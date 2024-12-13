Assistenza

Dopo test approfonditi, abbiamo scoperto che, in casi molto rari, alcune unità di alimentazione (PSU) per esterni Philips Hue da 20 W e 40 W potrebbero danneggiarsi a causa di perdite d'acqua, che potrebbero causare un cortocircuito e diventare sotto tensione. In condizioni di umidità, ciò potrebbe potenzialmente provocare una scossa elettrica in caso di contatto o rappresentare un rischio di incendio per i materiali circostanti. 

Queste PSU sono state spedite con pacchetti base delle seguenti famiglie di prodotti o vendute separatamente tra il 2018 e il 2021:

Faretto Lily Philips Hue Outdoor

Faretti Lily

Faretto Lily XL Philips Hue Outdoor

Faretto Lily XL

Lampada da terra Calla Philips Hue Outdoor

Lampada da terra Calla

Lampade da terra Econic Philips Hue Outdoor

Lampade da terra Econic

Lampade da terra Impress Philips Hue Outdoor

Lampade da terra Impress

Lampada da terra grande Calla Philips Hue Outdoor

Lampada da terra grande Calla

Alimentazione da 40W da esterni

Alimentazione da 40W da esterni

Lightstrip da esterni 5 m

Lightstrip da esterni 5 m

Lightstrip da esterni 5 m

Lightstrip da esterni 2 m

Per assicurarti che tu ti senta al sicuro quando utilizzi i prodotti Philips Hue, stiamo lanciando un programma di sostituzione per coloro che hanno alimentatori interessati. Per evitare rischi, consigliamo ai consumatori in caso di guasto del prodotto di spegnere prima l'alimentazione prima di toccare l'alimentatore.

Il mio alimentatore è influenzato?

Per verificare se la tua PSU è idonea per la sostituzione, scollega o spegni innanzitutto il prodotto.

Sulla parte anteriore della PSU è riportato un codice di produzione a quattro cifre, di tipo YYWW. "YY" si riferisce all'anno e "WW" si riferisce al numero della settimana. A fianco di questo codice è riportato un numero di parte e l'intervallo di tensione.

Le seguenti combinazioni sono interessate da questo programma di sostituzione:

Descrizione

Venduta con

Tensione

Numero di parte

Codice di produzione

PSU 40 W

Pacchetto di base o venduta separatamente

220 V–240 V

S040WN2400167

2038 e precedenti

PSU 40 W

Pacchetto di base o venduta separatamente

100 V–120 V

S040VN2400167

2037 e precedenti

PSU 40 W

Lightstrip da esterni 5 m

220 V–240 V

E040FP2400167

2051 e precedenti

PSU 40 W

Lightstrip da esterni 5 m

100 V–120 V

S040VN2400167

2044 e precedenti

PSU 20 W

Lightstrip da esterni 2 m

220 V–240 V

S024BI2400083

2143 e precedenti

PSU 20 W

Lightstrip da esterni 2 m

100 V–120 V

S024BI2400083

2146 e precedenti

 

Esempio:

Hai acquistato una colonnina Calla, che includeva una PSU da 40 W. La PSU, da 220 V-240 V, riporta il numero di parte "S040WN2400167", quindi potrebbe essere interessata. Per confermare, le prime due cifre (l'anno) sono precedenti a 20 o sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • Le prime due cifre del codice sono pari a 20
  • Le ultime due cifre del codice sono pari o precedenti a 38

Pertanto, in questo esempio, la PSU con il numero di parte S040WN2400167 potrebbe avere codici di produzione diversi.

La PSU con codice di produzione 2038 è interessata.

La PSU con codice di produzione 2111 non è interessata.

Come posso ottenere gratuitamente un nuovo alimentatore?

Compila il modulo accessibile con il seguente link. Includi un'immagine della parte anteriore dell'unità di alimentazione, con il codice di produzione a quattro cifre e il numero di parte chiaramente visibili. 

Includi un'immagine della parte anteriore dell'alimentatore, dove il codice di produzione a quattro cifre è chiaramente visibile.

Philips Hue Outdoor AC/DC LED Power Supply EU
Philips Hue Outdoor LED Driver US
Etichetta PSU

Se hai domande o devi sostituire più di tre alimentatori, contattaci direttamente.

