Met een Hue starterkit kun je eenvoudig aan de slag gaan met slimme verlichting, vooral wanneer je de kit aanpast aan jouw wensen!
Verlichtingaanbiedingen en kortingen
Uitgelichte afgeprijsde verlichtingsproducten
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Bridge Pro
€ 149,99
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Bridge
€ 79,99
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Draagbare Go accentverlichting
€ 99,99
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Play tafellamp, 2-pack
€ 149,99
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Signe gradient vloerlamp
€ 339,99
Signe gradient tafellamp
€ 224,99
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Signe gradient vloerlamp
€ 339,99
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Lily XL tuinspot
€ 169,99
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Lily buitenspotlamp
€ 359,99
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Dimmer switch (nieuwste model)
€ 21,99
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Smart plug
€ 39,99
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Hue Motion sensor
€ 44,99
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