Ondersteuning
Thuiskantoorverlichting

Thuiskantoorverlichting

Als je het juiste licht hebt, kun je je werk goed uitvoeren. Met slimme verlichting kun je kiezen voor de perfecte intensiteit, spreiding en lichtkleur tijdens je werkdag, zodat je comfortabel en productief kunt werken.

Koop thuiskantoorverlichting
Een man die achter een laptop zit, die op een bureau staat dat wordt verlicht met een slimme tafellamp en een hanglamp met een koelwitte tint licht.

Blijf geconcentreerd met thuiskantoorverlichting

Slimme verlichting is dimbaar, zodat je gedurende de dag elke witte lichtkleur kunt kiezen die je maar wilt. Met koelere, blauwe tinten krijg je in de ochtend meer energie. Met de warmere tinten kun je langzaam gaan ontspannen als het einde van je werkdag nadert.

Misschien vind je deze ook leuk...

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

€ 59,99

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack

Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

€ 59,99

Smart-knop

Smart Button

Smart-knop

Werkt op batterijen
45 mm
Mat ontwerp
Magnetisch of met beugel te bevestigen

€ 21,99

Create a starter kit
Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 21,99

Tijdelijk niet op voorraad

Create a starter kit
Signe gradient vloerlamp

Hue White and Color Ambiance

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 329,99

Hue Solo lightstrip van 3 meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo lightstrip van 3 meter

Buigbaar, snijdbaar en niet verlengbaar
Bediening met onze awardwinnende app
RGBWW-LED-lampen, tot 1700 lumen
3 meter

€ 69,99

Create a starter kit
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 49,99

Create a starter kit
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 59,99

Tijdelijk niet op voorraad

Create a starter kit
Smart-knop

Hue

Smart-knop

Bedien lampen met één klik
Schakel het licht in op basis van het tijdstip
Aangepaste functionaliteit
Flexibele, draadloze montage

€ 21,99

Tijdelijk niet op voorraad

Create a starter kit
A60 - E27 slimme lamp

Hue White ambiance filament

A60 - E27 slimme lamp

Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 34,99

Create a starter kit
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

€ 44,99

Create a starter kit
Smart plug

Hue

Smart plug

Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 34,99

Create a starter kit
Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Hue

Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist

€ 79,99

OmniGlow lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

OmniGlow lightstrip 3 m

2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht

€ 139,99

Create a starter kit
GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Koop alle thuiskantoorverlichting
Een kantoorplek thuis met bureau en stoel, verlicht met een slimme tafellamp en een hanglamp, die zijn ingesteld op warme, zachte tinten.

Krijg het juiste licht voor jouw kantoor

Voor een optimaal comfort en de hoogste productiviteit kies je voor een mix van bureaulampen, vloerlampen en plafondlampen, zodat je de juiste balans kunt vinden tussen directe werktverlichting en indirect, verspreid licht.

Beste verlichtingsproducten voor jouw thuiskantoor

Create a starter kit
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 59,99

Tijdelijk niet op voorraad

Create a starter kit
Draagbare Go accentverlichting

Hue White and Color Ambiance

Draagbare Go accentverlichting

Geïntegreerde LED en batterij
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 89,99

Create a starter kit
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

€ 49,99

Enrave middelgrote plafondlamp

Hue White ambiance

Enrave middelgrote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 199,99

Het artikel is bijna uitverkocht

Infuse middelgrote plafondlamp

Hue White and Color Ambiance

Infuse middelgrote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 229,99

Centris, 4-lichts plafondlamp

Hue White and Color Ambiance

Centris, 4-lichts plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 489,99

Tijdelijk niet op voorraad

Koop alle thuiskantoorlampen

Verlichtingsinspiratie

Kijk hoe anderen de slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Handleiding voor slimme verlichting in je thuiskantoor

Hoe kan ik mijn slimme lampen gebruiken om in mijn kantoor natuurlijk licht na te bootsen?

Hoe helder moet het licht van mijn kantoorlampen zijn?

Wat is de beste soort thuiskantoorverlichting als je werkt op een computer?

Meer ideeën voor slimme verlichting in je thuiskantoor

De beste verlichting opstellen voor videogesprekken

De beste verlichting opstellen voor videogesprekken

Er goed uitzien is niet het enige dat belangrijk is als je verlichting opstelt voor videogesprekken. Met de juiste verlichting kunnen gezichtsuitdrukkingen beter overkomen, zijn er minimale schaduwen of verblinding en verbetert de kwaliteit van het videobeeld.

Ontdek de beste lampen voor videogesprekken

Ontdek andere ruimtes

Woonkamerverlichting

Woonkamerverlichting

Woonkamerverlichting
Eetkamerverlichting

Eetkamerverlichting

Eetkamerverlichting
Keukenverlichting

Keukenverlichting

Keukenverlichting
Gamekamerverlichting

Gamekamerverlichting

Gamekamerverlichting
Slaapkamerverlichting

Slaapkamerverlichting

Slaapkamerverlichting
Tuinverlichting

Achtertuinverlichting en slimme voordeurverlichting

Tuinverlichting
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay