Calla sokkellamp
Laagspanning
Matzwarte afwerking
105 x 252 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
De huidige prijs is € 139,99
Nyro sokkellamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 199,99
Nieuw
Lucca sokkellamp
Wit en gekleurd licht
1100 lumen
Bediening via onze app of met je stem
Compatibel met Matter
De huidige prijs is € 134,99
Impress buitenlamp op sokkel
Bedraad
Matzwarte afwerking
400 x 100 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 199,99
Sale
Tuar sokkellamp
Inclusief E27 LED-lamp
Warmwit licht (2700 K)
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Huidige prijs is € 64,99, oorspronkelijke prijs is € 129,99
Impress sokkellamp (laagspanning)
Laagspanning
Matzwarte afwerking
400 x 100 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
De huidige prijs is € 199,99
Calla sokkellamp
Laagspanning
Roestvrij staal
104 x 252 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
De huidige prijs is € 154,99
Calla sokkellamp
Laagspanning
Matzwarte afwerking
104 x 402 mm
Voedingsunit apart verkrijgbaar
De huidige prijs is € 179,99
Econic sokkellamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 199,99
Turaco sokkellamp
Wit en gekleurd licht
1100 lumen
Bediening via onze app of met je stem
Compatibel met Matter
De huidige prijs is € 149,99
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