dati oppure per qualsiasi danno indiretto, conseguenziale, punitivo o speciale o danno o perdita di qualsiasi tipo (incluse le spese legali) derivante o causato da illecito civile (inclusi i casi di negligenza), violazione di un contratto o altro; e (ii) la responsabilità complessiva massima di Signify per violazioni di contratto, illeciti civili (inclusi i casi di negligenza) o altro non potrà essere superiore all'importo pagato per i prodotti in questione.

Nel caso in cui la normativa locale applicabile riconosca diritti specifici come consumatore, nessuna disposizione delle presenti Condizioni potrà limitare o escludere la responsabilità di Signify per la violazione delle norme previste dalla legge.

9. Divieto di rivendita o esportazione dei prodotti . Alcune transazioni possono essere soggette alle leggi sul controllo delle importazioni e delle esportazioni che vietano o limitano la (ri)esportazione o il trasferimento di determinati prodotti in alcuni Paesi oppure a organizzazioni o persone fisiche, come la normativa e i regolamenti delle Nazioni Unite, degli USA e dell'UE ("Normative sulle esportazioni"). La (ri)esportazione o il trasferimento sono sotto ogni aspetto soggetti alle Normative sulle esportazioni e alla giurisdizione delle autorità competenti in materia. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, se l'attività di (ri)esportazione o il trasferimento richiede una licenza per l'importazione o l'esportazione oppure se è vietata o limitata dalle Normative sulle esportazioni, Signify potrà, a sua sola discrezione, sospendere i suoi obblighi nei tuoi confronti fino al riconoscimento della licenza o per tutta la durata delle limitazioni o dei divieti oppure recedere dalla vendita o da parte di essa senza che abbia ulteriori responsabilità.

10. Privacy e protezione dei dati . Tutti i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni indicate in queste Condizioni e dell'Informativa sulla privacy: https://www.signify.com/it-it/informativa-privacy

11. Licenza per il software integrato; diritti di proprietà . Signify è e rimarrà il titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi brevetti, modelli di utilità, design registrati e non registrati, copyright, diritti su database, marchi commerciali, nomi di dominio, segreti commerciali, know-how, diritti per la topografia dei semiconduttori CI e ogni registrazione, richiesta, rinnovo, estensione, combinazione, divisione, continuazione o nuovo rilascio degli stessi), esistenti o futuri (inclusi, senza limitazione, miglioramenti o modifiche), indipendentemente dalla modalità o dal soggetto che li ha sviluppati o concepiti, siano essi o meno ridotti alla forma tangibile o ridotti alla pratica, relativamente a tutti i prodotti venduti o offerti in vendita secondo queste Condizioni (collettivamente indicati come "Diritti di proprietà intellettuale"). Non potrai utilizzare i Diritti di proprietà intellettuale di Signify nelle tue pubblicità, comunicazioni, pubblicazioni o in altri lavori senza aver precedentemente ottenuto il permesso scritto di Signify. Non dovrai rimuovere, oscurare, eliminare, coprire o alterare alcun marchio Signify o altro marchio o aggiungere il marchio Signify o altro marchio a qualsiasi materiale fornito da Signify o a qualsiasi altro Prodotto o alla sua confezione, salvo che ciò non avvenga per l’uso esclusivamente personale e non leda in alcun modo i Diritti di proprietà intellettuale né ulteriori diritti di Signify e/o dei suoi licenziatari e/o di qualsivoglia terzo. Non potrai inoltre registrare o utilizzare alcun marchio commerciale che possa creare confusione con i Diritti di proprietà intellettuale di Signify.

12. Circostanze che vanno oltre il ragionevole controllo di Signify . Signify porrà in essere qualsiasi sforzo per eseguire i suoi obblighi dopo la conferma di un ordine. Tuttavia, Signify non sarà responsabile per i ritardi o per la mancata esecuzione causati da circostanze che vanno oltre il suo ragionevole controllo, inclusi, solo a titolo di esempio, casi di forza maggiore, terremoti, incendi, alluvioni, guerre, disordini civili o militari, atti terroristici, sabotaggio, scioperi, epidemie, pandemie, rivolte, assenza di servizi di utilità e malfunzionamento o perdita di hardware/software o qualsiasi altra causa, simile o diversa da quelle indicate in precedenza, che non poteva essere prevista da Signify con la normale diligenza. In caso di ritardo, Signify eseguirà i suoi obblighi appena possibile.

13. Legge applicabile e giurisdizione competente . Le presenti Condizioni e tutte le controversie derivanti o correlate all'acquisto di prodotti secondo le loro disposizioni sono disciplinate dalla legge italiana, indipendentemente da eventuali conflitti di legge. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali di beni.

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione, all'esecuzione, all'interpretazione, cessazione e alla violazione di queste Condizioni è soggetta alla giurisdizione del tribunale del luogo della tua residenza o domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato italiano. Negli altri casi troverà applicazione la competenza esclusiva del tribunale di Milano.

Nel caso di controversie derivanti o collegate alle presenti Condizioni, le parti cercheranno di risolvere la questione in via equitativa e amichevole, secondo buona fede.

Hai la possibilità di ricorrere alla piattaforma istituita dalla Commissione Europea per la risoluzione delle controversie relative ai contratti di vendita online ("Piattaforma ODR"). Attraverso la Piattaforma ODR le parti possono risolvere le controversie relative agli acquisti effettuati online tramite l'assistenza di un organo imparziale. La Piattaforma ODR è accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

14. Servizio di assistenza clienti e informazioni di contatto di Signify . Per inviare una richiesta di garanzia o per ricevere assistenza, usa il link in basso per visualizzare le informazioni di contatto per la tua area geografica: https://www.philips-hue.com/support#contact

Se non diversamente indicato, dovrai inviare qualsiasi notifica a Signify tramite http://www.philips-hue.com/support#contact. Accetti di ricevere le notifiche e le comunicazioni da Signify tramite la pubblicazione sul Sito, l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito o all'indirizzo di fatturazione. Accetti inoltre che ogni accordo, notifica, divulgazione o altra comunicazione da parte di Signify secondo quanto precedentemente indicato soddisfa i requisiti legali come una comunicazione resa per iscritto. Le notifiche verranno considerate come recapitate (i) 24 ore dopo la pubblicazione sul Sito o l'invio di un messaggio elettronico, a meno che la parte inviante non sia stata avvisata della mancata ricezione del messaggio da parte del destinatario oppure, (ii) nel caso di posta ordinaria, tre giorni dopo la data di invio. Accetti che una versione stampata di queste Condizioni e qualsiasi notifica inviata in forma elettronica potranno essere ammesse in giudizio o nei procedimenti amministrativi basati o collegati alle presenti Condizioni con la stessa efficacia e con le stesse condizioni previste per gli altri documenti e record aziendali generati e conservati in formato cartaceo.

15. Promozioni . Qualsiasi promozione proposta sul Sito potrà essere disciplinata da regole diverse rispetto a quelle contenute in queste Condizioni. Se partecipi a una promozione, leggi tutte le regole applicabili e l'Informativa sulla privacy di Signify. In caso di conflitto tra le regole di una promozione e le disposizioni di queste Condizioni, saranno le regole della promozione a prevalere. Di tanto in tanto, sul Sito possiamo offrire delle promozioni che possono riguardare i prezzi ed essere disciplinate da termini e condizioni diversi da queste Condizioni. In caso di conflitto, saranno sempre le condizioni della promozione a prevalere.

16. Trasferimento . Non potrai trasferire alcuno dei tuoi diritti né delegare altri all'adempimento degli obblighi previsti da queste Condizioni senza il preventivo consenso scritto di Signify. Qualsiasi trasferimento o delega apparenti in violazione di questa sezione sono nulli o non validi. Nessun trasferimento o delega ti libera dagli obblighi previsti da queste Condizioni.

17. Rinuncia . Il mancato esercizio da parte di Signify di un diritto o di una disposizione di queste Condizioni non deve essere inteso come rinuncia a tale esercizio in futuro. L'eventuale rinuncia a un diritto o a una disposizione sarà efficace solo se riportata in forma scritta e firmata dal rappresentante di Signify appositamente autorizzato.

18. Beneficiari terzi . Queste Condizioni non assegnano e non hanno lo scopo di assegnare diritti o rimedi a persone diverse da te.

19. Invalidità delle disposizioni . Qualora una delle disposizioni di queste Condizioni risulti non valida, illegale o non applicabile, verrà considerata separata dalle altre disposizioni di queste Condizioni senza che ciò comprometta la validità o l'applicabilità delle disposizioni rimanenti.

ACCETTAZIONE CON SELEZIONE DELLA CASELLA

ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, dichiari di accettare espressamente le clausole riportate di seguito

Art. 2 (Invio dell'ordine),

Art. 3 (Prezzi),

Art. 5 (Consegna dei prodotti),

Art. 6 (Diritto alla restituzione dei prodotti),

Art. 7 (Garanzia limitata),

Art. 8 (Responsabilità di Signify),

Art. 11 (Licenza per il software integrato, diritti di proprietà),

Art. 12 (Circostanze che vanno oltre il ragionevole controllo di Signify),

Art. 13 (Legge applicabile e giurisdizione competente),

ACCETTAZIONE CON SELEZIONE DELLA CASELLA



v. Giugno 2021

