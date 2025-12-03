Als je het juiste licht hebt, kun je je werk goed uitvoeren. Met slimme verlichting kun je kiezen voor de perfecte intensiteit, spreiding en lichtkleur tijdens je werkdag, zodat je comfortabel en productief kunt werken.
Blijf geconcentreerd met thuiskantoorverlichting
Slimme verlichting is dimbaar, zodat je gedurende de dag elke witte lichtkleur kunt kiezen die je maar wilt. Met koelere, blauwe tinten krijg je in de ochtend meer energie. Met de warmere tinten kun je langzaam gaan ontspannen als het einde van je werkdag nadert.
Misschien vind je deze ook leuk...
Hue White and Color Ambiance
Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack
€ 59,99
Hue White and Color Ambiance
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack
€ 59,99
Smart Button
Smart-knop
€ 21,99
Hue
Dimmer switch (nieuwste model)
€ 21,99
Hue White and Color Ambiance
Signe gradient vloerlamp
€ 329,99
LIGHTSTRIPS
Hue Solo lightstrip van 3 meter
€ 69,99
Hue
Tap dial switch
€ 49,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
€ 59,99
Hue
Smart-knop
€ 21,99
Hue White ambiance filament
A60 - E27 slimme lamp
€ 34,99
Hue
Hue Motion sensor
€ 44,99
Hue
Smart plug
€ 34,99
Hue
Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack
€ 79,99
LIGHTSTRIPS
OmniGlow lightstrip 3 m
€ 139,99
Hue White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
€ 159,99
Krijg het juiste licht voor jouw kantoor
Voor een optimaal comfort en de hoogste productiviteit kies je voor een mix van bureaulampen, vloerlampen en plafondlampen, zodat je de juiste balans kunt vinden tussen directe werktverlichting en indirect, verspreid licht.
Beste verlichtingsproducten voor jouw thuiskantoor
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
€ 59,99
Hue White and Color Ambiance
Draagbare Go accentverlichting
€ 89,99
Hue
Tap dial switch
€ 49,99
Hue White ambiance
Enrave middelgrote plafondlamp
€ 199,99
Hue White and Color Ambiance
Infuse middelgrote plafondlamp
€ 229,99
Hue White and Color Ambiance
Centris, 4-lichts plafondlamp
€ 489,99
Verlichtingsinspiratie
Kijk hoe anderen de slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue
@smarthomers
@thesetuptoday
@adamleonpeters
@brynefallmusic
@logicoder1
@apextyper
@mac_n_ipad_setup
@idolart
@noixdecitron
@noixdecitron
Handleiding voor slimme verlichting in je thuiskantoor
Hoe kan ik mijn slimme lampen gebruiken om in mijn kantoor natuurlijk licht na te bootsen?
Hoe kan ik mijn slimme lampen gebruiken om in mijn kantoor natuurlijk licht na te bootsen?
Hoe helder moet het licht van mijn kantoorlampen zijn?
Hoe helder moet het licht van mijn kantoorlampen zijn?
Wat is de beste soort thuiskantoorverlichting als je werkt op een computer?
Wat is de beste soort thuiskantoorverlichting als je werkt op een computer?
Meer ideeën voor slimme verlichting in je thuiskantoor
De beste verlichting opstellen voor videogesprekken
Er goed uitzien is niet het enige dat belangrijk is als je verlichting opstelt voor videogesprekken. Met de juiste verlichting kunnen gezichtsuitdrukkingen beter overkomen, zijn er minimale schaduwen of verblinding en verbetert de kwaliteit van het videobeeld.