Slaapkamer verlicht met Bluetooth-lampen, waarmee je draadloos de verlichting kunt bedienen en de sfeer volledig kunt aanpassen met slimme Bluetooth-lampen.

Bluetooth LED-lampen: je eerste stap naar slimme verlichting

15 januari 2026

Bluetooth LED-lampen brengen de magie van connected verlichting binnen ieders bereik. Zonder dat je een hub nodig hebt, kun je je verlichting rechtstreeks vanaf je telefoon bedienen, de uitstraling van een kamer in seconden veranderen en ontdekken hoe eenvoudig het is om te leven met verlichting die op jou reageert.

Het Bluetooth-assortiment van Philips Hue is ontworpen voor mensen die slimme verlichting willen uitproberen zonder gedoe. Je kunt je ochtendroutine opfleuren, het perfecte leeslicht instellen, of ontspannen met zachte avondtinten - allemaal met één tik of een spraakopdracht.

Wat is Bluetooth LED-verlichting?

Bluetooth LED lampen combineren energiezuinige LED's met draadloze Bluetooth bediening. In tegenstelling tot oudere slimme lampen die afhankelijk zijn van Wi-Fi of een centrale hub, worden deze lampen rechtstreeks met je smartphone of tablet verbonden via de Philips Hue app.

 

Met de Philips Hue app bedien je eenvoudig je draadloze lampen via Bluetooth en stel je je slimme verlichting in

Je kunt ze direct aan- of uitzetten, dimmen of de kleurtemperatuur veranderen - geen bridge, Wi-Fi of dataverbinding nodig. Voor beginners is het een plug-and-play manier om te testen hoe slimme verlichting je ruimte kan veranderen.

Aanbevolen Bluetooth lampen om mee te beginnen

A60 - E27 slimme lamp

A60 - E27 slimme lamp

€ 34,99

Flux lightstrip 3 m

Flux lightstrip 3 m

€ 69,99

Ontdek de collectie LED lampen .

 

 

Hoe werken Bluetooth LED-lampen?

Bluetooth LED-lampen hebben van binnen een compacte chip die opdrachten ontvangt via kortafstandsradiogolven (ongeveer 10 meter). Wanneer je de app of een compatibele stemassistent gebruikt, vertelt dat signaal elk licht om helderder te worden, te dimmen of van kleur te veranderen.

Omdat de besturing lokaal plaatsvindt, zijn reacties snel en betrouwbaar. Zelfs als het internet uitvalt, werken je lampen nog. Elke lamp onthoudt zijn laatste instelling, dus hij gaat precies zo aan als je hem achterliet.

Moderne Philips Hue lampen met Bluetooth bieden ook ondersteuning voor Zigbee. Dat betekent dat als je ooit een Hue Bridge toevoegt, je niets hoeft te vervangen - koppel gewoon je bestaande lampen en ontgrendel automatiseringen, sensoren en synchronisatie van entertainment voor het hele huis.

De Philips Hue Bridge breidt de verlichtingsbediening via Bluetooth uit naar een volledig draadloos smart home-verlichtingssysteem

Meer informatie over het Zigbee-netwerk.

LED-lampen verbinden met Bluetooth

Het instellen duurt slechts een paar minuten:

  1. Installeer je lampen met Bluetooth, zoals een Philips Hue lamp of LED strip.
  2. Download de Philips Hue app en selecteer de Bluetooth-modus bij het opstarten.
  3. Voeg licht toe en volg de instructies op het scherm om te koppelen.
  4. Geef je lampen een naam en groepeer per kamer.
  5. Geniet van scènes, routines of spraakbediening via Alexa of Google Assistant.

Liever een fysieke schakelaar? Voeg de Hue Dimmer Switch toe om je Bluetooth-lampen te bedienen zonder telefoon.

Aanbevolen Bluetooth-accessoires

Dimmer switch (nieuwste model)

Dimmer switch (nieuwste model)

€ 21,99

Bridge

Bridge

€ 59,99

Bridge Pro

Bridge Pro

€ 99,99

Smart-knop

Smart-knop

€ 21,99

Ontdek de collectie verlichtingsbedieningen.

 

 

Wanneer upgraden - Bluetooth vs. Hue Bridge

Bluetooth-besturing is perfect om mee te beginnen, maar het bereik en de capaciteit zijn beperkt. De Hue Bridge, een klein apparaat dat je op je Wi‑Fi-router aansluit, geeft toegang tot de complete reeks slimme verlichtingsfuncties.

Omdat alle lampen met Bluetooth ook Zigbee bevatten, is upgraden een fluitje van een cent. Voeg gewoon een Bridge toe, sluit je bestaande lampen aan en elke functie wordt automatisch uitgebreid.

Bluetooth versus Wi-Fi versus Hue Bridge

Bluetooth

Wi-Fi (algemeen)

Hue Bridge (Zigbee)

Instellen

Gemakkelijkste
Gematigd
Eenvoudig met hub

Controlebereik

circa 10 m
Afhankelijk van router
Mesh-netwerk voor het hele huis

Max. aantal lampen

10
Varieert
50+

Internet nodig

Nee
Meestal wel
Alleen voor gebruik op afstand

Automatiseringen

Basis
Beperkt
Geavanceerde routines + synchronisatie

Bluetooth is ideaal voor appartementen, studentenhuizen of iedereen die klein begint. Als je klaar bent voor bediening voor het hele huis, breidt de Hue Bridge je mogelijkheden direct uit.

 

 

Ideeën voor dagelijks gebruik van Bluetooth LED-lampen

  • Ochtendboost: koele daglichttinten helpen je op een natuurlijke manier wakker te worden.
  • Scherpsteltijd: helder neutraal wit verbetert de productiviteit.
  • Filmavond: gedimde warme tinten creëren een gezellige gloed.
  • Partymodus: levendige kleuren synchroniseren met je afspeellijst.
  • Avondrust: zachte amberkleuren creëren een ontspannen sfeer.

Verlichting is niet alleen praktisch - het bepaalt hoe je je voelt en functioneert. Verken combinaties tot je de perfecte sfeer vindt.

Woonkamer met slimme Bluetooth lampen voor sfeerverlichting en draadloze kleurbediening

Problemen oplossen en tips

  • Licht maakt geen verbinding? Controleer of Bluetooth actief is en of de lamp zich binnen 10 meter bevindt.
  • Verbinding verbroken? Start de lamp opnieuw op en open de Hue Bluetooth-app opnieuw.
  • Meerdere gebruikers? Elk apparaat kan afzonderlijk koppelen binnen bereik.
  • Naamgeving is belangrijk. Geef beschrijvende namen zoals "Slaapkamerlamp" of "Bureaulamp" voor stembediening.
  • Eenvoudig upgraden. Door een Bridge toe te voegen, blijven al je huidige Bluetooth LED-lampen behouden - je breidt alleen de bediening uit.

Breid je opstelling uit

Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

€ 44,99

Smart-knop

Smart-knop

€ 21,99

Flux lightstrip voor buiten 5 m

Flux lightstrip voor buiten 5 m

€ 149,99

Hue Go draagbare tafellamp

Hue Go draagbare tafellamp

€ 159,99

Het artikel is bijna uitverkocht

Play tafellamp, enkelpak

Play tafellamp, enkelpak

€ 79,99

 

 

Van één kamer tot je hele huis

Begin klein, bijvoorbeeld met een paar slimme tafellampen of een LED strip achter je tv, en zie hoe verlichting je ruimte verandert. Naarmate je behoeften groeien, kun je sensoren, schakelaars of een Hue Bridge toevoegen om moeiteloos uit te breiden.

Twee vrouwen relaxen in een woonkamer die is verlicht met Bluetooth- en draadloze lampen die via een smartphone-app worden bediend

Dat is het mooie van Philips Hue: een systeem dat met je meegroeit en eenvoud, comfort en creativiteit in elke lamp combineert.

Begin je slimme verlichtingsreis vandaag nog met een Philips Hue starterkit.

