Gradient LED-lampen geven tegelijkertijd meerdere lichtkleuren, wat leidt tot een vloeiende waaier met rijk licht van hoge kwaliteit. Elke kleur vloeit op natuurlijke wijze in elkaar over om een werkelijk uniek effect te creëren dat tv-kijken en gamen tot een werkelijk fascinerende ervaring maakt! De Play gradient lightstrip is speciaal ontworpen als achtergrondverlichting en kan eenvoudig aan de achterkant van je scherm worden gemonteerd. De strip is verkrijgbaar in drie formaten. Laat de meeslepende achtergrondgloed van de Signe gradient vloerlampen elke hoek van je ruimte vullen. Deze prachtige slanke lampen kunnen in de hoeken van je woonkamer staan en ze vullen met een prachtig lichtverloop dat meerdere kleuren over hun lengte met elkaar mengt. De kleinere Signe gradient tafellampen creëren hetzelfde unieke effect en zijn ideaal om aan elke kant van je tv te plaatsen, of op een bijzettafel of entertainmentunit. Krijg het ultieme thuisbioscoopgevoel met een TV-achtergrondverlichting die een briljante mix van kleurrijk licht creëert - de Play gradient light tube! Leg deze waaier van gekleurd licht pal onder het scherm om het effect van de achtergrondverlichting van je tv compleet te maken. Je kunt de light tube 340 graden draaien voor de perfecte hoek met licht zonder weerkaatsingen op je scherm.