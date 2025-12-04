Ondersteuning
Een stel viert de feestdagen in hun woonkamer, versierd met Philips Hue LED feestverlichting en kerstboomverlichting, die hun kamer vullen met verschillende tinten van rood en wit slim licht.

Promo
Close-up van de voorkant van Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
Promo
Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van GU10 - slimme spot - (3-pack)

White ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

White ambiance filament

A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

Warm- tot koelwit
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Promo
Close-up van de voorkant van Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

White and Color Ambiance

Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes

Creëer een kleurverloop
100 slimme, gekleurde LED's
Kabel van 8 m
Voor binnen en buiten gebruik
Promo
Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

White and Color Ambiance

Resonate muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Promo
Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp

White
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Promo
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp - 1100

White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 1100

Tot 1100 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren
Promo
Close-up van de voorkant van Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchroniseert lampen met tv-content: 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz
HDMI 2.1-gecertificeerd
Eén op één kleurensynchronisatie met de content op je scherm
Koppel tot 10 Philips Hue lampen
Promo
Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
Vier Kerstmis met Hue!

Feestvieren, ontspannen en genieten van extra gemoedsrust tijdens de feestdagen.

Een kerstboom vol met Philips Hue kerstlichtjes vult en woonkamer met slim licht in warme tinten.

Vier feest op jouw manier

Familiediners, een uitbundig feest of gewoon een ontspannen avondje samen: hoe je deze tijd van het jaar ook wilt doorbrengen, met slim licht kun je het zo vrolijk of ontspannen maken als je wilt! Creëer een kleurrijke feestsfeer of synchroniseer je LED-kerstverlichting zelfs met je muziek via de Hue-app. Behoefte aan ontspanning? Kom tot rust tijdens de hecktiek van de feestdagen met een ontspannende gloed na een etentje of een feestje.
Een stel versiert hun woonkamer en kerstboom met feestelijke verlichting en lichtsnoer van Philips Hue.

Decoreren met licht

Breng de feestdagen door in stijl met de slimme verlichting van Hue en geef je kerstversiering een extra dimensie! Creëer gezellige kersthoekjes, een sierlijke omgeving om te dineren met familie en vrienden, of zelfs een sprookjesachtig buitengevel met kerstverlichting! Maak elk moment extra speciaal en extra feestelijk, binnen- en buitenshuis!
De buitenkant van een woning is verlicht met Philips Hue kerstverlichting voor buiten, de entree wordt verlicht met slim licht in warme tinten

Extra gemoedsrust

Of je nu op familiebezoek gaat, inkopen gaat doen of wat tijd voor jezelf wilt nemen: slimme lampen van Hue kunnen je extra gemoedsrust geven wanneer je even weg bent. Door timers en automatiseringen in te stellen, lijkt het net alsof je thuis bent. En je kunt je lampen overal bedienen, waar je ook bent, met de Hue app!

Algemene voorwaarden

  • Deze actie loopt van 8 december tot 22 december 2025.
  • Kies twee of meer producten uit het geselecteerde assortiment en bespaar 30% op het totaal van alle actieproducten. Op producten in je winkelwagen die geen deel uitmaken van deze actie ontvang je geen korting.
  • De korting wordt tijdens het afrekenen automatisch toegepast op de actieproducten.
  • De korting is alleen van toepassing op producten die deel uitmaken van de kerst sale 2025.
  • In geval van een retourzending van een deel van een bestelling wordt, indien van toepassing, een proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.  
  • Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. 
  • ·Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding in de Hue shop. 
  • Deze aanbieding is onder voorbehoud van prijs- en/of productwijzingen, evenals spel-, druk- en instellingsfouten.
  • De aanbieder is Signify Netherlands B.V. Signify behoudt zich het recht voor om een aanbieding op enig moment in te trekken of om deze Algemene voorwaarden te wijzigen door nieuwe te publiceren.
