Philips Hue accounts

Jouw account, een essentieel onderdeel van Philips Hue, zorgt ervoor dat alleen jij - en de personen die jij machtigt - toegang hebben tot jouw systeem.
Jouw privacy, onze prioriteit
Een Philips Hue account is een veilige manier om de eigenaar van een Philips Hue systeem te identificeren. Hiermee kun je beheren welke gebruikers en toepassingen toegang hebben tot je producten. Binnenkort moet je een Philips Hue account aanmaken. Wil je meer weten over hoe we jouw gegevens verwerken? Lees de Privacyverklaring
Gebruikerstoegang beheren
Bekijk (en beheer) wie toegang heeft tot je Philips Hue systeem, of dat nu een toepassing, een slim ecosysteem of een gebruiker is. Pas machtigingen aan op basis van wat je wilt dat die gebruiker kan bedienen: alleen de lampen, lampen en beveiligingsapparaten of alles.
Voeg een extra veiligheidslaag toe
Accounts bieden ons een robuustere manier om de eigenaar van een Philips Hue systeem te identificeren. Je kunt zelfs tweestapsverificatie instellen wanneer je je aanmeldt bij je account.
Bedien je lampen, waar je ook bent
Met een account en een Bridge krijg je toegang tot Buitenshuisbediening. Schakel de lampen in en uit, bekijk je Secure systeem of pas je instellingen aan in de Philips Hue app. Dat kan vanaf elke plek.
Bedien meerdere Bridges
Heb je meer dan één Bridge? Later dit jaar kun je meerdere Bridges aan één account toevoegen en die sorteren in Woningen om je systeem overzichtelijk te houden.
Gebruikersmachtigingen vergelijken
Er zijn vier typen machtigingen die je kunt toewijzen aan gebruikers in je Philips Hue account. Welke machtigingen je ook hebt, je kunt de lampen altijd bedienen, zelfs als het internet uitvalt.
Lampen bedienen zonder internet
Lampen, sensoren en schakelaars toevoegen of verwijderen¹
Kamers en zones aanmaken, bewerken, verwijderen
Automatiseringen aanmaken, bewerken, verwijderen
Sync: De app koppelen met Spotify
Sync: Starten of stoppen
Secure: Het systeem inschakelen of uitschakelen
Secure: Livefeed en videoclips van beveiligingscamera's bekijken
Secure: Een tijdlijn van gebeurtenissen bekijken
Secure: Meldingen ontvangen
Secure: beveiligingscamera instellingen beheren
Secure: Een abonnement afsluiten
Secure: Beveiligingsapparaten verwijderen
Een Bridge toevoegen of verwijderen
Een Woning aanmaken, de naam van een Woning wijzigen, een Woning verwijderen
Gebruikersmachtigingen beheren
Wat kun je doen met Philips Hue accounts
Philips Hue + Spotify
Koppel je accounts van Philips Hue en Spotify en zie hoe je lampen reageren op de muziek. Gebruik het tabblad Synchronisatie in de Hue app om aan de slag te gaan en transformeer de ruimte in een persoonlijke concertzaal.
Smart home assistenten
Koppel je Philips Hue account met een smart home assistent en laat je lampen reageren op jouw opdrachten. Vertel je lampen wat ze moeten doen en het gebeurt. Handfree!
Slimme beveiliging voor thuis
Krijg toegang tot Philips Hue Secure, onze verzameling producten en functies voor slimme woningbeveiliging.
Vragen en antwoorden
Hoe maak ik een Hue account aan?
Hoe maak ik een Hue account aan?
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me hebt aangemeld voor een Hue account?
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me hebt aangemeld voor een Hue account?
Kan ik mijn Hue account op meerdere apparaten gebruiken?
Kan ik mijn Hue account op meerdere apparaten gebruiken?
Welke informatie is er nodig voor een Hue account?
Welke informatie is er nodig voor een Hue account?
Is tweestapsverificatie vereist om in te loggen bij een Hue account?
Is tweestapsverificatie vereist om in te loggen bij een Hue account?
Ontvang ik marketingcommunicatie als ik me aanmeld voor een Hue account?
Ontvang ik marketingcommunicatie als ik me aanmeld voor een Hue account?
1 Als een apparaat deel uitmaakt van een Philips Hue Secure configuratie, kan alleen een gebruiker met de machtiging Beveiliging: Geavanceerd of Beheerder het verwijderen.