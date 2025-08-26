Assistenza

Note di rilascio

Rimani aggiornato sugli ultimi miglioramenti alle app, alle lampade e agli accessori Philips Hue.

 

Note di rilascio del prodotto

Bridge Pro

Hue Bridge Pro

Leggi le note di rilascio
Bridge

Hue Bridge

Leggi le note di rilascio
Lampade e apparecchi per illuminazione

Lampade e apparecchi d'illuminazione

Leggi le note di rilascio
Hue sync box

Hue sync box

Leggi le note di rilascio
Telecamere di Sicurezza

Telecamere di Sicurezza

Leggi le note di rilascio
Accessori

Accessori

Leggi le note di rilascio

Note di rilascio dell'app Hue

App iOS

App iOS

Leggi le note di rilascio
App Android

App Android

Leggi le note di rilascio
App Hue sync

App Hue sync

Leggi le note di rilascio

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay