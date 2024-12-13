Per verificare se la tua PSU è idonea per la sostituzione, scollega o spegni innanzitutto il prodotto.
Sulla parte anteriore della PSU è riportato un codice di produzione a quattro cifre, di tipo YYWW. "YY" si riferisce all'anno e "WW" si riferisce al numero della settimana. A fianco di questo codice è riportato un numero di parte e l'intervallo di tensione.
Le seguenti combinazioni sono interessate da questo programma di sostituzione:
|
Descrizione
|
Venduta con
|
Tensione
|
Numero di parte
|
Codice di produzione
|
PSU 40 W
|
Pacchetto di base o venduta separatamente
|
220 V–240 V
|
S040WN2400167
|
2038 e precedenti
|
PSU 40 W
|
Pacchetto di base o venduta separatamente
|
100 V–120 V
|
S040VN2400167
|
2037 e precedenti
|
PSU 40 W
|
Lightstrip da esterni 5 m
|
220 V–240 V
|
E040FP2400167
|
2051 e precedenti
|
PSU 40 W
|
Lightstrip da esterni 5 m
|
100 V–120 V
|
S040VN2400167
|
2044 e precedenti
|
PSU 20 W
|
Lightstrip da esterni 2 m
|
220 V–240 V
|
S024BI2400083
|
2143 e precedenti
|
PSU 20 W
|
Lightstrip da esterni 2 m
|
100 V–120 V
|
S024BI2400083
|
2146 e precedenti
Esempio:
Hai acquistato una colonnina Calla, che includeva una PSU da 40 W. La PSU, da 220 V-240 V, riporta il numero di parte "S040WN2400167", quindi potrebbe essere interessata. Per confermare, le prime due cifre (l'anno) sono precedenti a 20 o sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- Le prime due cifre del codice sono pari a 20
- Le ultime due cifre del codice sono pari o precedenti a 38
Pertanto, in questo esempio, la PSU con il numero di parte S040WN2400167 potrebbe avere codici di produzione diversi.
La PSU con codice di produzione 2038 è interessata.
La PSU con codice di produzione 2111 non è interessata.