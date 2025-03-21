Woningautomatisering met slimme verlichting

08/07/2024
Wat is woningautomatisering?
Woningautomatisering met slimme Philips Hue verlichting is dé manier om je Philips Hue lampen te bedienen met een combinatie van timers, sensoren en beveiligingscamera's — thuis of waar ook ter wereld! Je kunt lampen zo instellen dat ze op de door jou gekozen tijden aan- en uitgaan, feller of minder fel gaan branden of van kleur veranderen. Je kunt je lampen ook laten activeren door Hue bewegingssensoren en Hue Secure camera's, zodat je zorgeloos door huis kunt lopen en met een gerust gevoel op reis kunt.
Hoe werkt woningautomatisering?
Om je slimme Hue lampen te automatiseren, verbind je ze met de Hue Bridge, een hub voor slimme verlichting die fungeert als het brein van het systeem. Vervolgens kun je in de Hue app, op het tabblad Automatiseringen, al je automatiseringen instellen. Kies uit automatiseringen die je dagelijkse activiteiten ondersteunen, die je gebruikt wanneer je van huis gaat of thuiskomt, of die je aanwezigheid nabootsen als je er niet bent. Je kunt ook je eigen automatiseringen instellen en je lampen precies bedienen zoals jij dat wilt.
Hoe kan ik mijn woning automatiseren?
Als je je woning wilt automatiseren met Philips Hue, heb je een Hue Bridge nodig. Dit is een hub voor slimme verlichting die je aansluit op je internetrouter en die fungeert als het brein van je complete slimme systeem voor woningverlichting.
Daarnaast kies je een combinatie van slimme Philips Hue lampen, sensoren en camera's die bij jouw behoeften passen. Gebruik je Philips Hue voor het eerst, begin dan eenvoudig met een Hue Bridge en een aantal LED-lampen en maak kennis met de voordelen van woningautomatisering.
Als je een geavanceerder systeem wilt, kun je bewegingssensoren voor binnen en buiten overwegen. Deze activeren je lampen door beweging te detecteren, zonder timer. (Je kunt natuurlijk wel zelf instellen wanneer de sensoren en camera's actief moeten zijn!) Hue Secure camera's kunnen je lampen automatisch activeren maar kunnen ook meldingen sturen, zodat je zelf kunt beslissen of je lampen aan moeten gaan.
Nadat je de hardware hebt geïnstalleerd, download je de Hue app op je smartphone. In deze app kun je al je automatiseringen instellen, bedienen en aanpassen.
Ondersteuning van dagelijkse activiteiten met automatisering van woningverlichting
Slimme lichtautomatiseringen van Philips Hue ondersteunen je dagelijkse activiteiten in en om het huis door de kleur en de intensiteit van licht aan te passen. Zo helpen ze je wakker te worden, je te concentreren op je werk, te ontspannen en in slaap te vallen. Op het tabblad Automatiseringen in de Hue app kun je dagen en tijden instellen, kamers en lampen selecteren en de juiste lichtscène kiezen.
Ontwaken
Begin je dag goed met verlichting om rustig en frisser wakker te worden.² Stel in hoe laat je lampen aangaan en laat ze geleidelijk feller worden gedurende de door jou gekozen tijdsduur. Selecteer de scène Zonsopkomst als je ultiem ontspannen wakker wilt worden met licht. Je lampen gaan dan geleidelijk van zacht blauw licht naar warme oranje tinten, zodat jij rustig aan je dag kunt beginnen. De Signe gradient vloer- en tafellampen zijn ideaal voor in de slaapkamer. Deze lampen met een subtiel, slank ontwerp geven over de hele lengte een mix van gekleurd licht. Je kunt ook de automatisering Ontwaken instellen op een of meer van je slaapkamerlampen. LED-strips onder het bed of achter meubilair zijn een andere goede optie voor zacht, diffuus licht dat 's ochtends prettig is voor de ogen.
Werk
Als je thuis werkt en je hebt je concentratie hard nodig, kun je de lampen in je kantoor of werkkamer zo automatiseren dat ze aangaan met een heldere, koelwitte tint. Met de optimale hoeveelheid licht voor je werkzaamheden kun je je beter concentreren. Gebruik een combinatie van tafellampen, LED-plafondverlichting en vloerlampen — zo heb je voldoende licht, precies waar je het nodig hebt. Je kunt zelfs instellen dat de lampen overgaan naar zachtere, warmere tinten, om aan te geven dat het tijd is voor een pauze of om te stoppen.
Ontspannen en slapen
Aan het einde van de dag kan slimme verlichting je helpen in slaap te vallen met de Gaan slapen-automatisering. Wanneer je Gaan slapen activeert — automatisch of met een druk op een knop — geven je slaapkamerlampen licht met warme, rode tinten en worden ze geleidelijk gedimd totdat ze uitgaan. Uit onderzoek blijkt dat blauw licht de aanmaak van het slaaphormoon melatonine onderdrukt. We hebben deze kleur licht bewust weggelaten uit onze Gaan slapen-automatisering om je te helpen gemakkelijker in slaap te vallen.¹
Voel je veiliger met automatisering van woningverlichting
Laat je Philips Hue lampen, sensoren, beveiligingscamera's en de Hue app samenwerken en geniet van een gerust gevoel, of je nu thuis bent of niet.
Secure automatiseringen
In de Philips Hue app kun je de automatisering Aanwezigheid nabootsen instellen, zodat het lijkt alsof je thuis bent, ook al ben je er niet. Je kunt een schema instellen voor de LED-lampen in de verschillende kamers van je huis en ze met verschillende lichtscènes aan en uit laten gaan, de hele dag en nacht of alleen 's nachts. Ze bootsen de activiteiten na die je in de betreffende kamers zou verwachten, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.
Sensoren en timers
Bewegingssensoren voor binnen en buiten activeren de door jou geselecteerde lampen wanneer ze beweging detecteren in en om je huis. Met een schema kun je instellen wanneer de sensoren actief moeten zijn, zodat je lampen niet onnodig aangaan. Je kunt ook specifieke lampen zo automatiseren dat ze bij activering een door jou geselecteerde lichtscène, kleur of intensiteit geven. Gebruik je geen sensoren? Maak een aangepaste automatisering in de Hue app. Stel de dagen en tijden in waarop je lichten aan en uit moeten gaan. En geniet van een gerust gevoel!
Beveiligingscamera's
Laat Philips Hue een oogje in het zeil houden! Met slimme Secure beveiligingscamera's kun je je woning in real-time in de gaten houden via een 1080p HD-livestream. Je ontvangt direct een melding op je mobiel wanneer je Secure camera beweging detecteert. Schakel het systeem in en uit via het tabblad Thuis in de Hue app, activeer alarmen, bekijk een overzicht van alle activiteit en ontvang pushmeldingen wanneer je camera's iets verdachts detecteren. Plaats Hue Secure camera's overal in en om je huis, in elke kamer en buitenruimte. Kies uit de Secure bedrade camera, Secure camera op batterij en Secure camera met schijnwerper.