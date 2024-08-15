MR16- versus GU10-lampen

Deze twee superhelden op het gebied van verlichting zijn compact en geschikt om het licht precies op de gewenste plek te laten schijnen. Maar wat is nu het verschil tussen MR16- en GU10-lampen?

MR16- en GU10-lampen zijn technisch gezien allebei MR16-lampen. Maar de een heeft een fitting van het type GU10 en de ander een lampfitting van het type GU5.3. Deze laatste staat nu bekend als een 'MR16-lamp'. De lamp met de GU10-fitting wordt vaak aangeduid als een 'GU10-lamp'. Hier refereren we aan de twee lampen als MR16 en GU10.

MR, wat staat voor 'multifaceted refractor', refereert aan de vorm en het ontwerp van de bovenkant van de lamp. Het getal na MR refereert aan de diameter van de lamp, in termen van achtsten van een inch. De 16-betekent in dit geval dat de bol 16/8 inch (of 2 inch (5 cm)) in diameter is.

GU, wat staat voor 'general use', oftewel 'algemeen gebruik', refereert naar de fitting van de lamp. Het cijfer na GU staat voor de ruimte tussen de pinnen. GU10 heeft een afstand van 10 mm, bij de GU5.3 is dit 5,3 mm.

Tegenwoordig worden MR16- en GU10-lampen veel gebruikt in keukens, gangen en woonkamers, meestal als onderdeel van railverlichting, in spotjes of in ingebouwde plafondverlichting.

Maakt het dus uit welke lamp je gebruikt? Op het eerste gezicht lijken de twee lampen identiek, maar het is toch belangrijk om de juiste te kiezen.