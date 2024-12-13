Per verificare se la tua PSU è idonea per la sostituzione, scollega o spegni innanzitutto il prodotto.

Sulla parte anteriore della PSU è riportato un codice di produzione a quattro cifre, di tipo YYWW. "YY" si riferisce all'anno e "WW" si riferisce al numero della settimana. A fianco di questo codice è riportato un numero di parte e l'intervallo di tensione.

Le seguenti combinazioni sono interessate da questo programma di sostituzione:

Descrizione Venduta con Tensione Numero di parte Codice di produzione PSU 40 W Pacchetto di base o venduta separatamente 220 V–240 V S040WN2400167 2038 e precedenti PSU 40 W Pacchetto di base o venduta separatamente 100 V–120 V S040VN2400167 2037 e precedenti PSU 40 W Lightstrip da esterni 5 m 220 V–240 V E040FP2400167 2051 e precedenti PSU 40 W Lightstrip da esterni 5 m 100 V–120 V S040VN2400167 2044 e precedenti PSU 20 W Lightstrip da esterni 2 m 220 V–240 V S024BI2400083 2143 e precedenti PSU 20 W Lightstrip da esterni 2 m 100 V–120 V S024BI2400083 2146 e precedenti

Esempio:

Hai acquistato una colonnina Calla, che includeva una PSU da 40 W. La PSU, da 220 V-240 V, riporta il numero di parte "S040WN2400167", quindi potrebbe essere interessata. Per confermare, le prime due cifre (l'anno) sono precedenti a 20 o sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Le prime due cifre del codice sono pari a 20

Le ultime due cifre del codice sono pari o precedenti a 38

Pertanto, in questo esempio, la PSU con il numero di parte S040WN2400167 potrebbe avere codici di produzione diversi.

La PSU con codice di produzione 2038 è interessata.

La PSU con codice di produzione 2111 non è interessata.