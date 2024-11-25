Philips Hue accounts

Philips Hue accounts

Jouw account, een essentieel onderdeel van Philips Hue, zorgt ervoor dat alleen jij - en de personen die jij machtigt - toegang hebben tot jouw systeem. 

Jouw privacy, onze prioriteit

Een Philips Hue account is een veilige manier om de eigenaar van een Philips Hue systeem te identificeren. Hiermee kun je beheren welke gebruikers en toepassingen toegang hebben tot je producten. Binnenkort moet je een Philips Hue account aanmaken. Wil je meer weten over hoe we jouw gegevens verwerken? Lees de Privacyverklaring

 

Hue app met een weergave van het scherm Leden beheren

Gebruikerstoegang beheren

Bekijk (en beheer) wie toegang heeft tot je Philips Hue systeem, of dat nu een toepassing, een slim ecosysteem of een gebruiker is. Pas machtigingen aan op basis van wat je wilt dat die gebruiker kan bedienen: alleen de lampen, lampen en beveiligingsapparaten of alles.

Illustratie van een slot

Voeg een extra veiligheidslaag toe

Accounts bieden ons een robuustere manier om de eigenaar van een Philips Hue systeem te identificeren. Je kunt zelfs tweestapsverificatie instellen wanneer je je aanmeldt bij je account.

Een man die de Hue app gebruikt aan de ene kant van de afbeelding en een huis aan de andere kant

Bedien je lampen, waar je ook bent

Met een account en een Bridge krijg je toegang tot Buitenshuisbediening. Schakel de lampen in en uit, bekijk je Secure systeem of pas je instellingen aan in de Philips Hue app. Dat kan vanaf elke plek.

Bedien meerdere Hue bridges met het Hue account

Bedien meerdere Bridges

Heb je meer dan één Bridge? Later dit jaar kun je meerdere Bridges aan één account toevoegen en die sorteren in Woningen om je systeem overzichtelijk te houden.

Gebruikersmachtigingen vergelijken

Er zijn vier typen machtigingen die je kunt toewijzen aan gebruikers in je Philips Hue account. Welke machtigingen je ook hebt, je kunt de lampen altijd bedienen, zelfs als het internet uitvalt.

Verlichting

Beveiliging: Basis

Beveiliging: Geavanceerd

Beheerder

Lampen bedienen zonder internet

Lampen, sensoren en schakelaars toevoegen of verwijderen¹

Kamers en zones aanmaken, bewerken, verwijderen

Automatiseringen aanmaken, bewerken, verwijderen

Sync: De app koppelen met Spotify

Sync: Starten of stoppen

Secure: Het systeem inschakelen of uitschakelen

Secure: Livefeed en videoclips van beveiligingscamera's bekijken

Secure: Een tijdlijn van gebeurtenissen bekijken

Secure: Meldingen ontvangen

Secure: beveiligingscamera instellingen beheren

Secure: Een abonnement afsluiten

Secure: Beveiligingsapparaten verwijderen

Een Bridge toevoegen of verwijderen

Een Woning aanmaken, de naam van een Woning wijzigen, een Woning verwijderen

Gebruikersmachtigingen beheren

Wat kun je doen met Philips Hue accounts

Hue app met een weergave van het tabblad Synchronisatie met Spotify

Philips Hue + Spotify

Koppel je accounts van Philips Hue en Spotify en zie hoe je lampen reageren op de muziek. Gebruik het tabblad Synchronisatie in de Hue app om aan de slag te gaan en transformeer de ruimte in een persoonlijke concertzaal.

Ontdek Philips Hue + Spotify
De Google Nest mini, Apple HomePod mini en Amazon Echo Dot op een witte achtergrond.

Smart home assistenten

Koppel je Philips Hue account met een smart home assistent en laat je lampen reageren op jouw opdrachten. Vertel je lampen wat ze moeten doen en het gebeurt. Handfree!

Ontdek spraakbediening
Slimme beveiliging voor thuis

Slimme beveiliging voor thuis

Krijg toegang tot Philips Hue Secure, onze verzameling producten en functies voor slimme woningbeveiliging.

Ontdek slimme woningbeveiliging

Vragen en antwoorden

Hoe maak ik een Hue account aan?

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me hebt aangemeld voor een Hue account?

Kan ik mijn Hue account op meerdere apparaten gebruiken?

Welke informatie is er nodig voor een Hue account?

Is tweestapsverificatie vereist om in te loggen bij een Hue account?

Ontvang ik marketingcommunicatie als ik me aanmeld voor een Hue account?

1 Als een apparaat deel uitmaakt van een Philips Hue Secure configuratie, kan alleen een gebruiker met de machtiging Beveiliging: Geavanceerd of Beheerder het verwijderen.

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