Philips Hue Bridge, Bridge Pro en slimme lampen worden gepresenteerd als onderdeel van een aanpasbaar Philips Hue startpakket. Hue Bridge Pro slimme woning-hub en een Philips Hue Bridge slimme woning-hub, afgebeeld met slimme lampen die roze oplichten, allemaal inbegrepen in de Philips Hue 'stel je eigen starterkit samen'-actie.

Creëer je eigen kit en bespaar nu 15%

Met een Hue starterkit kun je eenvoudig aan de slag gaan met slimme verlichting, vooral wanneer je de kit aanpast aan jouw wensen!

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Verlichtingaanbiedingen en kortingen

Uitgelichte afgeprijsde verlichtingsproducten

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Bridge Pro

Bridge Pro

€ 149,99

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Bridge

Bridge

€ 79,99

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GU10 - slimme spot - (3-pack)

GU10 - slimme spot - (3-pack)

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€ 159,99

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GU10 - slimme spot - (3-pack)

GU10 - slimme spot - (3-pack)

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€ 69,99

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Draagbare Go accentverlichting

Draagbare Go accentverlichting

€ 99,99

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Play tafellamp, 2-pack

Play tafellamp, 2-pack

€ 149,99

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Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

€ 339,99

Signe gradient tafellamp

Signe gradient tafellamp

€ 224,99

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Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

€ 339,99

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Lily XL tuinspot

Lily XL tuinspot

€ 169,99

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Lily buitenspotlamp

Lily buitenspotlamp

€ 359,99

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Dimmer switch (nieuwste model)

Dimmer switch (nieuwste model)

€ 21,99

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Smart plug

Smart plug

€ 39,99

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Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

€ 44,99

 

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